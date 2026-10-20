KỶ NIỆM 96 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM 20/10 (1930-2026) Lan tỏa truyền thống, khẳng định vị thế phụ nữ Quảng Ninh

Tiếp nối truyền thống của phụ nữ Vùng mỏ, các cấp Hội LHPN Quảng Ninh đang đẩy mạnh giáo dục truyền thống, củng cố tổ chức Hội, phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ trong đời sống chính trị, xã hội, góp sức xây dựng thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Tự hào truyền thống, khẳng định vị thế

Suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Quảng Ninh đã có những đóng góp quan trọng trong đấu tranh cách mạng, lao động sản xuất và xây dựng quê hương. Tiếp nối truyền thống đó, các cấp Hội LHPN của thành phố luôn chú trọng giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước và niềm tự hào cho cán bộ, hội viên, phụ nữ thông qua các hoạt động về nguồn, thăm địa chỉ đỏ, tri ân gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trong 9 tháng năm 2026, 100% cơ sở Hội tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; trên 15.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia viếng nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ. Các cấp Hội đã trao 995 suất quà, tổng trị giá 357 triệu đồng cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công, gia đình chính sách và thương binh nặng. Những hoạt động như “Bữa cơm bên mẹ - Ấm tình tri ân”, “Hành trình về nguồn” góp phần gìn giữ đạo lý uống nước nhớ nguồn, giúp các thế hệ phụ nữ hôm nay hiểu và trân trọng hơn những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước.

Cùng với giáo dục truyền thống, qua các nhiệm kỳ, Hội LHPN Quảng Ninh đã triển khai nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động phù hợp với thực tiễn, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Nổi bật hiện nay là phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”.

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, các cấp Hội triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Phụ nữ Quảng Ninh - Tự hào truyền thống, khát vọng vươn lên”, gắn với thông điệp “Một việc làm - Một sáng kiến - Một cam kết của phụ nữ xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc”. Hoạt động được triển khai tại 100% cơ sở Hội, khuyến khích mỗi cán bộ, hội viên phát huy truyền thống bằng những việc làm thiết thực.

Hội LHPN các phường Đông Mai, Mạo Khê, Uông Bí, Vàng Danh, Yên Tử, Hiệp Hòa trao tặng quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Liêu trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Sự trưởng thành của phụ nữ Quảng Ninh còn được thể hiện trong công tác xây dựng Đảng và tham gia hệ thống chính trị. 9 tháng năm 2026, toàn thành phố có hơn 1.000 phụ nữ được kết nạp Đảng. Chị Tô Thị Mai (Trạm Y tế xã Hoành Mô), chia sẻ: “Khi được kết nạp Đảng, tôi rất vui và tự hào vì những cố gắng của mình đã được ghi nhận. Tôi sẽ tiếp tục học hỏi, nâng cao chuyên môn để chăm sóc sức khỏe cho bà con ngày càng tốt hơn”.

Vai trò của phụ nữ còn được khẳng định qua sự tham gia vào các cơ quan dân cử. Tại cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tỷ lệ nữ đại biểu trúng cử HĐND thành phố đạt 44,64%, cao nhất từ trước đến nay; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp xã đạt 34,62%. Trong số 386 nữ đại biểu HĐND cấp xã có 40 Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường, đặc khu.

Chị Tô Thị Mai (Trạm Y tế xã Hoành Mô), là một trong những đảng viên mới được kết nạp năm 2026.

Cùng với đó, các cấp Hội tiếp tục thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Trong 9 tháng, các cấp Hội đã thực hiện 47 cuộc giám sát liên quan đến an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; đồng thời tham gia góp ý các dự thảo nghị quyết, chính sách của thành phố, phản ánh những vấn đề hội viên, phụ nữ quan tâm đến các cơ quan có thẩm quyền.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong giai đoạn mới

Tại tổ 6, khu Bắc Sơn 3, phường Vàng Danh, bà Nguyễn Thị Lan là một trong những hội viên phụ nữ tự nguyện hiến đất phục vụ xây dựng công trình dân sinh. Dù là lao động tự do, sức khỏe yếu, cuộc sống còn nhiều khó khăn, bà Lan vẫn đồng thuận hiến hơn 50m² đất của gia đình để xây dựng mương thoát nước cho khu dân cư. Quyết định của bà xuất phát từ mong muốn công trình sớm được triển khai, cải thiện việc tiêu thoát nước và điều kiện sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực.

Việc làm của bà Lan cũng là một trong nhiều đóng góp thiết thực của hội viên, phụ nữ Quảng Ninh trong thực hiện các công trình, dự án tại địa phương. Trong 9 tháng năm 2026, toàn thành phố có 708 hộ gia đình hội viên, phụ nữ tự nguyện hiến hơn 45.800m² đất phục vụ chỉnh trang vỉa hè, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông. Bên cạnh sự đồng thuận của các gia đình, nhiều cán bộ Hội còn trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động GPMB, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để phối hợp tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Bà Nguyễn Thị Lan (tổ 6, khu Bắc Sơn 3, phường Vàng Danh) tự nguyện hiến 50m² đất để xây dựng mương thoát nước cho khu dân cư.

Tinh thần trách nhiệm với cộng đồng còn được thể hiện qua các hoạt động chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 9 tháng năm 2026, các cấp Hội đã trao hơn 13.500 suất quà, tổng trị giá hơn 3,85 tỷ đồng cho gia đình chính sách, hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục được duy trì, với 199 trẻ được nhận đỡ đầu mới, nâng tổng số lên 964 trẻ được hỗ trợ từ khi triển khai chương trình.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được chú trọng. Toàn thành phố đã kiện toàn, thành lập 624 chi hội phụ nữ thôn, bản, khu phố theo mô hình tổ chức mới; ra mắt thêm 15 chi hội tại trường học, chợ, doanh nghiệp và cơ quan. Trong 9 tháng năm 2026, các cấp Hội kết nạp mới 2.802 hội viên và 76 hội viên danh dự, góp phần mở rộng phạm vi tập hợp, đoàn kết phụ nữ, nâng tổng số hội viên phụ nữ toàn thành phố lên hơn 275.000 người.

Hoạt động “Đổi rác lấy quà” của Hội LHPN đặc khu Cô Tô.

Tuy nhiên, sau sắp xếp, địa bàn hoạt động của nhiều chi hội phụ nữ rộng hơn, số lượng hội viên và khối lượng công việc tăng, trong khi chế độ hỗ trợ đối với cán bộ Hội cơ sở còn hạn chế. Thực tế này đòi hỏi các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm củng cố đội ngũ cán bộ, duy trì sự gắn bó với hội viên và nâng cao chất lượng hoạt động tại cơ sở.