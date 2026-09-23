Các nguyên thủ quốc gia đã thực sự nói gì tại Liên hợp quốc?

Tại kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc khai mạc ngày 22/9 tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ, các nhà lãnh đạo thế giới đề cập nhiều vấn đề quan trọng đối với từng quốc gia, khu vực và toàn cầu. Đó cũng là điều Đại hội đồng LHQ thường chứng kiến mỗi năm.

Năm nào cũng vậy, một số tiếng nói luôn thu hút phần lớn sự chú ý của truyền thông. Tại đây, Hãng thông tấn Associated Press (AP) chọn hướng đi ngược lại khi tôn vinh những góc nhìn từ các nhà lãnh đạo có thể chưa thu hút được nhiều tiêu đề báo chí hay thời lượng phát sóng vào ngày mở màn phiên thảo luận chung năm 2026.

Bà Sylvanie Burton, Tổng thống Dominica

“Do đó, thước đo thực sự của tổ chức này không chỉ nằm ở cách chúng ta ứng phó khi người dân gánh chịu đau khổ, mà còn ở cách chúng ta hợp tác chặt chẽ để ngăn chặn nỗi đau đó từ khi mới chỉ nhen nhóm”.

Tổng thống Dominica Sylvanie Burton phát biểu tại phiên họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại trụ sở Liên hợp quốc ngày 22/9/2026. Ảnh: AP

Ông João Manuel Gonçalves Lourenço, Tổng thống Angola

“Tiếng nói của người châu Phi phải được lắng nghe trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm, tại các tiến trình ra quyết định chiến lược về các vấn đề hòa bình, an ninh toàn cầu, tài chính phục vụ phát triển, cũng như các vấn đề khí hậu và quản trị trí tuệ nhân tạo toàn cầu”.

Ông Khurelsukh Ukhnaa, Tổng thống Mông Cổ

“Người Mông Cổ có câu: ‘Hãy làm hết sức, phần còn lại để số phận quyết định’.”

Bà Keiko Fujimori, Tổng thống Peru

“Tại Peru, chúng tôi kiên quyết trấn áp tội phạm, từ kẻ trực tiếp gây án cho đến đường dây hậu thuẫn đằng sau. Chúng tôi không bao giờ lùi bước trước những kẻ muốn dùng khủng bố để lấn át pháp quyền.”

Quốc vương Abdullah II của Jordan

“Từ Lebanon, Yemen cho đến Sudan, các cuộc xung đột kéo dài đang làm trầm trọng thêm nỗi thống khổ nhân đạo. Và nếu ai đó từng hoài nghi về việc liệu một cuộc khủng hoảng ở khu vực của chúng tôi có bị giới hạn ở đó hay không, hãy nhìn vào hóa đơn năng lượng và tiền chợ của các gia đình bình thường, từ Mumbai, Madrid cho đến Minnesota”.

Ông Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

“Trẻ em ở Gaza phải được bảo vệ. Khi trẻ em Palestine ngước nhìn lên bầu trời, các em chỉ thấy những cánh diều bay lượn tự do, chứ không phải máy bay chiến đấu hay thiết bị bay không người lái”.

Ông José Antonio Kast, Tổng thống Chile

“Chile đã trở lại. Và đó không chỉ là một khẩu hiệu”.

Ông Mathew Herminie, Tổng thống Seychelles

“Seychelles nhìn nhận thế giới dựa trên một nguyên tắc cốt lõi, bền vững: Chúng tôi là bạn với tất cả và không là kẻ thù của bất kỳ ai. Cam kết không liên kết của chúng tôi không phải là sự thờ ơ thụ động, mà là sự lựa chọn chủ động vì hòa bình. Đó là niềm tin vững chắc rằng ngoại giao có nguyên tắc, sự tôn trọng lẫn nhau và luật pháp quốc tế chính là nền tảng đích thực của sự ổn định toàn cầu”.

Ông Lee Jae Myung, Tổng thống Hàn Quốc

“Liệu Liên hợp quốc ngày nay còn đủ sức cứu nhân loại khỏi chiến tranh, nghèo đói và thảm họa hay không? Liệu Liên hợp quốc có đang thực hiện đúng cam kết khôi phục hòa bình và đạt được mục tiêu phát triển bền vững hay không? … Hôm nay, tôi có mặt ở đây để khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Hàn Quốc trong việc tiên phong khôi phục tinh thần của Liên hợp quốc và kết nối lại thế giới, với tư cách là một quốc gia từng vươn lên nhờ sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế”.