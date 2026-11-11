Vào lò cùng những “ánh sao đêm”

Một ngày theo chân những người thợ mỏ Công ty CP Than Vàng Danh - TKV, chúng tôi ghi lại hành trình một ca sản xuất từ lúc chuẩn bị xuống lò, miệt mài lao động sâu trong lòng đất đến khi trở về bên gia đình. Đó là hành trình đầy vất vả nhưng cũng chan chứa niềm vui, thể hiện tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, tình đồng đội và sự bền bỉ của những người thợ ngày đêm khai thác dòng “vàng đen” cho Tổ quốc.

Công nhân Công ty CP Than Vàng Danh - TKV nhận đèn lò, kiểm tra trang thiết bị cá nhân trước khi bắt đầu ca sản xuất dưới lòng đất.

Trước điều kiện các diện khai thác ngày càng xuống sâu, công nhân Phân xưởng Khai thác 12 (Công ty CP Than Vàng Danh - TKV) thể hiện quyết tâm đoàn kết, vượt khó, bảo đảm an toàn và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất.

Các cửa ra, vào lò của Công ty CP Than Vàng Danh - TKV được lắp đặt hệ thống nhận diện mã thẻ công nhân, giúp kiểm soát nghiêm ngặt người ra, vào hầm lò, bảo đảm an toàn trong sản xuất.

Sau giờ giao ca, thợ lò Công ty CP Than Vàng Danh - TKV di chuyển qua những đường lò sâu đến vị trí khai thác, bắt đầu ca sản xuất kéo dài 8 tiếng.

Trước khi bắt tay vào công việc, những người thợ mỏ Than Vàng Danh cùng thể hiện quyết tâm phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, đoàn kết, bảo đảm an toàn và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất.

Thợ lò bậc 4/5 Đặng Tuấn Vũ (phía trước), Phân xưởng Khai thác 12 (Công ty CP Than Vàng Danh - TKV), cùng đồng nghiệp bám sát gương than, miệt mài lao động trong điều kiện hầm lò chật hẹp, khắc nghiệt.

Công nhân Phân xưởng Khai thác 12 (Công ty CP Than Vàng Danh - TKV) thực hiện chống giữ lò chợ, bảo đảm an toàn trong điều kiện khai thác xuống sâu, góp phần duy trì sản xuất ổn định, nâng cao năng suất lao động.

Cán bộ quản lý và công nhân Phân xưởng Khai thác 12 (Công ty CP Than Vàng Danh - TKV) trực tiếp kiểm tra, sửa chữa thiết bị monoray trong hầm lò, bảo đảm vận hành an toàn, thông suốt, phục vụ sản xuất.

Tại diện khai thác mức -150m, Quản đốc Phân xưởng Khai thác 12 Ngô Văn Khương cập nhật các thông số kỹ thuật, địa chất, khí mỏ, truyền dữ liệu về trung tâm điều hành sản xuất tập trung, phục vụ giám sát và bảo đảm an toàn khai thác.

Sau những giờ lao động vất vả, bữa cơm giản dị dưới lò sâu là phút nghỉ ngơi quý giá, giúp những người thợ lò thêm sức lực để hoàn thành ca sản xuất.

Kết thúc ca sản xuất 8 tiếng dưới lòng đất, những người thợ mỏ trở về cùng đồng đội với nụ cười rạng rỡ, bởi hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn sau mỗi ca làm việc luôn là ưu tiên số một của thợ lò.

Sau mỗi ca sản xuất, hạnh phúc lớn nhất của thợ lò Đặng Tuấn Vũ là được trở về bình yên bên các con. Tình yêu gia đình tiếp thêm sức mạnh để anh cùng những “ánh sao đêm” vững vàng vượt qua gian khó, bền bỉ bám lò, làm ra dòng “vàng đen” cho Tổ quốc.