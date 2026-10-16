Xử lý 336 vụ vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ

Trong 9 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố đã phát hiện, xử lý 336 vụ vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ (bằng 150% so với kết quả xử lý năm 2025), với tổng số tiền xử phạt gần 4,5 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 9 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy sự quyết liệt trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh với hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Đội QLTT số 1 khám kho hàng phát hiện giả mạo nhãn hiệu tại khu 5, phường Móng Cái 2. Ảnh: Minh Đức

Theo báo cáo của Sở KH&CN, trong 336 vụ vi phạm thì có tới 332 vụ liên quan đến nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; 4 vụ còn lại vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan. Cùng với xử phạt vi hành chính, các cơ quan chức năng đã khởi tố hình sự 7 vụ liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, tập trung kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, các khu vực đô thị, trung tâm thương mại, địa bàn có hoạt động du lịch, dịch vụ và lưu thông hàng hóa lớn. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được chú trọng đối với hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử và nền tảng số, nơi tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, thành phố cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhận diện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao ý thức bảo vệ tài sản trí tuệ và thương hiệu, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể sở hữu trí tuệ, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.