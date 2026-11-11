Vùng mỏ hôm nay

Thực hiện chiến lược phát triển “Từ tài nguyên khoáng sản và nguồn nhân lực đi lên giàu mạnh”, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) không ngừng đầu tư hiện đại hóa sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống người lao động và bảo vệ môi trường. Chiến lược này đã tạo động lực quan trọng để TKV từng bước đổi mới diện mạo Vùng mỏ. Những khai trường, nhà máy, tuyến đường mỏ được đầu tư đồng bộ, cùng các khu nhà ở công nhân, công trình phúc lợi và không gian xanh ngày càng khang trang, khẳng định bước chuyển mạnh mẽ của ngành Than trên hành trình phát triển hiện đại, xanh và bền vững.

Toàn cảnh khai trường sản xuất của Công ty CP Than Hà Tu với các tầng khai thác, tuyến đường vận tải được tổ chức đồng bộ, kết hợp trồng cây xanh, cải thiện cảnh quan, góp phần bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác than.



Công nhân Công ty CP Than Hà Lầm trên đường vào ca sản xuất giữa khuôn viên xanh, sạch, đẹp, thể hiện sự quan tâm đầu tư cải thiện môi trường làm việc của đơn vị.



Trung tâm Giám sát điều hành sản xuất tập trung của Công ty Than Khe Chàm ứng dụng công nghệ số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát an toàn trong khai thác than hầm lò.



Nhờ đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa trong khai thác than hầm lò, các đơn vị của TKV từng bước giảm sức lao động trực tiếp, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất và bảo đảm an toàn cho thợ mỏ.



Hệ thống băng tải kết hợp thiết bị bốc xúc hiện đại tại kho than ở các đơn vị của TKV giúp nâng cao năng lực vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than.



Tuyến băng tải vận chuyển than Núi Béo - Hà Tu - Trung tâm chế biến - Làng Khánh của Công ty Tuyển than Hòn Gai có tổng mức đầu tư hơn 761 tỷ đồng, vừa được đưa vào hoạt động, giúp nâng cao năng lực vận chuyển than, giảm chi phí sản xuất và hạn chế tác động đến môi trường.

Hệ thống kho bãi, băng tải và cảng bốc rót than của Công ty Tuyển than Cửa Ông được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu sàng tuyển, vận chuyển và tiêu thụ than, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường.



Tại khai trường, kho cảng của các đơn vị ngành Than, hệ thống phun sương dập bụi được tăng cường sử dụng nhằm hạn chế bụi phát tán, cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ môi trường.



Bữa ăn tự chọn tại Công ty CP Than Vàng Danh với thực đơn phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, chăm lo sức khỏe cho người lao động.



Các đơn vị của TKV đã đầu tư xây dựng nhiều khu nhà ở công nhân khang trang, hiện đại, giúp người lao động “an cư lạc nghiệp”, yên tâm gắn bó lâu dài với ngành Than.



Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao được TKV chú trọng tổ chức, nâng cao đời sống tinh thần, gắn kết người lao động, tạo động lực phát triển ngành Than bền vững.

