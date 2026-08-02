Mỹ áp dụng chương trình ký quỹ thị thực

Từ ngày 3/8, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ chính thức áp dụng chương trình yêu cầu công dân của 50 quốc gia, chủ yếu ở châu Phi, nộp một khoản tiền ký quỹ khi xin thị thực vào Mỹ.

Biểu tượng của Bộ Ngoại giao Mỹ tại trụ sở ở Washington. Ảnh: AP.

Quy định mới áp dụng đối với thị thực du lịch và công tác ngắn hạn. Giới chức lãnh sự có thể yêu cầu người xin thị thực ký quỹ tới 20.000 USD như một điều kiện để được cấp thị thực. Mức tiền bảo lãnh cụ thể sẽ do viên chức lãnh sự quyết định đối với từng trường hợp, dựa trên đánh giá về nguy cơ người xin thị thực lưu trú quá thời hạn hoặc vi phạm các quy định về nhập cảnh của Mỹ. Khoản tiền bảo lãnh sẽ được hoàn trả nếu người mang thị thực rời khỏi Mỹ đúng thời hạn và tuân thủ đầy đủ các điều kiện của thị thực. Ngược lại, nếu vi phạm các quy định về nhập cảnh hoặc nhập cư của Mỹ, khoản tiền này có thể bị tịch thu.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chương trình thí điểm triển khai từ năm 2025 đã chứng minh đây là công cụ hiệu quả nhằm bảo đảm người mang thị thực tuân thủ các quy định nhập cư, đặc biệt là hạn chế tình trạng lưu trú quá thời hạn. So với giai đoạn thí điểm, quy định mới nâng mức tiền bảo lãnh tối đa từ 15.000 USD lên 20.000 USD, đồng thời bãi bỏ mức tiền bảo lãnh thấp nhất là 5.000 USD. Danh sách áp dụng gồm 50 quốc gia, trong đó khoảng 30 nước châu Phi.

Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ quyền của người nhập cư cho rằng quy định mới sẽ làm gia tăng chi phí, gây khó khăn cho hoạt động đi lại hợp pháp và hạn chế cơ hội tiếp cận nước Mỹ của công dân các quốc gia bị áp dụng. Một số ý kiến cũng lo ngại mức tiền bảo lãnh quá cao có thể trở thành rào cản tài chính đối với nhiều người có nhu cầu học tập, du lịch hoặc công tác hợp pháp tại Mỹ.

Đây được xem là bước đi mới nhất trong chiến lược siết chặt nhập cảnh của chính quyền Tổng thống Donald Trump, cùng với các biện pháp tăng phí thị thực và kiểm tra mạng xã hội.