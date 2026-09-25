Đại hội đồng LHQ lần thứ 81: Các đại biểu bỏ về khi Thủ tướng Israel phát biểu

Ngày 24/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, một lãnh đạo ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế, bước lên bục phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc và bảo vệ quyết định tấn công Iran. Sự xuất hiện của ông Netanyahu trong hội trường vấp phải sự kết hợp giữa tiếng hoan hô, la ó và làn sóng đại biểu ồ ạt bỏ ra ngoài.

Trước những diễn biến mới nhất tại Trung Đông, trong khi ông Netanyahu kiên quyết bảo vệ chiến dịch quân sự, lực lượng Hamas lại phát đi tuyên bố sẵn sàng tiến tới một thỏa thuận hòa bình tại Gaza. Tuy nhiên, bức tranh tái thiết hậu chiến vẫn còn nhiều thách thức khi một quan chức cấp cao của Liên minh Châu Âu cho biết cộng đồng quốc tế hiện mới chỉ quyên góp được một phần nhỏ số tiền cần thiết so với tổng nguồn vốn cần thiết để khôi phục Dải Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong phiên họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại trụ sở Liên hợp quốc vào ngày 24/9/2026. Ảnh: AP

Dưới đây là tổng hợp những tin tức mới nhất từ khu vực Trung Đông.

Thủ tướng Israel Netanyahu gọi cáo buộc diệt chủng ở Gaza là “lời dối trá của thế kỷ”

Trong một bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Thủ tướng Israel cho rằng những cáo buộc về tội ác diệt chủng của Israel tại Gaza là "lời dối trá lớn nhất của thế kỷ”.

Sự xuất hiện của ông Netanyahu trong hội trường vấp phải sự kết hợp giữa tiếng hoan hô, la ó và làn sóng đại biểu ồ ạt bỏ ra ngoài. Hàng loạt đại biểu tự mình bước ra khỏi phòng và đa số các ghế ngồi đã bỏ trống trong suốt thời gian ông phát biểu.

Ông Netanyahu nhấn mạnh việc tấn công Iran "là một trong những quyết định dễ dàng nhất mà tôi từng đưa ra” và chỉ trích những đại biểu bỏ ra ngoài hội trường là những kẻ "hèn nhát về mặt đạo đức”: "Nếu còn bất kỳ kẻ hèn nhát về mặt đạo đức nào chưa rời khỏi hội trường, xin hãy làm điều đó ngay bây giờ”, ông Netanyahu nói.

Tổng thống Palestine phát biểu tại Liên hợp quốc qua video sau khi bị từ chối cấp thị thực

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas buộc phải phát biểu trước Liên hợp quốc thông qua một đoạn video ghi hình trước sau khi Mỹ một lần nữa từ chối cấp thị thực để ông tham dự Đại hội đồng.

Sự ủng hộ dành cho nhà lãnh đạo 90 tuổi này tại quê nhà lẫn sức ảnh hưởng trên trường quốc tế đều đã suy giảm. Tuy nhiên, trong bài phát biểu của mình, ông Abbas khẳng định rõ ràng rằng ông không có ý định im lặng chấp nhận việc bị gạt sang bên lề. "Chúng tôi sẽ không rời bỏ quê hương. Chúng tôi không chấp nhận việc bị trục xuất. Và chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai quyết định tương lai thay cho chúng tôi”, ông Abbas tuyên bố.

Dù các nhà lãnh đạo thế giới liên tục nhắc đến hoàn cảnh khốn khó của người dân Palestine trong các bài phát biểu suốt cả tuần qua, ông Abbas vẫn kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các hành động thiết thực hơn nhắm vào Israel. Đây là năm thứ hai liên tiếp ông Abbas bị từ chối cấp thị thực.

Hamas tuyên bố sẵn sàng thúc đẩy thỏa thuận hòa bình Gaza

Một phát ngôn viên của Hamas (tổ chức chính trị - vũ trang của người Palestine hiện kiểm soát Dải Gaza và là một bên chủ chốt trong cuộc xung đột kéo dài với Israel) cho biết nhóm này sẵn sàng tiến tới các bước tiếp theo của một thỏa thuận hòa bình, sau khi Ủy ban Hòa bình do Tổng thống Donald Trump thành lập công bố kế hoạch trị giá 2,45 tỷ USD kéo dài 6 tháng nhằm tái thiết Gaza.

