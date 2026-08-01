Nâng tầm truyền thông cơ sở trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Sáng 1/8, Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Quảng Ninh tổ chức Hội nghị "Nâng cao chất lượng truyền thông cơ sở trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp" với sự tham dự của hơn 250 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông trên địa bàn tỉnh. Diễn ra sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đúng dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 1/8 (1930-2026), hội nghị là dịp nhìn lại thực tiễn hoạt động truyền thông cơ sở, trao đổi kinh nghiệm, thống nhất các giải pháp nâng cao chất lượng thông tin; góp phần đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

“Cầu nối” giữa Đảng, chính quyền và nhân dân

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng hội nghị, các cán bộ truyền thông từ tỉnh đến cơ sở .

Sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy mới của tỉnh Quảng Ninh đã vận hành ổn định, hiệu lực, hiệu quả; tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, công tác truyền thông cơ sở đứng trước yêu cầu mới, đòi hỏi thông tin phải nhanh nhạy, chính xác, đa chiều, bám sát thực tiễn, kịp thời phản ánh chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo và giải đáp những vấn đề được dư luận quan tâm.

Phát biểu đề dẫn hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Chủ tịch Hội Nhà báo, Giám đốc Báo và PTTH Quảng Ninh, khẳng định: Những năm qua, công tác phối hợp truyền thông giữa cơ quan báo chí của tỉnh với các sở, ngành, địa phương luôn được triển khai chặt chẽ, bài bản, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền và phát huy hiệu quả mạng lưới truyền thông cơ sở. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy và đội ngũ làm công tác truyền thông có nhiều thay đổi, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục kiện toàn cơ chế phối hợp, thống nhất phương thức vận hành, nâng cao năng lực đội ngũ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Chủ tịch Hội Nhà báo, Giám đốc Báo và PTTH Quảng Ninh phát biểu đề dẫn hội nghị.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, hội nghị là diễn đàn quan trọng để các cơ quan, đơn vị cùng trao đổi kinh nghiệm, thống nhất cơ chế phối hợp, bảo đảm hoạt động truyền thông cơ sở được vận hành thông suốt, hiệu quả; đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm đã được xây dựng trong nhiều năm qua. Đây cũng là bước cụ thể hóa chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh về tăng cường truyền thông cơ sở, đẩy mạnh kết nối giữa Báo và PTTH Quảng Ninh với các địa phương, xây dựng đội ngũ cộng tác viên đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí đa nền tảng.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung chia sẻ những mô hình hiệu quả, giải pháp thiết thực trong cơ chế phối hợp cung cấp thông tin; bảo đảm điều kiện về trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật; nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác truyền thông; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong định hướng tuyên truyền; qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông cơ sở trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị đã có nhiều tham luận được chuẩn bị công phu, tập trung vào các nội dung: Vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong công tác thông tin, tuyên truyền; cơ chế phối hợp giữa địa phương với cơ quan báo chí; tổ chức truyền thông cơ sở; chủ động cung cấp thông tin; sản xuất nội dung đa nền tảng và ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động truyền thông…

Các tham luận cơ bản đều khẳng định, truyền thông cơ sở không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền mà còn là "cầu nối" giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua định hướng dư luận, lan tỏa những giá trị tích cực, nhân rộng mô hình hiệu quả, kịp thời đấu tranh với thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Các đại biểu theo dõi video clip về Nâng cao chất lượng truyền thông cơ sở trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại hội nghị.

Từ thực tiễn các địa phương, đơn vị như Đặc khu Cô Tô, các xã, phường: Đông Triều, Quảng Yên, Hoành Mô, Công an tỉnh... cho thấy nhiều mô hình truyền thông hiệu quả đã được hình thành sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các đơn vị chủ động thiết lập đầu mối cung cấp thông tin, duy trì phối hợp với Báo và PTTH Quảng Ninh, phát huy mạng lưới cộng tác viên, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, nền tảng số và hệ thống truyền thanh thông minh. Qua đó, thông tin về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh được truyền tải kịp thời; góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, tạo đồng thuận xã hội và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí Vũ Văn Khương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Đặc khu Cô Tô phát biểu tham luận "Vai trò lãnh đạo của cấp uỷ trong đổi mới công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp".

