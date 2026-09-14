Tổng thống Mỹ kêu gọi Ukraine ngừng tấn công cơ sở sản xuất diesel của Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/9 kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất, phân phối diesel của Nga, cho rằng những đòn đánh này đang góp phần gây thiếu hụt nhiên liệu trên toàn cầu. Phát biểu được đưa ra sau khi giá diesel tại Mỹ lập kỷ lục, vượt mức trung bình 6 USD/gallon.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp trong Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington. Ảnh: AP.

Phát biểu với báo giới bên lề giải golf Irish Open tại sân Doonbeg, tổng thống Donald Trump nói: “Ông Zelenskyy phải làm một việc. Ông ấy phải ngừng phá hủy nguồn cung diesel của Nga. Chúng tôi đã trao đổi với ông Zelenskyy về việc này”. Ông Trump cũng nêu rõ Ukraine có thể nhắm vào các mục tiêu khác, nhưng không phải là nguồn cung dầu diesel tại Nga bởi điều đó đang gây tổn hại cho cả thế giới.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine liên tục sử dụng vũ khí tầm xa tấn công ngành dầu khí Nga, khiến nhiên liệu phải phân phối theo định mức tại một số khu vực và buộc Matxcơva cấm xuất khẩu diesel từ tháng 7. Điều này làm giảm thêm nguồn cung trong bối cảnh thị trường toàn cầu vốn đã thắt chặt do chiến sự tại Iran làm gián đoạn các chuyến hàng dầu qua eo biển Hormuz.

Giá nhiên liệu đang trở thành sức ép đối với người dân Mỹ trong thời điểm nước này chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố ngày 11/9, xuất khẩu ròng diesel từ các nước vùng Vịnh trong tháng 8 chỉ còn “hơn một phần tư” so với thời điểm trước khi xung đột Trung Đông bùng phát hồi tháng 2.

IEA cho biết những gián đoạn tại hệ thống lọc dầu của Nga và việc xuất khẩu sản phẩm dầu gần như đình trệ sau khi Ukraine tăng cường tấn công đã khiến tình trạng thiếu hụt thêm nghiêm trọng. Cơ quan này lưu ý rằng hồi tháng 2, tổng lượng xuất khẩu ròng diesel từ vùng Vịnh và Nga chiếm gần 45% thương mại đường biển toàn cầu.