Quảng Ninh rộn ràng ngày hội bầu trưởng thôn, bản, khu phố

Sáng 16/8, trong không khí vui tươi, phấn khởi và dân chủ, cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hồ hởi đến các khu vực bỏ phiếu, thực hiện quyền và trách nhiệm của mình trong cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031. Những lá phiếu được gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của nhân dân, góp phần lựa chọn những người có uy tín, trách nhiệm, năng lực, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cộng đồng dân cư.

Từ sáng sớm, cử tri đại diện hộ gia đình trên toàn tỉnh đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu để lựa chọn trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Xuân Thao (CTV)

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt cử tri đại diện hộ gia đình khu Cao Thắng 3, phường Hà Lầm, trong ngày hội của cộng đồng dân cư.

Cử tri đại diện hộ gia đình khu Thống Nhất, phường Hà An, phấn khởi đến điểm bỏ phiếu từ sớm.

Tạm gác lại công việc mưu sinh, những ngư dân khu Thống Nhất, phường Hà An, cùng nhau đến điểm bầu cử, thực hiện quyền và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Từ sáng sớm, chị Phạm Thị Loan, cử tri thôn Chiến Thắng, đặc khu Cô Tô, đã chèo thuyền đến điểm bỏ phiếu để gửi gắm niềm tin vào người được lựa chọn. Ảnh: Thu Báu (CTV)

Câu chuyện buổi sớm của cử tri đại diện hộ gia đình khu Cái Rồng 2, đặc khu Vân Đồn, càng làm không khí ngày bầu cử thêm rộn ràng, gần gũi.

Cử tri đại diện hộ gia đình khu phố Yên Đức 1, phường Hoàng Quế, cẩn trọng kiểm tra danh sách trước khi bước vào khu vực bỏ phiếu.

Cử tri cao tuổi thôn Chiến Thắng, đặc khu Cô Tô, được tận tình hỗ trợ để thực hiện đầy đủ quyền của mình. Ảnh: Thu Báu (CTV)

Sự chu đáo tại điểm bỏ phiếu khu phố Tam Thịnh, xã Tiên Yên với 562 suất điểm tâm sáng được chuẩn bị để phục vụ cử tri. Ảnh: Xuân Thao (CTV)

Ở tuổi 83, cử tri Đặng Thị Quý vẫn có mặt từ sớm tại khu Cao Thắng 3, phường Hà Lầm, gửi gắm mong muốn người được tín nhiệm sẽ trách nhiệm, tận tâm, góp sức xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh và phát triển.

Lá phiếu nhỏ mang theo niềm tin lớn, thể hiện trách nhiệm của mỗi cử tri đại diện hộ gia đình trong việc lựa chọn người đủ uy tín, năng lực và tâm huyết với cộng đồng.

Cử tri đại diện hộ gia đình thôn Cửa Khẩu, xã Hoành Mô, thực hiện quyền lựa chọn trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: La Nhung (CTV)

Từng lá phiếu của cử tri đại diện hộ gia đình thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, gửi gắm kỳ vọng về một người trưởng thôn gần dân, hiểu dân và trách nhiệm với dân.

Không khí bầu cử dân chủ, nghiêm túc tại khu phố Hồng Gai 1, phường Hồng Gai.

Cử tri đại diện hộ gia đình khu phố Hồng Gai 2 phấn khởi đến điểm bầu cử bỏ phiếu, góp sức vào thành công của cuộc bầu cử.

Cử tri khu phố Hồng Hải 8, phường Hạ Long, trao gửi niềm tin qua lá phiếu lựa chọn trưởng khu phố nhiệm kỳ mới.

Những lá phiếu tại khu phố Yên Đức 2, phường Hoàng Quế, mang theo kỳ vọng về một trưởng khu gần dân, sát dân và nhiều đổi mới.

Sự đồng thuận được thể hiện bằng những cánh tay giơ cao biểu quyết của 631 cử tri đại diện hộ gia đình khu Cái Rồng 2, đặc khu Vân Đồn.

Cử tri thôn Đồng Tiến, đặc khu Cô Tô, đồng lòng biểu quyết lựa chọn người đảm đương trọng trách trưởng thôn. Ảnh: Thu Phương (CTV)