Mỹ dự kiến trả 850 triệu USD trong khoản nợ 5 tỷ USD với Liên Hợp Quốc

Chính phủ Mỹ đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch trả 850 triệu USD trong số hàng tỷ USD mà nước này đang nợ Liên Hợp Quốc. Đây sẽ là khoản thanh toán lớn nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump cho tổ chức này kể từ khi Washington yêu cầu LHQ tiến hành cải tổ sâu rộng để đổi lấy việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ với tư cách nhà tài trợ lớn nhất.

Mỹ dự kiến trả 850 triệu USD trong khoản nợ khoảng 5 tỷ USD với Liên Hợp Quốc, trong đó có khoản dành cho ngân sách thường xuyên và hoạt động gìn giữ hòa bình. Ảnh: AP

Theo các thông báo gửi tới các nghị sĩ trong tháng này, Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến chuyển 725 triệu USD để thanh toán các khoản đóng góp vào ngân sách thường xuyên của Liên Hợp Quốc và 125 triệu USD cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Haiti và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Theo Liên Hợp Quốc, Mỹ đang chậm thanh toán khoảng 5 tỷ USD các khoản đóng góp liên quan đến tư cách thành viên của tổ chức này, trong đó hơn 2 tỷ USD là khoản đóng góp cho ngân sách thường xuyên và 3 tỷ USD dành cho các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Tháng 2, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thực hiện một khoản thanh toán duy nhất trị giá 160 triệu USD, không lâu sau khi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cảnh báo tổ chức này đang đứng trước nguy cơ “sụp đổ tài chính cận kề” nếu các quy định tài chính không được cải tổ hoặc toàn bộ 193 quốc gia thành viên không thanh toán các khoản đóng góp. Thông điệp này được cho là nhằm trực tiếp vào Mỹ.

Tổng thống Donald Trump và các đồng minh đã dành một năm rưỡi qua để yêu cầu Liên Hợp Quốc tiến hành những thay đổi mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, khiến nhiều nhân viên hoạt động nhân đạo lo ngại và dẫn đến việc cắt giảm nghiêm trọng các chương trình, dịch vụ.

Ông Trump nhiều lần công khai chỉ trích Liên Hợp Quốc vì cho rằng tổ chức này chưa phát huy được tiềm năng. Chính quyền của ông không thanh toán bất kỳ khoản nào cho Liên Hợp Quốc trong năm 2025, đồng thời rút khỏi một số tổ chức của Liên Hợp Quốc, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), đồng thời cắt tài trợ cho hàng chục tổ chức khác.

Các thông báo được gửi ngày 4/8 đã nhận được một số ý kiến từ các nghị sĩ Cộng hòa tại Đồi Capitol. Một số nghị sĩ cho rằng các khoản phân bổ này chưa giải quyết đầy đủ những quan ngại của chính quyền về quy mô nhân sự của Liên Hợp Quốc cũng như một số quan điểm chính sách mà chính quyền Tổng thống Trump cho là chưa phù hợp với định hướng của mình.

Cụ thể, một trợ lý Quốc hội thuộc của phe Cộng hòa cho rằng kế hoạch trên chưa thể hiện rõ việc Mỹ có tiếp tục cắt khoản hỗ trợ dành cho cơ quan Liên Hợp Quốc phụ trách người tị nạn Palestine hay không.

Phái bộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc chưa đưa ra phản hồi về vấn đề này.