Quốc yến đón Chủ tịch Tập Cận Bình quy tụ nhiều lãnh đạo công nghệ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 24/9 (giờ Mỹ) tổ chức quốc yến tại Nhà Trắng chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, với khoảng 130 khách mời, trong đó có nhiều tỷ phú và lãnh đạo các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ. Sự kiện diễn ra sau một ngày hai nhà lãnh đạo thảo luận các vấn đề lớn trong quan hệ Mỹ - Trung như Đài Loan, thương mại và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phòng Đông của Nhà Trắng trong quốc yến ở Washington, ngày 24/9/2026. Ảnh: AP.

Trong lời chúc rượu, Tổng thống Trump nhấn mạnh quan hệ cá nhân với Chủ tịch Tập Cận Bình và cho rằng dù hai nước đại diện cho những hệ thống khác nhau, mối quan hệ giữa người dân hai bên vẫn bền chặt.

“Chủ tịch Tập và tôi đều hiểu rằng chúng tôi đại diện cho những hệ thống khác nhau, nhưng mối quan hệ giữa nhân dân hai nước vẫn bền vững, và chưa bao giờ chúng tôi hòa hợp hơn lúc này” - ông Trump nói. Ông bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục xây dựng quan hệ nhằm thúc đẩy thịnh vượng và an ninh cho các thế hệ tương lai.

Chủ tịch Tập Cận Bình trong phát biểu đáp từ nhắc lại mục tiêu “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” của Tổng thống Trump và mục tiêu “phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa” của Trung Quốc. Theo ông Tập, hai mục tiêu này đều tham vọng và “hoàn toàn có thể hỗ trợ lẫn nhau”.

Danh sách khách mời quốc yến có nhiều tên tuổi lớn trong giới công nghệ và kinh doanh, gồm nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX Elon Musk, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang, Giám đốc điều hành Google và Alphabet Sundar Pichai, Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman, Chủ tịch kiêm đồng sáng lập OpenAI Greg Brockman và Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Dell Technologies Michael Dell. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn xa xỉ Pháp LVMH Bernard Arnault cũng tham dự.

Quốc yến được tổ chức tại phòng Phía Đông của Nhà Trắng. Đệ nhất phu nhân Melania Trump tham gia xây dựng thực đơn, trong đó món chính là cá vược phủ mè ăn cùng cải thìa om, cà tím nướng và sốt thảo mộc xanh; món tráng miệng gồm kem vani, anh đào chua, bánh hạnh nhân óc chó và kem dùng mật ong từ Nhà Trắng.

Tổng thống Trump cũng tặng Chủ tịch Tập Cận Bình một tượng đại bàng mà ông cho biết được thiết kế với sự tham gia trực tiếp của ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Phía Trung Quốc không công khai trao quà đáp lễ trong bữa quốc yến.

Việc Tổng thống Trump tổ chức quốc yến cho Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước ba ngày của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Washington. Một ngày trước đó, ông Trump đã có bước đi hiếm thấy khi trực tiếp ra căn cứ Joint Base Andrews đón Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện.

Trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 5, Tổng thống Trump cũng được Chủ tịch Tập Cận Bình chiêu đãi quốc yến tại Đại lễ đường Nhân dân. Sự kiện khi đó có sự tham dự của nhiều lãnh đạo công nghệ, trong đó có ông Elon Musk và cựu Giám đốc điều hành Apple Tim Cook.