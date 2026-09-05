Những khoảnh khắc đẹp trong ngày khai trường đặc biệt

Trong sắc cờ hoa, tiếng trống khai trường và những nụ cười rạng rỡ, thầy và trò thành phố Quảng Ninh cùng bước vào năm học 2026-2027. Ngày khai giảng năm nay trở nên đặc biệt hơn khi diễn ra trong những ngày đầu Quảng Ninh đón dấu mốc trở thành thành phố, ghi dấu một ngày khai trường đặc biệt, mang theo niềm tin, ước mơ và khát vọng của tuổi trẻ trên hành trình cùng thành phố Quảng Ninh vươn tới những tầm cao mới.

Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh trân trọng gửi tới độc giả những khoảnh khắc đẹp của lễ khai giảng năm học mới trên địa bàn thành phố.

Sáng 5/9, gần 372.000 học sinh các cấp học trên địa bàn thành phố Quảng Ninh tưng bừng bước vào năm học mới 2026-2027, mở đầu một năm học đặc biệt trong chặng đường phát triển mới của thành phố.

Cô và trò Trường PTNT TH&THCS Bình Liêu rạng rỡ, tươi vui bước chân vào ngôi trường mới.

Nằm trong 6 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp được thành phố Quảng Ninh triển khai tại các xã biên giới theo Kết luận tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị, cũng là địa điểm được Quảng Ninh lựa chọn là điểm cầu kết nối trực tiếp trong lễ khai giảng toàn quốc, thầy và trò Trường PTNT TH&THCS Bình Liêu vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo thành phố Quảng Ninh tới dự và chung vui trong lễ khai giảng năm học mới.

Các bạn nhỏ học sinh Trường PTNT TH&THCS Quảng Sơn (xã Đường Hoa) hân hoan tới trường trong bộ trang phục truyền thống rực rỡ dự lễ khai giảng.

Ngày khai giảng tại các trường học, cơ sở giáo dục bắt đầu với những tiết mục văn nghệ sôi động, hấp dẫn do các em học sinh tự dàn dựng và biểu diễn.

Tại điểm trường đảo Trần (Trường Tiểu học và THCS Thanh Lân, đặc khu Cô Tô) - điểm trường nằm giữa trùng khơi, trên hòn đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thầy giáo Trần Văn Luyện đến từng nhà dân từ sáng sớm, đón các em học sinh đến trường dự lễ khai giảng.

Thầy và trò đảo Trần dắt tay nhau đến trường.

Từ sáng sớm, tại điểm trường đảo Trần, các đồng chí lãnh đạo đặc khu Cô Tô cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo đã có mặt, ân cần đón và dắt tay các em học sinh tới trường trong ngày khai giảng năm học mới.



Trong không gian nhỏ đầm ấm, các em học sinh ngồi cùng với các bác lãnh đạo để dự lễ khai trường.

4 thầy trò của điểm trường đảo Trần hân hoan trong lễ khai giảng năm học mới.

Từ trên xuống, các em học sinh: Lê Quốc Khánh (lớp 1), Vũ Ánh Ngọc (lớp 2) và Hoàng Phương Sa (lớp 5) là 3 học sinh nhỏ của lớp học đặc biệt trên đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc của Tổ quốc.

Ngay sau lễ khai giảng, thầy và trò của điểm trường đảo Trần cùng nhau trò chuyện, dặn dò những điều cần chuẩn bị cho năm học mới.

Với những em học sinh đầu cấp, ngày đầu tiên đến với ngôi trường mới luôn là một dấu mốc đặc biệt, khi các em được cha mẹ dắt tay đến trường, trao gửi những yêu thương và kỳ vọng cho hành trình mới.

Cô giáo Trường PTNT THCS Hoành Mô tươi cười, ân cần đón các em học sinh đến dự lễ khai giảng.

Đón các em ở cổng trường là những người thầy, người cô với nụ cười thân thiện, sẵn sàng chăm sóc và đồng hành cùng các em trên hành trình học tập, trưởng thành.



Các trường học, cơ sở giáo dục đều tổ chức chu đáo chào đón các em học sinh đầu cấp ngày đầu tiên đến trường.

Tại phường Móng Cái 1 - nơi địa đầu vùng Đông Bắc, các đồng chí lãnh đạo phường cùng các thầy, cô giáo hân hoan đón các bạn nhỏ bước chân tới trường, tặng hoa chúc mừng các bạn nhân dịp năm học mới.

Các bé mầm non Trường mầm non Lục Hồn.

Các bạn nhỏ Trường mầm non Tràng An (phường Bình Khê) nở nụ cười hồn nhiên, vui tươi trong những bộ váy áo rực rỡ, chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ.

Các bạn học sinh Trường PTNT TH&THCS Quảng Sơn (xã Đường Hoa) trong những bộ váy áo truyền thống của dân tộc dự lễ khai giảng trong ngồi trường mới.

Niềm vui, sự háo hức bước vào năm học mới của các em học sinh Tiểu học Đầm Hà.

Cô, trò Trường THCS Trọng Điểm (phường Hạ Long) rạng rỡ, vui tươi trong ngày khai trường.

Những phần quà nhỏ cùng sự quan tâm, yêu thương của các đồng chí lãnh đạo phường và các cô giáo Trường Mầm non Hồng Gai cho các em trong ngày khai trường.

Trường Tiểu học & THCS Quảng An (xã Quảng Tân) tổ chức không gian trưng bày sách báo và các sản phẩm thủ công, tạo không gian tham quan lý thú cho các em học sinh trong ngày khai giảng.

Trường THCS Ba Chẽ tổ chức các trò chơi dân gian sôi động, tạo không khí tươi vui, phấn khởi cho các bạn học sinh trong ngày đầu tiên trở lại trường sau 3 tháng nghỉ hè.

Để ngày khai giảng thực sự là ngày hội vui của các bạn học sinh, Trường THPT Hồng Đức (phường Uông Bí) cũng đã tổ chức các trò chơi tập thể, giúp tạo sự gắn kết, vui tươi.

Cô và trò Trường TH&THCS Nam Sơn (xã Ba Chẽ) cùng nhau chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm ý nghĩa trong ngày khai giảng năm học mới.