Mỹ chuẩn bị thu hồi thị thực quy mô lớn nhất lịch sử, nhắm tới tới 200.000 người nước ngoài

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị thu hồi thị thực công tác và du lịch của tới 200.000 người nước ngoài đã nộp đơn hoặc đang xin quy chế tị nạn tại Mỹ. Nếu được thực hiện, đây sẽ là đợt thu hồi thị thực hàng loạt đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử Mỹ và nhiều khả năng sẽ đối mặt với các thách thức pháp lý.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang siết chặt chính sách thị thực và nhập cư. Ảnh: AP

Nếu không bị phản đối hoặc điều chỉnh, Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến trong những tuần tới sẽ thông báo thu hồi các thị thực B1 và B2 được cấp trong giai đoạn 2016-2026 đối với những người đã xin hoặc đang xin tị nạn. Động thái này sẽ được thực hiện phối hợp với Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), theo các tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ mà AP có được và hai quan chức Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết cơ quan này đang phối hợp với DHS để xác định và thu hồi thị thực không định cư của những người nước ngoài đến Mỹ với tư cách khách ngắn hạn nhưng sau đó nộp đơn xin tị nạn để ở lại lâu dài.

Ông Pigott không cho biết cụ thể số thị thực có thể bị thu hồi, nói rằng quá trình này sẽ được tiến hành liên tục nên số lượng vẫn có thể thay đổi và việc thu hồi sẽ được thực hiện theo từng đợt.

Việc thu hồi thị thực không đồng nghĩa với trục xuất ngay lập tức. Theo các quan chức Mỹ, phần lớn những người hiện có hồ sơ xin tị nạn đang chờ giải quyết sẽ được chuyển sang diện khác, nhưng sẽ mất tư cách theo diện công tác hoặc du lịch.

Thị thực B1 thường được cấp cho các chuyến công tác, trong khi thị thực B2 dành cho mục đích du lịch, thăm thân hoặc chăm sóc y tế. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người mang các loại thị thực này đang hoặc đã xin tị nạn tại Mỹ và sẽ bị ảnh hưởng bởi đợt thu hồi.

Các tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy việc rà soát những người đang mang thị thực B1 và B2 bắt đầu sau khi cơ quan này nhận được thông tin về các đơn xin tị nạn từ Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS).

Những người hiện nộp đơn xin thị thực B1 và B2 được yêu cầu xác nhận rằng họ sẽ không xin tị nạn tại Mỹ và phải chứng minh ý định trở về nước.

Động thái mới nằm trong chuỗi biện pháp mà chính quyền Tổng thống Trump triển khai nhằm siết chặt chính sách thị thực. Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng nhiệm kỳ thứ hai vào năm ngoái, chính quyền Mỹ đã yêu cầu người xin thị thực cung cấp thêm thông tin về lịch sử hoạt động trên mạng xã hội, yêu cầu nộp các khoản tiền bảo lãnh lớn để xử lý thị thực và đình chỉ cấp thị thực cho công dân một số quốc gia.

Trong 18 tháng qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi khoảng 175.000 thị thực của những người bị kết án hoặc bị cáo buộc phạm các tội từ lái xe trong tình trạng say xỉn đến hiếp dâm và cướp tài sản, cũng như những người công khai lên tiếng phản đối các chính sách của Mỹ, đặc biệt là các chính sách liên quan đến Trung Đông.

Chính quyền Mỹ cũng tăng cường trấn áp cái gọi là “du lịch sinh con”, hình thức mà chính quyền cho rằng phụ nữ mang thai nước ngoài sử dụng để đến Mỹ sinh con nhằm giúp con được hưởng quyền công dân theo nơi sinh. Tổng thống Trump đã nhiều lần tìm cách chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh, nhưng các nỗ lực này đã bị các tòa án bác bỏ, trong đó có Tòa án Tối cao.