Lời cảm tạ

Lời cảm tạ

Bố chúng tôi là cụ ông NGUYỄN NGỌC THUNG, sinh năm 1933, do tuổi cao sức yếu, đã mất ngày 11/8/2026 (tức ngày 29 tháng 6 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 94 tuổi.

Sau thời gian tổ chức tang lễ, đến nay, gia đình chúng tôi đã tiễn đưa bố chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng được chu toàn, trọn vẹn.

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng cảm tạ tới:

Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hồng Gai; Ban lãnh đạo và bà con khu phố Bạch Đằng 5; Đảng ủy, lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể công chức Chi cục Hải quan khu vực VIII; Ban lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, người lao động Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh; cùng các ông bà, cô dì chú bác, họ hàng nội ngoại, gia đình thông gia, bà con hàng xóm và bạn bè thân hữu gần xa, đã đến thăm hỏi, động viên, gửi vòng hoa, phúng viếng và tiễn đưa bố chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ suất, gia đình chúng tôi kính mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Thay mặt gia đình

Trưởng nam: Nguyễn Ngọc Đức

cùng các con, cháu trong gia đình