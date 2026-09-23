Lãnh đạo đặc khu Vân Đồn thăm, tặng quà thiếu nhi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn

Nhân dịp Tết Trung thu 2026, tối 23/9, đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Vân Đồn, đã đến thăm, tặng quà 20 thiếu nhi đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn.

Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Vân Đồn, thăm, tặng quà bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn.

Trao các phần quà cho các bệnh nhi, lãnh đạo đặc khu Vân Đồn động viên các cháu vui vẻ, lạc quan, tích cực phối hợp điều trị, sớm bình phục để trở về với gia đình; tiếp tục học tập tốt.

Đồng thời, mong các bậc phụ huynh có con em điều trị bệnh yên tâm, phối hợp chặt chẽ với đội ngũ y, bác sĩ trong chăm sóc, điều trị cho các cháu; đề nghị Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn, nhất là đội ngũ y, bác sĩ Khoa Nhi, tiếp tục quan tâm, chăm sóc chu đáo, tạo điều kiện tốt nhất để các bệnh nhi nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Vân Đồn, thăm hỏi, động viên phụ huynh và các cháu thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn.

Hoạt động thăm, tặng quà thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đặc khu Vân Đồn đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, góp phần mang đến một mùa Trung thu ấm áp, ý nghĩa cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.