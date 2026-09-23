Trao quà Trung thu cho bệnh nhi và bệnh nhân nặng

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, ngày 23/9, tại phường Tuần Châu, Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh phối hợp với Nhóm Từ thiện Huệ Thảo và Công ty Vận tải Khánh Linh tổ chức chương trình “Trăng thu yêu thương - Nụ cười cho em”; thăm, tặng quà các bệnh nhi và bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng thành phố.

Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh, Nhóm Từ thiện Huệ Thảo và Công ty Vận tải Khánh Linh trao quà Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng thành phố.

Tại chương trình, đoàn đã trao 10 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất) cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn; tặng bánh kẹo, gấu bông cho gần 100 bệnh nhi; thăm, động viên 18 bệnh nhân nặng đang được điều trị tích cực tại bệnh viện gồm, bánh, kẹo và 500.000 đồng tiền mặt/người. Tổng trị giá các phần quà trao tại chương trình là 36 triệu đồng.

Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Hội Khuyến học thành phố và các nhà hảo tâm đối với bệnh nhi, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Trung thu; góp phần động viên các em và người bệnh thêm nghị lực vượt qua bệnh tật, sớm bình phục; chương trình tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, chung tay chăm lo cho trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.