Cụ thể, với tham luận của lãnh đạo Đặc khu Cô Tô cho thấy, trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, truyền thông cơ sở không chỉ là kênh cung cấp thông tin mà còn là công cụ quan trọng để cấp ủy, chính quyền nắm bắt dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố "thế trận lòng dân". Với địa bàn gồm 74 đảo và vùng biển quản lý rộng khoảng 300km², Đảng ủy đặc khu luôn xác định công tác truyền thông phải đi trước một bước, bảo đảm không để xảy ra "khoảng trống thông tin", nhất là đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số thông qua nền tảng Zalo Mini App "Cô Tô Digital", kết hợp phát huy mạng lưới tuyên truyền viên cơ sở để truyền tải thông tin chính thống, kịp thời định hướng dư luận, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả quản trị của chính quyền địa phương hai cấp.

Từ góc độ bảo đảm an ninh, trật tự, đại diện Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh) nhấn mạnh, truyền thông cơ sở giữ vai trò đặc biệt trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với nhân dân, đồng thời là "lá chắn mềm" trên không gian mạng. Thời gian qua, Công an tỉnh cùng Báo và PTTH Quảng Ninh đã duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ trong cung cấp thông tin chính thống, đổi mới các chuyên mục về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm; đồng thời tăng cường tuyên truyền Đề án 06, cảnh báo tội phạm, đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp...

Xây dựng mạng lưới truyền thông cơ sở chuyên nghiệp, đa nền tảng

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận, thảo luận phân tích những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng truyền thông cơ sở trong bối cảnh mới.

Lãnh đạo UBND xã Hoành Mô tham luận về "Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cấp ủy cơ sở với các cơ quan báo chí trong tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và phản ánh thực tiễn địa phương".

Nhiều ý kiến cho rằng, sau sắp xếp tổ chức bộ máy, nhiều địa phương gặp khó khăn do đội ngũ làm công tác truyền thông mỏng, cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực; trong khi yêu cầu chuyển đổi số, sản xuất nội dung đa nền tảng ngày càng cao. Hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị và kỹ năng ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo còn hạn chế; việc phối hợp cung cấp thông tin giữa cơ sở và cơ quan báo chí ở một số nơi chưa thật sự đồng bộ…

Từ thực tiễn đó, các đại biểu thống nhất cần sớm hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với Báo và PTTH Quảng Ninh; xây dựng quy trình cung cấp thông tin thống nhất, phát triển mô hình truyền thông "một nguồn dữ liệu - nhiều sản phẩm", khai thác, đổi mới phương thức tuyên truyền trên các nền tảng số, hệ thống truyền thanh thông minh, xây dựng hệ sinh thái truyền thông số. Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, củng cố mạng lưới cộng tác viên và sớm triển khai Đề án Nhà văn hóa số. Qua đó xây dựng hệ thống truyền thông cơ sở chủ động, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chia sẻ về kinh nghiệm thực tiễn, cán bộ phụ trách truyền thông phường Đông Triều cho rằng, để thông tin từ cơ sở được báo chí phản ánh kịp thời, yếu tố quyết định là sự chủ động của đội ngũ làm công tác truyền thông. Mỗi cán bộ truyền thông phải luôn bám sát thực tiễn để phát hiện sớm các mô hình mới, cách làm sáng tạo và những vấn đề được dư luận quan tâm; chủ động cung cấp thông tin, hình ảnh, số liệu chính xác ngay sau sự kiện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với phóng viên trong quá trình tác nghiệp. Bên cạnh đó, phải chú trọng nâng cao chất lượng thông tin ngay từ cơ sở, bảo đảm ngắn gọn, chính xác, có giá trị báo chí và xây dựng kế hoạch truyền thông sớm đối với các sự kiện lớn. Cách làm này đã giúp nhiều hoạt động nổi bật của phường được Báo và PTTH Quảng Ninh phản ánh kịp thời; góp phần lan tỏa mô hình hay, cách làm hiệu quả và nâng cao hiệu quả tuyên truyền tại địa phương.

Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông cơ sở, lãnh đạo UBND xã Hoành Mô cho rằng: Từ thực tiễn triển khai tại cơ sở, xã Hoành Mô đề xuất Báo và PTTH Quảng Ninh tiếp tục tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương; xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục phản ánh việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quan tâm hơn tới khu vực miền núi, biên giới, hải đảo và lan tỏa các mô hình, cách làm hiệu quả từ cơ sở. Đồng thời, lãnh đạo UBND xã Hoành Mô đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục định hướng nội dung tuyên truyền; tăng cường tập huấn kỹ năng truyền thông, cung cấp thông tin và xử lý truyền thông cho cán bộ cơ sở; quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, củng cố nguồn nhân lực làm công tác truyền thông nhằm đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn chuyển đổi số và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác thông tin, truyền thông từ tỉnh đến cơ sở thời gian qua, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội và lan tỏa những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí chỉ rõ 5 "điểm nghẽn" trong truyền thông cơ sở cần tập trung khắc phục, gồm: Thiếu đội ngũ làm truyền thông chuyên sâu; cơ sở vật chất, trang thiết bị tại một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu tác nghiệp đa nền tảng; còn ít tác phẩm báo chí chất lượng cao phản ánh sinh động thực tiễn cơ sở; sự phối hợp giữa cơ quan báo chí với các xã, phường và tổ chức chính trị - xã hội chưa đồng bộ; hoạt động truyền thông chủ yếu dừng ở đưa tin sự kiện, thiếu các sản phẩm phân tích, kiến giải chuyên sâu về chính sách.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, Báo và PTTH tỉnh cùng các địa phương tham quan phim trường S7 phục vụ sản xuất các chương trình toạ đàm tại trụ sở Báo và PTTH tỉnh.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí yêu cầu: Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông tích cực về các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, chính sách an sinh xã hội; tập trung tuyên truyền về mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Kế hoạch số 80 cùng các cơ chế, chính sách đặc thù; đồng thời lan tỏa kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy.

Các đại biểu tham quan khu vực phim trường ảo tại Báo và PTTH tỉnh.

Lãnh đạo các địa phương, các cán bộ truyền thông cơ sở tham quan, tìm hiểu các giải pháp thiết bị và công nghệ phục vụ công tác tuyên truyền cơ sở tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị: 54 xã, phường, đặc khu rà soát, bổ sung chương trình phối hợp với Báo và PTTH Quảng Ninh; thực hiện nghiêm quy định phát ngôn, chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời; tăng cường quản lý các kênh truyền thông của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng, cập nhật thường xuyên thông tin trên cổng thông tin điện tử và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong định hướng dư luận, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc.

Đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát đội ngũ người phát ngôn, hoàn thiện quy định cung cấp thông tin cho báo chí phù hợp với Luật Báo chí và Quy định số 25-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường quản lý các trang thông tin điện tử trên địa bàn.

Đối với Báo và PTTH Quảng Ninh, đồng chí đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung theo hướng đa phương tiện, lấy người dân làm trung tâm, duy trì các chuyên mục chuyên sâu về cơ sở, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; rà soát việc phát hành, sử dụng báo in theo Chỉ thị số 11-CT/TW của Trung ương; đồng thời chủ động tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng làm báo hiện đại cho đội ngũ truyền thông cơ sở trước cuối năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Chủ tịch Hội Nhà báo, Giám đốc Báo và PTTH Quảng Ninh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Chủ tịch Hội Nhà báo, Giám đốc Báo và PTTH Quảng Ninh trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ cộng tác viên, cán bộ làm công tác truyền thông tại các sở, ban, ngành, địa phương đối với công tác thông tin, tuyên truyền thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành ổn định, yêu cầu đối với truyền thông cơ sở ngày càng cao, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, chủ động và chuyên nghiệp hơn giữa các cơ quan, đơn vị với cơ quan báo chí của tỉnh.

Báo và PTTH Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh, đồng hành cùng các địa phương trong nâng cao chất lượng truyền thông cơ sở; đẩy mạnh hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số báo chí và phát triển hệ sinh thái truyền thông hiện đại. Đồng thời, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, xây dựng cơ chế phối hợp thông tin thống nhất, kịp thời giữa các sở, ngành, địa phương, qua đó lan tỏa thông tin chính thống, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội và phục vụ ngày càng tốt hơn nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.