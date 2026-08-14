Bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 Người dân gửi trọn niềm tin, kỳ vọng

Ngày 16/8, người dân Quảng Ninh sẽ đồng loạt thực hiện quyền làm chủ, lựa chọn những người có uy tín, trách nhiệm, tâm huyết và gần dân làm trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031. Đằng sau mỗi lá phiếu, mỗi cánh tay biểu quyết không chỉ là sự lựa chọn một người đại diện cho cộng đồng dân cư, mà còn là niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân vào những người trực tiếp gắn bó với cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân và cùng cộng đồng giải quyết những công việc thiết thực hằng ngày.

Cán bộ, cử tri khu phố Hải Yên 2, phường Móng Cái 3 khẩn trương trang trí khánh tiết khu vực bỏ phiếu bầu cử trưởng khu.

Những ngày này, tại phường Móng Cái 3, không khí hướng về ngày bầu cử đang lan tỏa trong từng khu dân cư cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng trang trọng. Danh sách cử tri được rà soát, niêm yết công khai, các điểm bầu cử được chỉnh trang chu đáo. Gần 5.000 cử tri đại diện hộ gia đình đã được rà soát. Cùng với sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, mỗi người dân đã xác định rõ quyền, trách nhiệm của mình và gửi gắm kỳ vọng vào người sẽ được lựa chọn làm trưởng thôn, bản, khu phố.

Tại khu phố Hải Yên 2, người dân tích cực dọn dẹp đường phố tạo quang cảnh sạch đẹp hướng về ngày bầu cử. Nhiều người cũng thường xuyên đến nhà văn hóa khu để tìm hiểu sâu hơn về người mà mình sẽ thực hiện bầu làm trưởng khu - người sẽ cùng cộng đồng dân cư xây dựng sự đoàn kết, vững mạnh. Những việc tưởng như nhỏ bé ấy đang góp phần tạo nên không khí rộn ràng, phấn khởi trước ngày bầu cử.

Tổ bầu cử khu phố Hải Yên 2 triển khai các nội dung chuẩn bị cho bầu cử trưởng khu.

Ông Vũ Văn Long, Bí thư Chi bộ khu phố Hải Yên 2, cho biết: Khu phố hiện có 669 cử tri đại diện hộ gia đình. Qua tuyên truyền, vận động và nắm bắt tình hình cho thấy, nhân dân đồng tình, thống nhất cao với phương án bầu trưởng khu phố bằng hình thức bỏ phiếu kín. Qua đó, người dân có điều kiện trực tiếp thể hiện chính kiến, lựa chọn người mình tín nhiệm.

Cùng với những mong muốn về phẩm chất, uy tín và tinh thần trách nhiệm, người dân Móng Cái 3 còn đặt ra những yêu cầu mới đối với người đứng đầu khu dân cư. Anh Nguyễn Văn Hạnh, khu phố Hải Yên 3, cho rằng: Người được cử tri tín nhiệm cần thực sự trách nhiệm, đại diện tốt cho khu phố và cùng nhân dân xây dựng địa bàn ngày càng phát triển. Chúng tôi kỳ vọng trưởng khu phố nhiệm kỳ mới có đủ năng lực, phẩm chất để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nhất là trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước xây dựng nhà văn hóa số, khu phố số.

Lãnh đạo phường Liên Hoà kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri tại khu Quỳnh Biểu.

Những ngày cận kề ngày bầu cử trưởng khu phố, không khí ở các khu dân cư trên địa bàn phường Liên Hoà ngày càng sôi nổi. Việc rà soát, niêm yết danh sách cử tri được thực hiện công khai để người dân theo dõi, đối chiếu. Cán bộ khu phố thường xuyên xuống địa bàn tuyên truyền, vận động, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Tại khu phố Quỳnh Biểu, 559 cử tri đại diện hộ gia đình đang hướng về ngày 16/8 với sự phấn khởi và kỳ vọng. Từ công tác chuẩn bị, tuyên truyền đến việc nắm bắt ý kiến nhân dân đều được triển khai chủ động, tạo sự thống nhất trước ngày bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Thảo, Bí thư Chi bộ khu phố Quỳnh Biểu, phường Liên Hoà, cho biết: Qua tuyên truyền và nắm bắt tình hình, nhân dân trong khu phố đồng tình, thống nhất cao với phương án nhân sự trưởng khu phố. Điều người dân quan tâm là lựa chọn được người có uy tín, trách nhiệm, đủ năng lực, gần dân, hiểu dân và có tinh thần trách nhiệm với công việc chung, và có khả năng tập hợp được nhân dân.

Ông Lê Văn Thường (bên phải), người dân khu phố Quỳnh Biểu, phường Liên Hoà phấn khởi và sẵn sàng thực hiện quyền của cử tri, lựa chọn người có tài, có tâm.

Sự kỳ vọng ấy cũng được thể hiện rõ qua chia sẻ của ông Lê Văn Thường, người dân khu phố Quỳnh Biểu. Ông Thường cho biết: Qua tuyên truyền, tôi và thành viên trong gia đình hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và trách nhiệm của cử tri, tiêu chuẩn trưởng khu phố cũng như trình tự, thủ tục bầu cử. Bản thân tôi sẵn sàng thực hiện quyền của mình, lựa chọn người có tài, có tâm. Tôi mong người trúng cử sẽ nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được nhân dân tin tưởng giao phó”.

Không riêng Quỳnh Biểu, tại 10 khu phố còn lại của phường Liên Hòa, gần 7.500 cử tri đại diện hộ gia đình sẵn sàng thực hiện quyền làm chủ của mình. Trong những cuộc trò chuyện ở khu dân cư, điều được người dân quan tâm không phải những lời hứa lớn lao, mà trước hết là một người trưởng khu phố có trách nhiệm, biết lắng nghe, công tâm trong công việc và có khả năng tập hợp nhân dân cùng thực hiện những nhiệm vụ chung. Đó cũng chính là thước đo niềm tin từ cơ sở: người được lựa chọn phải là người gần dân, hiểu dân, nói đi đôi với làm và có đủ uy tín để vận động, thuyết phục nhân dân đồng thuận trong những công việc của cộng đồng.

Với cử tri, mỗi lá phiếu, mỗi cánh tay biểu quyết không đơn thuần là một thủ tục trong ngày bầu cử, đó là cách để họ trực tiếp tham gia vào công việc chung của cộng đồng, lựa chọn người mà mình tin tưởng để đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của khu dân cư. Những lá cờ đỏ tung bay, những tuyến đường, nhà văn hóa được trang hoàng rực rỡ cùng sự phấn khởi, đồng thuận của nhân dân đang tạo nên khí thế sôi nổi, sẵn sàng cho ngày hội lựa chọn những người có uy tín, tâm huyết, trách nhiệm đại diện cho cộng đồng dân cư.