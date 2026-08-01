Truyền thông cơ sở chủ động, chuyên nghiệp

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu nâng tầm truyền thông cơ sở là nội dung quan trọng của công tác tư tưởng trong giai đoạn mới. Khi phương thức quản trị chuyển mạnh theo hướng hiện đại, địa bàn quản lý được mở rộng và chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, chất lượng thông tin từ cơ sở có ý nghĩa trực tiếp đối với việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, củng cố niềm tin của nhân dân, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị địa phương. Từ yêu cầu đó, Quảng Ninh đang từng bước xây dựng nền truyền thông cơ sở chuyên nghiệp, chủ động, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Kết nối từ cơ sở

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đến thăm và làm việc với Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh.

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Quảng Ninh từng bước khẳng định hiệu quả của phương thức quản trị theo hướng tinh gọn, hiện đại và gần dân. Sự thay đổi về không gian hành chính, phương thức điều hành và yêu cầu chuyển đổi số đặt ra những đòi hỏi mới đối với công tác thông tin, tuyên truyền. Khi thông tin trở thành yếu tố gắn kết giữa quá trình điều hành của chính quyền với sự đồng thuận của xã hội, truyền thông cơ sở ngày càng giữ vị trí quan trọng trong hệ thống quản trị địa phương, góp phần đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống và phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Trong tiến trình đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh, kết nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân và giữa thực tiễn cơ sở với quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Trên nền tảng mô hình tòa soạn hội tụ và hệ sinh thái truyền thông số, các loại hình báo chí được vận hành đồng bộ, tạo dòng chảy thông tin xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. Những chủ trương lớn của tỉnh, những chuyển động từ từng xã, phường, thôn, bản hay những vấn đề được dư luận quan tâm đều được phản ánh khách quan, góp phần định hướng nhận thức, củng cố niềm tin và tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.

Đội ngũ những người làm báo Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh chủ động nghiên cứu, học hỏi, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí.

Hiệu quả đó được hình thành từ cơ chế phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa cơ quan báo chí với các cấp ủy, chính quyền, sở, ngành và địa phương. Từ cơ sở, thông tin được chủ động cung cấp, xác minh và kết nối với tòa soạn; từ báo chí, những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách được phản ánh kịp thời, giúp các cấp có thẩm quyền nắm bắt tình hình, điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn. Mối liên kết hai chiều này vừa nâng cao chất lượng nguồn tin, vừa tạo điều kiện lan tỏa những mô hình hiệu quả, kinh nghiệm hay và sáng kiến từ thực tiễn.

Hiệu quả phối hợp ấy được thể hiện rõ tại xã Hoành Mô - địa bàn miền núi, biên giới với hơn 94% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Xác định truyền thông là một trong những giải pháp quan trọng để đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, địa phương duy trì phối hợp thường xuyên với Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh cùng hệ thống truyền thông cơ sở, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc thù vùng đồng bào dân tộc và khu vực biên giới.

Đồng chí Dương Ngọc Khoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoành Mô, cho biết: Các nội dung về đại hội đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, sắp xếp đơn vị hành chính hay tổ chức lại thôn, bản đều được chuyển tải linh hoạt bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, tạo sự thống nhất trong nhận thức và sự đồng thuận của nhân dân. Sự phối hợp với cơ quan báo chí cũng góp phần đưa hình ảnh Hoành Mô đến gần hơn với công chúng. Những giá trị văn hóa đặc sắc, tiềm năng du lịch, mô hình phát triển kinh tế và các điển hình tiên tiến liên tục được giới thiệu trên các nền tảng truyền thông của tỉnh. Hơn 1 năm qua, địa phương đã phối hợp cung cấp thông tin để Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh cùng các cơ quan báo chí đăng tải hơn 150 tin, bài, ảnh và gần 90 video, phóng sự trên nền tảng số. Cho thấy công tác phối hợp của địa phương trong cung cấp thông tin chính thống, đồng thời khẳng định hiệu quả của cơ chế phối hợp giữa chính quyền cơ sở với báo chí trong quảng bá hình ảnh vùng biên, củng cố niềm tin xã hội và lan tỏa những giá trị tích cực.

Chị Đinh Thị Hồng Ngát, cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Đông Triều, phát huy vai trò truyền thông cơ sở trong nắm bắt thực tiễn, cung cấp thông tin, phối hợp cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh phản ánh kịp thời các hoạt động, sự kiện trên địa bàn.

Cùng với sự chủ động của các địa phương, đội ngũ làm công tác truyền thông ở cơ sở cũng nhanh chóng thích ứng với yêu cầu của mô hình mới, phát huy kinh nghiệm, trở thành lực lượng nòng cốt trong phát hiện đề tài, cung cấp thông tin và kết nối với cơ quan báo chí.

Chị Đinh Thị Hồng Ngát, cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Đông Triều, cho biết: Đội ngũ làm công tác truyền thông tại cơ sở đã chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời phát hiện các mô hình hay, cách làm hiệu quả và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh trong cung cấp, xác minh thông tin. Nhiều hoạt động của phường được phản ánh nhanh, chính xác trên các nền tảng báo chí, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh địa phương, tạo sự đồng thuận và đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân.

Xây dựng mạng lưới truyền thông cơ sở chuyên nghiệp

Chị La Thị Nhung, cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Hoành Mô, bám sát cơ sở, phối hợp cung cấp thông tin, phản ánh các hoạt động, sự kiện trên địa bàn xã tới Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh.

Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện đối với công tác truyền thông. Trong bối cảnh phương thức quản trị chuyển mạnh sang nền tảng số, phạm vi quản lý được mở rộng và yêu cầu phục vụ người dân ngày càng cao, truyền thông cơ sở cần được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, chủ động, gắn chặt với hoạt động điều hành của chính quyền. Đây cũng là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong tình hình mới, bảo đảm thông tin chính thống giữ vai trò định hướng nhận thức, củng cố niềm tin và tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Yêu cầu đặt ra hiện nay không phải là nhiều thông tin hơn mà là thông tin có giá trị hơn. Mỗi xã, phường, đặc khu cần trở thành đầu mối cung cấp thông tin chính thống, kịp thời phát hiện, kiểm chứng và chuyển tải những vấn đề từ thực tiễn; lan tỏa các mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo, gương điển hình, đồng thời phản ánh những vấn đề phát sinh để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Khi được tổ chức bài bản, truyền thông cơ sở sẽ trở thành lực lượng quan trọng của công tác tư tưởng, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, củng cố niềm tin của nhân dân, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo động lực cho sự phát triển bền vững.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh tổ chức tọa đàm "Báo chí Quảng Ninh – Đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên mới".

Để đáp ứng yêu cầu đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò điều phối dòng thông tin chính thống của tỉnh, trọng tâm là xây dựng mạng lưới thông tin viên, cộng tác viên rộng khắp, hoạt động theo hướng chuyên nghiệp và gắn kết chặt chẽ với tòa soạn. Đây là lực lượng bám sát địa bàn, nắm bắt thực tiễn, cung cấp nguồn thông tin ban đầu và đồng hành cùng phóng viên trong quá trình xác minh, phát triển nội dung, góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí trên mọi nền tảng.

Ngày 1/8, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh tổ chức Hội nghị "Nâng cao chất lượng truyền thông cơ sở trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp", hướng tới chuẩn hóa kỹ năng cho đội ngũ thông tin viên, cộng tác viên từ phát hiện đề tài, thu thập thông tin, ghi hình, chụp ảnh đến viết tin, bài và phối hợp với tòa soạn trong quy trình biên tập, kiểm chứng. Hội nghị đồng thời tạo diễn đàn kết nối giữa cơ quan báo chí với các địa phương, sở, ngành, thống nhất phương thức phối hợp nhằm xây dựng mạng lưới truyền thông cơ sở đồng bộ và hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh, nhấn mạnh: Khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động ổn định, việc nâng tầm truyền thông cơ sở trở thành yêu cầu cấp thiết, đồng thời là một nội dung quan trọng của công tác tư tưởng trong giai đoạn mới. Đây là nền tảng để đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân nhanh hơn, chính xác hơn, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong hành động. Việc xây dựng đội ngũ thông tin viên, cộng tác viên không chỉ nhằm mở rộng nguồn tin mà còn hình thành mạng lưới "tai nghe, mắt thấy" ngay từ cơ sở, kết nối chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh. Từ đó, những chuyển động của đời sống, các mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo, gương điển hình và cả những vấn đề phát sinh từ thực tiễn được phát hiện, kiểm chứng và lan tỏa kịp thời trên các nền tảng báo chí chính thống. Mỗi thông tin viên cần thực sự trở thành "điểm chạm" đầu tiên của dòng thông tin chính thống, phát huy tinh thần trách nhiệm, kỹ năng nghiệp vụ và sự am hiểu địa bàn để góp phần nâng cao chất lượng báo chí, củng cố niềm tin xã hội, tăng cường hiệu quả công tác tư tưởng và tạo động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương.

Tinh thần đó cũng nhận được sự đồng thuận từ các cấp ủy, chính quyền, sở, ngành và địa phương trong tỉnh. Các đơn vị thống nhất tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh trong cung cấp, trao đổi và kiểm chứng thông tin; đồng thời quan tâm xây dựng đội ngũ thông tin viên, cộng tác viên đủ năng lực, bám sát thực tiễn, bảo đảm dòng thông tin được kết nối thông suốt từ cơ sở đến tỉnh.

Cán bộ Phòng Công tác Chính trị (Công an tỉnh) trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền, việc phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh trong sản xuất các phóng sự.

Theo lãnh đạo Phòng Công tác Chính trị (Công an tỉnh), thời gian qua, công tác phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền về bảo đảm an ninh, trật tự, phản ánh kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới và lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an. Trong thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục hoàn thiện quy chế phối hợp gắn với yêu cầu chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm truyền thông đa phương tiện, tăng cường khả năng tương tác trên nền tảng số, chủ động định hướng thông tin và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, hạn chế khoảng trống thông tin trước những vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong tiến trình xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, truyền thông cơ sở giữ vai trò quan trọng trong hệ thống quản trị hiện đại và công tác tư tưởng. Mạng lưới thông tin viên, cộng tác viên được tổ chức bài bản, hoạt động chuyên nghiệp và kết nối chặt chẽ với cơ quan báo chí sẽ tạo nên dòng chảy thông tin thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Thông tin được phát hiện từ thực tiễn, kiểm chứng khách quan và lan tỏa kịp thời sẽ góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước vào cuộc sống, định hướng dư luận, củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển. Đó cũng là nền tảng để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản trị và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Quảng Ninh.