Người có uy tín - Điểm tựa nơi vùng cao

Ở những thôn, bản vùng cao, người có uy tín là những người gần dân, hiểu dân và được bà con tin tưởng. Họ gương mẫu trong cuộc sống, sẵn sàng vận động bà con cùng làm những việc có ích cho cộng đồng. Từ phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đến giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, cột mốc, người có uy tín đang trở thành những điểm tựa quan trọng ở cơ sở.

Nhập ngũ năm 1972, ông Lý Xuân Hưng, người có uy tín ở thôn Phủ Liễn (xã Lương Minh), từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh và làm nhiệm vụ trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Hoàn thành nghĩa vụ, trở về quê hương, ông tiếp tục công tác trên nhiều cương vị. Khi nghỉ hưu, ông được bà con tín nhiệm lựa chọn là người có uy tín trong cộng đồng.

Ông Lý Xuân Hưng (giữa), người có uy tín thôn Phủ Liễn, xã Lương Minh trao đổi kinh nghiệm nuôi dũi với anh Đặng Tằng Dương (trái).

Với ông Hưng, muốn vận động bà con làm theo thì trước hết mình phải làm được. Gia đình ông hiện phát triển kinh tế trên diện tích 11ha với cây keo, quế; đồng thời đầu tư nuôi dúi sinh sản và dúi thương phẩm. Tận dụng nguồn thức ăn sẵn có như tre, nứa, mía, ngô, sắn, mô hình bước đầu đem lại hiệu quả, giúp gia đình có thêm thu nhập và tích lũy kinh nghiệm.

“Là người có uy tín thì trước hết mình phải gương mẫu, nói đi đôi với làm. Mình muốn vận động bà con phát triển kinh tế thì gia đình mình phải làm trước, có hiệu quả thì bà con mới tin”, ông Hưng chia sẻ.

Không chỉ làm kinh tế cho gia đình, ông Hưng còn thường xuyên trao đổi, hướng dẫn những hộ có nhu cầu phát triển chăn nuôi. Gia đình anh Đặng Tằng Dương, ở thôn Phủ Liễn, là một trong những hộ nuôi dúi quy mô lớn. Trong quá trình xây dựng và mở rộng mô hình, anh Dương thường xuyên được ông Hưng thăm hỏi, hướng dẫn kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm.

“Lúc mới nuôi, gia đình tôi gặp khó khăn về kỹ thuật chăm sóc, chọn con giống và phòng bệnh. Được ông Hưng hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm nên chúng tôi yên tâm, mạnh dạn đầu tư hơn. Hiện trang trại duy trì khoảng 200 con dúi và 30 con nhím, đầu ra ổn định, đem lại hiệu quả kinh tế”, anh Dương cho biết.

Với 97,2% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, xã Lương Minh hiện có 15 người có uy tín. Bà Bàn Thị Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lương Minh, khẳng định: Đây là những người gần dân, hiểu phong tục, tập quán và có tiếng nói trong cộng đồng. Khi địa phương triển khai các chủ trương về phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa hay giữ gìn an ninh trật tự, người có uy tín luôn gương mẫu thực hiện trước và vận động bà con trong thôn cùng làm.

Anh Tằng Dếnh Thân (thứ 3 phải sang, hàng ngồi) là người có uy tín, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Bắc Phong Sinh (xã Quảng Đức) ký cam kết thực hiện “Phát huy vai trò người có uy tín vận động nhân dân tham gia công tác bảo đảm ANTT, phòng ngừa tảo hôn" tháng 9/2025.

Ở những địa bàn biên giới, vai trò của người có uy tín còn thể hiện rõ trong việc cùng Bộ đội Biên phòng giữ gìn đường biên, cột mốc, góp phần bảo vệ sự bình yên của bản làng. Tại thôn Bắc Phong Sinh (xã Quảng Đức), anh Tằng Dếnh Thân, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, người có uy tín trong cộng đồng thường xuyên phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, vận động bà con chấp hành các quy định về biên giới; đồng thời tham gia nắm tình hình, kiểm tra đường biên, cột mốc.

Trung tá Nguyễn Công Hưng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quảng Đức, cho biết: Đơn vị quản lý 17,22km đường biên giới đất liền và hơn 70km bờ biển. Địa bàn rộng, lực lượng còn mỏng nên đơn vị chú trọng phát huy sức dân, duy trì 27 tổ tự quản đường biên, cột mốc với 140 thành viên. Trong đó, người có uy tín giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động bà con chấp hành quy định về biên giới, phối hợp tuần tra, nắm tình hình, góp phần giữ vững đường biên, cột mốc từ cơ sở.

Quảng Ninh hiện có hơn 400 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với việc phát huy tiếng nói của đội ngũ này tại cộng đồng, tỉnh chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng để họ có thêm phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với thực tế địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2026, gần 300 người có uy tín đã được tập huấn về chuyển đổi số, hòa giải ở cơ sở, bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế.

Từ mỗi thôn, bản vùng cao, bằng sự gương mẫu và trách nhiệm với cộng đồng, những người được bà con tin tưởng đang lặng thầm góp sức đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với cuộc sống, củng cố sự đồng thuận và trở thành những điểm tựa vững chắc từ cơ sở.