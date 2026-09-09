Điện Kremlin: Ông Putin khẳng định Nga không có ý định gây hấn với châu Âu

Cố vấn cấp cao Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/9 khẳng định Moskva không có ý định gây hấn với châu Âu, trong bối cảnh các quan chức châu Âu cáo buộc Moskva tiến hành các chiến dịch phá hoại trên lãnh thổ của họ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Yuri Ushakov, cố vấn đối ngoại của Tổng thống Putin, cho biết cuộc điện đàm kéo dài khoảng 1 giờ giữa hai nhà lãnh đạo “mang tính xây dựng và khá thẳng thắn”. Ông cho biết Matxcova đánh giá tích cực kết quả chuyến thăm cuối tuần của ông Witkoff và ông Kushner.

Nhà Trắng chưa lập tức đưa ra bình luận về cuộc điện đàm.

Ông Ushakov nói với các phóng viên rằng “trước những đồn đoán về ý định thù địch của Nga đối với các nước châu Âu, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga không có bất kỳ kế hoạch gây hấn nào đối với châu Âu”.

Tuyên bố này trái ngược với đánh giá của các nhà chức trách châu Âu về một loạt vụ việc gần đây. Chẳng hạn, tuần trước, Chính phủ Đức cáo buộc Nga đứng sau âm mưu tấn công sân bay Leipzig/Halle hồi tháng 8 bằng một máy bay không người lái chứa thuốc nổ.

Ông Ushakov cho biết Tổng thống Putin đã thông báo với ông Trump về tình hình chiến sự tại Ukraine cũng như kế hoạch của Nga nhằm giành thêm lợi thế trên chiến trường và hoàn thành các mục tiêu quân sự.

Cuối tuần qua, các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff đã tới Matxcova và Kiev để tiến hành các cuộc đàm phán riêng biệt với Tổng thống Putin và Tổng thống Zelenskyy. Các cuộc gặp dường như chưa tạo ra đột phá đáng kể trong nỗ lực chấm dứt giao tranh. Sau khi thời gian tạm ngừng giao tranh tại thủ đô hai nước vào cuối tuần kết thúc, Nga và Ukraine đã nối lại các cuộc không kích gây thương vong.

Nhà chức trách Ukraine cho biết các cuộc tấn công đã khiến 7 người thiệt mạng và 28 người bị thương tại Kiev và khu vực xung quanh. Trong khi đó, các quan chức Nga cho biết 3 người thiệt mạng và 13 người bị thương tại các khu vực do Nga kiểm soát.