Mở rộng cơ hội an cư cho người dân

Phát triển nhà ở xã hội được Quảng Ninh xác định là nhiệm vụ an sinh quan trọng, mang tính chiến lược lâu dài. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ và các nghị quyết của Quốc hội, Quảng Ninh đang tập trung mở rộng nguồn cung nhà ở xã hội, phát triển quỹ nhà ở cho thuê và huy động các nguồn lực đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.

Được khởi công vào giữa tháng 12/2025, dự án Marina Living do Tập đoàn BIM đầu tư đang bổ sung thêm phân khúc nhà ở xã hội. Dự án gồm 2 tòa nhà ở xã hội, 1 tòa nhà ở thương mại đang được triển khai, với trên 2.600 căn hộ; trong đó có 2.100 căn nhà ở xã hội, dự kiến hoàn thiện trong giai đoạn 2027-2029.

Theo ông Nguyễn Văn Tính, Phó Tổng Giám đốc BIM Group, định hướng của doanh nghiệp là tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái đô thị Halong Marina, đồng bộ các công trình thương mại, dịch vụ, không gian công cộng và chuỗi tiện ích phục vụ cư dân. Việc phát triển nhà ở xã hội trong một khu đô thị có hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, giúp người dân có thêm lựa chọn chỗ ở phù hợp với khả năng tài chính. Đồng thời, cư dân vẫn có điều kiện tiếp cận hệ thống tiện ích và dịch vụ ngay tại nơi sinh sống.

Dự án Marina Living nhà ở xã hội do Tập đoàn BIM đầu tư đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, tháng 7/2026.

Cùng với việc thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội, Quảng Ninh đang chủ động tạo thêm nguồn lực để hình thành quỹ nhà ở xã hội, nhà ở xã hội cho thuê. Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 26/NQ-HĐND (23/6/2026) quyết định vốn điều lệ ban đầu cho Quỹ nhà ở Quảng Ninh; đồng thời thông qua Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030. Theo đó, mức vốn điều lệ ban đầu của quỹ là 500 tỷ đồng. Nguồn quỹ này được thành lập nhằm tạo nguồn lực tài chính dài hạn cho phát triển nhà ở xã hội; hỗ trợ đầu tư xây dựng, mua, thuê mua nhà ở xã hội, tạo cơ chế quay vòng thông qua nguồn thu từ hoạt động cho thuê nhà ở…

Từ nguồn lực này, dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên tại Quảng Ninh đã được khởi công xây dựng trên khu đất 3.500m2 tại khu đô thị Yên Thanh, phường Uông Bí vào ngày 30/6. Dự án đầu tư xây dựng khối nhà chung cư cao 7 tầng với khoảng 150 căn hộ khép kín có diện tích từ 27-70m2 để cho thuê. Ngoài ra, dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như bãi đỗ xe, sân chơi, cây xanh cảnh quan… Tổng mức đầu tư là 130 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thông qua Quỹ nhà ở tỉnh Quảng Ninh.

Chị Lò Thị Thảo, công nhân Công ty Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam (KCN Đông Mai), cho biết: Vợ chồng tôi từ Tuyên Quang đến Quảng Ninh làm công nhân, hiện thuê nhà trọ cùng con nhỏ với giá 2,2 triệu đồng/tháng. Nhưng diện tích phòng nhỏ, điều kiện sinh hoạt còn hạn chế. Nếu có nhà ở cho thuê với mức giá phù hợp, hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu thuận tiện, gia đình tôi rất muốn đăng ký. Với những gia đình công nhân trẻ như chúng tôi, có một chỗ ở ổn định sẽ giúp yên tâm làm việc và chăm lo cho con cái tốt hơn.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội cho thuê tại khu đô thị Yên Thanh, phường Uông Bí.

Quỹ nhà ở cho thuê cũng đang được tính toán mở rộng trong thời gian tới. Sở Xây dựng hiện đề xuất quỹ đất khoảng 31,3ha tại phường Việt Hưng để nghiên cứu đầu tư nhà ở từ Quỹ nhà ở Quảng Ninh, với quy mô dự kiến 5.915 căn chung cư nhà ở xã hội và 276 căn nhà ở liền kề thấp tầng; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8.366 tỷ đồng. Nếu được triển khai, dự án sẽ tạo thêm nguồn cung nhà ở quy mô lớn tại khu vực có nhu cầu phát triển đô thị và thu hút lao động.

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay, Quảng Ninh có 3 dự án nhà ở xã hội đã được hoàn thành với quy mô 2.370 căn hộ và 15 dự án nhà ở xã hội đang triển khai đầu tư xây dựng với 18.507 căn hộ. Đồng thời, dự kiến 4 vị trí nhà ở xã hội cho LLVT nhân dân, 1 dự án nhà lưu trú công nhân. Trong giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh dự kiến tiếp tục triển khai 35/49 vị trí nhà ở xã hội, với khoảng 37.609 căn. Cùng với việc lựa chọn chủ đầu tư cho các dự án, Quảng Ninh tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung các vị trí phù hợp với quy hoạch để mở rộng nguồn cung nhà ở xã hội.