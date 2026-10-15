Ký kết hợp tác trong quản lý tài sản trí tuệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Chiều 15/10, Sở Khoa học và Công nghệ và Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia ký kết chương trình hợp tác về tăng cường hiệu quả quản lý tài sản trí tuệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở KH&CN, khẳng định vai trò quan trọng về quản lý tài sản trí tuệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Theo chương trình hợp tác, hai bên tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản trí tuệ và phát triển hệ sinh thái sở hữu trí tuệ địa phương; tăng cường bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; hỗ trợ khai thác thông tin sở hữu công nghiệp, quản trị tài sản trí tuệ và thương mại hóa sáng chế; nâng cao năng lực và nhận thức về sở hữu trí tuệ; thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động sở hữu trí tuệ.

TS. Nguyễn Hữu Cẩn, Quyền Viện trưởng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia, phát biểu ý kiến về các nội dung trọng tâm trong chương trình hợp tác.

Để bảo đảm triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia sẽ hỗ trợ chuyên môn, cung cấp thông tin, tài liệu, chuyên gia và phối hợp triển khai các nội dung của chương trình hợp tác.

Đồng thời, phối hợp thực hiện các hoạt động giám định sở hữu công nghiệp theo quy định; hỗ trợ địa phương đào tạo, tập huấn về khai thác thông tin sở hữu công nghiệp; phân tích sáng chế, quản trị và thương mại hóa tài sản trí tuệ…

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ và Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia ký kết chương trình hợp tác.

Về phía Sở KH&CN có trách nhiệm chủ động đề xuất đặt hàng nhiệm vụ, đề án, chương trình cụ thể phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương; bố trí nguồn lực phù hợp từ ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai thực hiện chương trình. Tinh thần chung là hợp tác đúng chức năng, thẩm quyền; ưu tiên việc cụ thể, có khả năng thực hiện và đánh giá được kết quả.

Thông qua chương trình hợp tác, hai bên hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, khai thác giá trị tài sản trí tuệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao giá trị sản phẩm, công nghệ và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.