Nepal giải cứu hai người còn sống sau 10 ngày lũ lụt

Giới chức Nepal ngày 5/9 cho biết lực lượng cứu hộ đã giải cứu một công dân Trung Quốc và một phụ nữ còn sống, 10 ngày sau khi lũ lụt tàn khốc xảy ra tại nước này.

Công dân Trung Quốc được binh sĩ đưa ra sau khi được giải cứu tại dự án thủy điện Trishuli-3A, huyện Rasuwa, Nepal, ngày 5/9/2026. Ảnh: AP.

Theo bài đăng trên mạng xã hội của Văn phòng Thủ tướng Nepal, người đàn ông Trung Quốc được giải cứu khỏi một đường hầm của dự án thủy điện Trishuli. Như vậy, tổng cộng 3 công nhân tại dự án thủy điện Trishuli đã được giải cứu còn sống. Trước đó, ngày 4/9, hai công nhân Nepal được đưa ra khỏi một đường hầm tại nhà máy thủy điện Trishuli 3A.

Quân đội Nepal cho biết một đội cứu hộ chung gồm các quân nhân Nepal và chuyên gia cứu hộ thảm họa Hàn Quốc đã đưa người đàn ông này ra khỏi đường hầm dài 225 m và đang tiến hành kiểm tra sức khỏe cho ông. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cũng công bố hình ảnh hai nhân viên cứu hộ khiêng người đàn ông ra khỏi đường hầm.

Trong khi đó, công tác cứu hộ đang chuyển trọng tâm sang các dự án thủy điện trên khắp Nepal, với khoảng 900 công nhân đang mất tích. Nhà chức trách cho biết khoảng 500 người trong số này được cho là đang ở trong các đường hầm. Các đội cứu hộ chuyên nghiệp từ Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm và cứu những người có thể còn sống.

Cùng ngày, tại thị trấn Nuwakot, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt, một phụ nữ cũng được giải cứu còn sống khỏi một ngôi nhà. Các quan chức cho biết bà đang được đưa bằng đường hàng không tới thủ đô Kathmandu.

Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Nepal, ít nhất 1.300 người đã thiệt mạng trong các trận lũ xảy ra ngày 26/8, nhiều khả năng do một vụ sập sông băng, và hơn 5.000 người vẫn đang mất tích.