Phát ngôn viên Hamas Hazem Qassem bày tỏ tinh thần"sẵn sàng hoàn toàn của nhóm vũ trang Palestine trong việc thực hiện lộ trình của Ủy ban Hòa bình” nhưng không hề đả động đến bất kỳ kế hoạch giải giáp vũ khí nào.

Phía Israel từng tuyên bố sẽ không cho phép quá trình tái thiết diễn ra cho đến khi Hamas giải giáp vũ khí. Vào năm ngoái, Hamas từng đồng ý với một kế hoạch bao gồm việc giải giáp vũ khí nhưng sau đó liên tục cáo buộc lẫn nhau về các hành động vi phạm lệnh ngừng bắn, đồng thời cáo buộc Israel phá vỡ thỏa thuận khi tiếp tục chiếm đóng phần lớn lãnh thổ Gaza.

Lực lượng Houthi tuyên bố tấn công các mục tiêu tại Ả Rập Xê-út

Lực lượng Houthi là phong trào vũ trang Hồi giáo dòng Shia tại Yemen do Iran hậu thuẫn, hiện kiểm soát phần lớn miền tây nước này và thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào Israel cùng các tuyến hàng hải quốc tế để ủng hộ Palestine. Lực lượng này tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào một “mục tiêu nhạy cảm” tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê-út và các cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco tại thành phố cảng Yanbu của nước này, tuy nhiên họ không đưa ra được bằng chứng xác thực cho những tuyên bố đó.

Chuẩn tướng Yahya Saree, người phát ngôn quân sự của Houthi, cho biết trong một tuyên bố rằng lực lượng này sử dụng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, nhưng không nêu rõ thời điểm cụ thể. Đây là tuyên bố thứ 2 về một cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Ả Rập Xê-út chỉ trong vòng vài ngày.

Lực lượng nổi dậy cũng thông báo họ phóng hàng chục tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào tỉnh Jazan nằm ở phía tây nam Ả Rập Xê-út. Ông Saree cho biết các đợt tập kích này đáp trả “lệnh phong tỏa bất công và các cuộc không kích hung hăng” từ lãnh thổ Ả Rập Xê-út.

Liên hợp quốc thúc giục bảo đảm quyền tiếp cận viện trợ nhân đạo cho dân thường tại Yemen

Liên hợp quốc khẩn thiết kêu gọi đẩy nhanh việc phân phối viện trợ nhân đạo tại Yemen trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn và các lực lượng chính phủ do Ả Rập Xê-út hậu thuẫn làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã tồi tệ.

Người đứng đầu cơ quan Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk cho biết những người dân phải chạy trốn bạo lực cần được tiếp cận thực phẩm, nơi trú ẩn và dịch vụ chăm sóc y tế. Giao tranh trên bộ, pháo kích và các cuộc không kích cướp đi sinh mạng và làm bị thương ít nhất 125 dân thường kể từ đầu tháng 8.

Ông Türk cũng kêu gọi trả tự do cho 73 nhân viên Liên hợp quốc bị lực lượng Houthi bắt giữ trong vài năm qua.

UNRWA huy động hàng chục triệu USD

Cơ quan Liên hợp quốc chuyên hỗ trợ người tị nạn Palestine (UN Agency for Palestinian Refugees - UNRWA) quyên góp được hàng chục triệu USD, với sự đóng góp từ Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bỉ.

Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman Safadi cho biết, ngày 24/9, hơn 50 quốc gia đã tham dự một cuộc họp kín cấp bộ trưởng về cơ quan này, được gọi là UNRWA, bên lề hội nghị thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên hợp quốc. Ông đánh giá rất cao động thái này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau đó, Bộ trưởng Safadi nói: "Chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh rằng UNRWA đóng vai trò không thể thiếu và không thể thay thế trước thực tế nhân đạo khủng khiếp vẫn đang tồn tại ở Gaza”.

Israel đã ban hành lệnh cấm UNRWA hoạt động trên lãnh thổ của mình và Mỹ cũng đã cắt giảm toàn bộ nguồn tài trợ.

Quyền Cao ủy UNRWA Christian Saunders cho biết cơ quan này nhận được khoảng 30 triệu euro vào ngày 24/9, qua đó giúp thu hẹp khoản thâm hụt ngân sách xuống còn gần 60 triệu USD.