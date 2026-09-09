Mở ra thêm những không gian hợp tác mới, thiết thực và hiệu quả cho Việt Nam

Việc Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ tiếp tục thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả của Việt Nam.

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026. Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh đã trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về ý nghĩa của sự kiện này.

Phát huy vai trò là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế

Theo Đại sứ Trịnh Minh Mạnh, có thể nhìn nhận ý nghĩa của việc Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ từ ba góc độ.

Thứ nhất, BRICS đang ngày càng trở thành một tập hợp lực lượng và cơ chế hợp tác đa phương có quy mô, tầm vóc và ảnh hưởng đáng kể trong đời sống quốc tế. Trong bối cảnh cục diện thế giới có những chuyển dịch sâu sắc, vai trò của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển ngày càng gia tăng.

Với 11 thành viên, BRICS hiện chiếm gần một nửa dân số thế giới, khoảng 39% GDP toàn cầu tính theo sức mua tương đương (PPP) và khoảng 1/4 thương mại quốc tế. Không chỉ mở rộng về thành viên, phạm vi và cấp độ hợp tác của BRICS cũng ngày càng được nâng cao, từ phối hợp chính trị, kinh tế-tài chính đến nhiều vấn đề khu vực và toàn cầu.

Qua đó, BRICS ngày càng có tiếng nói đáng kể trong các cuộc thảo luận về cải cách các thể chế đa phương và hoàn thiện hệ thống quản trị toàn cầu theo hướng phản ánh đầy đủ hơn những chuyển dịch của tương quan kinh tế và sức mạnh trên thế giới.

Thứ hai, sự tham gia ngày càng chủ động của Việt Nam vào BRICS phản ánh vị thế quốc tế ngày càng cao cũng như khả năng đóng góp ngày càng lớn của Việt Nam tại các cơ chế đa phương. Từ việc tham dự các hoạt động của BRICS đến trở thành Nước đối tác, Việt Nam đang có thêm một diễn đàn quan trọng để chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm và đóng góp sáng kiến đối với những vấn đề chung của khu vực và thế giới. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam phát huy vai trò là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đồng thời góp phần chuyển tải tiếng nói và những quan tâm chính đáng của các nước đang phát triển.

Thứ ba, việc lãnh đạo Việt Nam tham dự Hội nghị tiếp tục thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả của Việt Nam.

“Việc tham gia các cơ chế đa phương quan trọng như BRICS không chỉ giúp mở rộng quan hệ và nâng cao vị thế đất nước, mà còn tạo thêm một kênh để Việt Nam tham gia ngày càng chủ động vào các tiến trình đa phương, đóng góp vào việc xây dựng và định hình các nguyên tắc, chuẩn mực và khuôn khổ hợp tác quốc tế, hướng tới một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng, dân chủ, bao trùm và hiệu quả hơn, trong đó tiếng nói và lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển được phản ánh đầy đủ hơn”, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh nhấn mạnh.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh cho biết, với nhiệm kỳ Chủ tịch BRICS 2026, Ấn Độ đã chọn chủ đề cho hội nghị là “Xây dựng khả năng chống chịu, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững”.

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh cho rằng, chủ đề này rất phù hợp với những yêu cầu cấp thiết của thế giới hiện nay, với bốn nội hàm có mối liên hệ chặt chẽ: nâng cao khả năng chống chịu cần những động lực tăng trưởng mới; những động lực đó ngày càng dựa nhiều hơn vào khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo; và các nỗ lực này chỉ có thể phát huy hiệu quả lâu dài trên cơ sở hợp tác và phát triển bền vững.

Theo nhận định của Đại sứ Trịnh Minh Mạnh, những ưu tiên này có mức độ tương đồng cao với định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Việt Nam đang coi khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu để đổi mới mô hình phát triển quan trọng của phát triển; đồng thời chú trọng nâng cao tính tự cường, sức chống chịu của nền kinh tế, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.

Mở ra thêm những không gian hợp tác mới, thiết thực và hiệu quả cho Việt Nam

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh một lần nữa nhấn mạnh, BRICS quy tụ nhiều nền kinh tế lớn và mới nổi, các thị trường năng động, có tiềm lực đáng kể về vốn, công nghệ, năng lượng, tài nguyên và nguồn nhân lực. Tuy nhiên, làm thế nào để Việt Nam tận dụng các cơ hội hợp tác này để tranh thủ thêm nguồn lực phục vụ trực tiếp các mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Nhận định Hội nghị lần này với những ưu tiên có mức độ tương đồng cao với định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh kỳ vọng, việc tham gia Hội nghị lần này sẽ mở ra thêm những không gian hợp tác mới, thiết thực và hiệu quả cho Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh mà Việt Nam ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn mới.

Việc tham gia các cơ chế đa phương quan trọng như BRICS không chỉ giúp mở rộng quan hệ và nâng cao vị thế đất nước, mà còn tạo thêm một kênh để Việt Nam tham gia ngày càng chủ động vào các tiến trình đa phương, đóng góp vào việc xây dựng và định hình các nguyên tắc, chuẩn mực và khuôn khổ hợp tác quốc tế, hướng tới một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng, dân chủ, bao trùm và hiệu quả hơn, trong đó tiếng nói và lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển được phản ánh đầy đủ hơn. Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh

Trước hết, về kinh tế-thương mại, theo Đại sứ Trịnh Minh Mạnh, đây là cơ hội để Việt Nam tiếp tục đa dạng hóa thị trường, đối tác và chuỗi cung ứng, mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường mới, thu hút thêm nguồn lực đầu tư và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp các nước BRICS. Trong điều kiện kinh tế thế giới còn nhiều bất định, điều này cũng góp phần nâng cao tính tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Đối với khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh cho rằng, dư địa hợp tác rất lớn. Nhiều nước BRICS có thế mạnh về công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dược phẩm, công nghệ sinh học, năng lượng và công nghệ xanh. Việt Nam có thể tận dụng các mạng lưới hợp tác này để tiếp cận công nghệ và tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực của doanh nghiệp và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Đối với các lĩnh vực khác như chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, hạ tầng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu cũng có nhiều tiềm năng, Đại sứ cho rằng, cần tập trung chuyển các cơ hội và khuôn khổ hợp tác thành những chương trình, dự án cụ thể, có giá trị gia tăng và hiệu quả thiết thực.

Trong tiến trình đó, Việt Nam và Ấn Độ có nền tảng thuận lợi để tăng cường phối hợp. Ấn Độ có nhiều thế mạnh về công nghệ số, dược phẩm, đổi mới sáng tạo, năng lượng, đào tạo nguồn nhân lực và hạ tầng số; Việt Nam có nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng và vị trí ngày càng quan trọng trong các chuỗi sản xuất khu vực. Hai bên có thể tận dụng các khuôn khổ BRICS để kết nối những thế mạnh này, bổ sung thêm nội hàm hợp tác cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ.