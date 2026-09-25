Anh: Nhà hoạt động cực hữu bị buộc tội sau vụ rạch xuồng chở người di cư trên Eo biển Manche

Làn sóng biểu tình chống nhập cư tại Anh đang leo thang thành các hành vi đối đầu nguy hiểm. Ngày 24/9, nhà hoạt động cực hữu Anh Daniel Thomas đã bị buộc tội vì cáo buộc rạch thủng một xuồng chở người di cư trên Eo biển Manche. Động thái này phản ánh áp lực dai dẳng trước bài toán người di cư vượt biển, đồng thời đặt ra thách thức lớn cho chính phủ trong việc kiểm soát tình trạng bạo lực và bảo vệ lực lượng cứu hộ trước các nhóm quá khích.

Nhà hoạt động cực hữu tại Anh (far-right UK activist) là những cá nhân có tư tưởng chính trị cực hữu (far-right) ở Vương quốc Anh, thường gắn liền với chủ nghĩa dân tộc cực đoan, quan điểm chống nhập cư mạnh mẽ, bài ngoại, và đôi khi tham gia tổ chức hoặc dẫn dắt các cuộc biểu tình chống đối chính sách nhập cư của chính phủ.

2 năm qua, Anh đã chứng kiến một làn sóng các cuộc biểu tình phản đối người di cư đôi khi biến thành bạo lực. Những người biểu tình từng xô xát với cảnh sát vào năm ngoái bên ngoài các khách sạn bố trí làm nơi lưu trú cho người xin tị nạn ở London và một số thành phố khác. Vào tháng 6, những người đàn ông bịt mặt ở Bắc Ireland đã châm lửa đốt nhiều ngôi nhà ở Belfast mà họ cho là nơi ở của người di cư, sau khi một người đàn ông Sudan bị bắt giữ trong một vụ đâm dao.

Cảnh sát túc trực khi người dân tập trung bên ngoài Tòa thị chính Portsmouth ở thành phố Portsmouth, nước Anh để tham gia cuộc tuần hành chống người di cư của nhóm "Những người yêu nước Bờ biển phía Nam" ngày 12/9/2026. Ảnh: AP

Một đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 22/9 dường như cho thấy Daniel Thomas, 37 tuổi, dùng dao rạch một chiếc thuyền bơm hơi trong khi hét lớn rằng: “Các người đang ở trên lãnh thổ Anh”. Thời điểm đó không có người di cư nhưng có một thành viên lực lượng cứu hộ ở trên thuyền

Lực lượng Cảnh sát hạt Hampshire và Đảo Wight cho biết một người đàn ông 37 tuổi đã bị bắt giữ vào hôm 23/9 với nghi vấn hủy hoại tài sản nhằm đe dọa tính mạng và gây nguy hiểm cho an toàn của một phương tiện thủy. Lực lượng chức năng cho hay Thomas đã bị cáo buộc một tội danh hủy hoại tài sản và một tội danh không cung cấp mã PIN điện thoại vào ngày 24/9. Tòa án ra lệnh tạm giam Thomas cho đến phiên hầu tòa diễn ra vào 25/9.

Hàng trăm người ủng hộ Thomas đã tập trung bên ngoài một đồn cảnh sát nơi họ tin rằng ông đang bị giam giữ, đồng thời đồng thanh hô vang khẩu hiệu “Trả tự do cho DT” (DT là Danny Tommo, biệt danh của Daniel Thomas).

Được biết, Daniel Thomas là cộng sự lâu năm của nhà hoạt động cực hữu Stephen Yaxley-Lennon, hay còn được biết đến với tên Tommy Robinson. Tổ chức Nền tảng Yêu nước (Patriot Platform) do Thomas thành lập chính là lực lượng đứng sau các cuộc biểu tình gần đây, với những người đàn ông mặc đồ đen bịt mặt tìm cách ngăn cản người di cư đặt chân đến Anh.

Đầu tháng này, những người biểu tình bịt mặt đã phong tỏa cảng Dover ở đông nam nước Anh và tìm cách ngăn người di cư được đưa lên bờ tại Portsmouth thuộc bờ biển phía nam nước này. Ngày 22/9, hàng trăm nhà hoạt động đã tập trung tại một bến du thuyền ở Gosport, gần Portsmouth, trong lúc Thomas tự quay phim cảnh mình ra khơi để tìm cách chặn một chiếc xuồng chở hàng chục người di cư vượt Eo biển từ Pháp. Cảnh sát cho biết có 3 người đã bị khởi tố vì hành vi tấn công nhân viên lực lượng khẩn cấp trong cuộc biểu tình.

Một số nhà hoạt động chống nhập cư đã nhắm mục tiêu vào Hiệp hội Cứu sinh Quốc gia Hoàng gia (RNLI) vì tổ chức này thường xuyên được điều động để hỗ trợ các thuyền chở người di cư. Đây là lực lượng tình nguyện có lịch sử 200 năm chuyên giải cứu những người gặp nạn trên biển

Một số thành viên trong các đội cứu sinh từng hứng chịu những lời lăng mạ trên mạng, bị công khai tên tuổi cùng hình ảnh, và trạm cứu sinh Portsmouth của RNLI thậm chí phải tạm thời đóng cửa sau cuộc biểu tình diễn ra tại thành phố này vào đầu tháng.

Các chính phủ Anh liên tiếp đã vật lộn để ngăn chặn tình trạng người dân (với hơn 41.000 người vào năm 2025) thực hiện hành trình đầy nguy hiểm qua một trong những tuyến hàng hải bận rộn nhất thế giới. Vấn đề này bị các chính trị gia, bao gồm cả ông Nigel Farage thuộc đảng cánh hữu Reform UK, mô tả là một cuộc khủng hoảng, đồng thời bị các nhà hoạt động chống nhập cư tận dụng làm điểm tựa để tập hợp lực lượng.

Chính phủ trung tả của Thủ tướng Andy Burnham cho biết sự hợp tác thực thi pháp luật được tăng cường giữa Anh và Pháp đã góp phần làm giảm hơn 40% số lượng người thực hiện hành trình vượt biển tính đến thời điểm hiện tại của năm nay so với năm 2025.

Chính phủ của ông Burnham đã lên án mạnh mẽ “hành vi côn đồ và mang tính đe dọa” của những người biểu tình chống người di cư gần đây.