Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Hai nước tìm cách kiểm soát cạnh tranh giữa những bất đồng lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 24/9 đã có cuộc hội đàm tại Nhà Trắng trong bối cảnh hai nước tiếp tục bất đồng về vấn đề địa chính trị, trí tuệ nhân tạo (AI), thương mại và cuộc chiến ở Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, ngày 24/9/2026. Ảnh: AP.

Trong cuộc gặp được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Mỹ - Trung, hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh nhu cầu duy trì quan hệ ổn định giữa hai cường quốc đang cạnh tranh về kinh tế và công nghệ.

Tổng thống Trump cho rằng mối quan hệ cá nhân giữa ông với Chủ tịch Tập Cận Bình được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích của người dân hai nước. Trong khi đó, ông Tập nhấn mạnh lợi ích của Trung Quốc và Mỹ “gắn bó sâu sắc”, đồng thời cho rằng cạnh tranh giữa hai bên cần lành mạnh và được duy trì trong giới hạn.

Một ngày trước cuộc gặp, hai bên nhất trí gia hạn thêm hai tháng thỏa thuận đình chiến thương mại kéo dài một năm, vốn dự kiến hết hạn ngày 10/11, trong lúc tiếp tục tìm kiếm một thỏa thuận bền vững hơn.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về vấn đề Đài Loan. Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Tập Cận Bình đề nghị Mỹ xử lý thận trọng vấn đề này, trong khi Nhà Trắng chưa công bố thông tin chi tiết về nội dung trao đổi ngay sau cuộc hội đàm.

Hai bên cùng đề cập kiểm soát AI

AI là một trong những chủ đề lớn của cuộc gặp. Trước hội đàm, Tổng thống Trump cho biết muốn duy trì tốc độ phát triển công nghệ hiện nay và phản đối những lời kêu gọi siết mạnh quy định đối với AI.

Tuy nhiên, trong phát biểu mở đầu, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Mỹ có cả năng lực lẫn trách nhiệm phát triển và quản lý AI theo hướng có lợi, đồng thời bảo đảm công nghệ này “luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người và phục vụ phúc lợi của người dân”.

Trước đó trong tuần, các quan chức tài chính hai nước đã gặp nhau, trong đó phía Mỹ đề xuất xây dựng một “cơ chế thông báo” về các sự cố AI giữa Washington và Bắc Kinh.

Những khác biệt về AI phản ánh một lĩnh vực cạnh tranh ngày càng quan trọng giữa hai nước, không chỉ về năng lực công nghệ mà còn về cách quản lý các hệ thống ngày càng mạnh.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ và Iran trở lại thỏa thuận tạm thời

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về xung đột Trung Đông.

Tổng thống Trump nhiều lần cho rằng Trung Quốc, với mức độ phụ thuộc lớn vào dầu mỏ từ vùng Vịnh, có lợi ích rõ ràng trong việc sử dụng ảnh hưởng với Tehran để thúc đẩy chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã lên án các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel, đồng thời cảnh báo cuộc xung đột có nguy cơ làm suy yếu các nguyên tắc của trật tự quốc tế.

Trong cuộc hội đàm ngày 24/9, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc ủng hộ các bên quay trở lại thỏa thuận tạm thời từng đạt được trong mùa hè nhằm hạ nhiệt chiến sự.

Thỏa thuận này đã đổ vỡ không lâu sau khi được ký hồi tháng 6, khi hai bên nối lại các cuộc tấn công liên quan đến tranh chấp quyền kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến hàng hải có vai trò đặc biệt quan trọng đối với vận chuyển năng lượng toàn cầu.