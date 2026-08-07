Meta bị buộc chi 567 triệu USD để khắc phục tác động đến sức khỏe tâm thần trẻ em

Một tòa án bang New Mexico (Mỹ) đã buộc Meta - công ty mẹ của Facebook và Instagram - phải chi 567 triệu USD để khắc phục những tác động tiêu cực mà các nền tảng này gây ra đối với sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên. Đây là phán quyết ở giai đoạn hai của vụ kiện mang tính bước ngoặt mà Meta đã thua hồi tháng 3 năm nay.

Meta tiếp tục đối mặt với các vụ kiện liên quan đến tác động của mạng xã hội đối với trẻ em. Ảnh: AP

Theo phán quyết ban hành ngày 6/8, trong tổng số 567 triệu USD mà Meta phải chi trả, 420 triệu USD sẽ được phân bổ cho các dịch vụ điều trị và hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên. Số tiền còn lại sẽ được sử dụng cho các chương trình nâng cao nhận thức, phòng ngừa, sàng lọc và các hoạt động liên quan trong thời gian 5 năm.

Trước đó, trong giai đoạn một của vụ kiện, bồi thẩm đoàn đã tuyên Meta phải nộp 375 triệu USD tiền phạt dân sự, sau khi kết luận công ty biết rõ Facebook và Instagram gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của trẻ em, đồng thời che giấu những thông tin mà họ nắm được về nguy cơ bóc lột tình dục trẻ em trên các nền tảng này.

Trong giai đoạn hai, cơ quan công tố đề nghị tòa buộc Meta phải thay đổi căn bản cách vận hành Facebook và Instagram, bao gồm hạn chế các tính năng có nguy cơ gây nghiện, tăng cường xác minh độ tuổi và siết chặt các biện pháp bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị bóc lột tình dục trên môi trường mạng.

Tổng số tiền Meta phải chi trả trong cả hai giai đoạn của vụ kiện hiện lên tới 942 triệu USD. Tuy nhiên, con số này vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ so với mức lợi nhuận khoảng 60 tỷ USD của công ty trong năm 2025. Dù vậy, vụ kiện tại bang New Mexico được xem là sức ép pháp lý mới đối với Meta trong bối cảnh công ty đang phải đối mặt với hàng nghìn vụ kiện từ các gia đình có con em bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội. Tổng chưởng lý bang New Mexico Raúl Torrez cho rằng phán quyết này gửi đi thông điệp rõ ràng rằng các công ty công nghệ sẽ phải chịu trách nhiệm khi thiết kế sản phẩm của mình gây rủi ro cho trẻ em.

Theo phán quyết, Meta phải bổ sung các màn hình và biểu ngữ hiển thị rõ các công cụ bảo vệ người dùng, hướng dẫn xử lý những bình luận không phù hợp và các tính năng an toàn khác trên Facebook và Instagram. Đồng thời, công ty phải triển khai chiến dịch tuyên truyền về an toàn trực tuyến tại bang New Mexico dưới sự giám sát của chính quyền bang.

Phán quyết cũng nêu rõ luật bảo vệ quyền riêng tư trẻ em của Mỹ hiện chưa cho phép Meta áp dụng cơ chế xác minh độ tuổi bắt buộc đối với trẻ dưới 13 tuổi. Tuy nhiên, Meta vẫn được yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống ước tính độ tuổi bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời phát triển công cụ riêng để nhận diện người dùng dưới 13 tuổi trong vòng hai năm tới.

Ngoài ra, Meta phải yêu cầu những người dùng tại bang New Mexico mà hệ thống xác định có khả năng dưới 13 tuổi cung cấp giấy tờ xác minh độ tuổi. Nếu không xác minh được, công ty phải mặc định áp dụng các biện pháp bảo vệ dành cho trẻ vị thành niên.

Meta cũng phải phối hợp với các trường học và tổ chức bảo vệ trẻ em xây dựng cổng thông tin tiếp nhận báo cáo về các tài khoản nghi thuộc trẻ dưới 13 tuổi, đồng thời xóa toàn bộ dữ liệu cá nhân đã thu thập của nhóm người dùng này.

Theo yêu cầu của tòa án, Meta phải báo cáo định kỳ hai lần mỗi năm về tiến độ thực hiện các biện pháp khắc phục.

Về phía Meta, công ty tuyên bố sẽ kháng cáo. Doanh nghiệp này khẳng định luôn nỗ lực bảo vệ người dùng trên Facebook và Instagram, đồng thời minh bạch về những thách thức trong việc phát hiện và xử lý các tài khoản vi phạm cũng như nội dung độc hại. Meta cũng bác bỏ các cáo buộc, cho rằng chúng không phản ánh đúng thực tế.