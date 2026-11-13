Công ty Than Uông Bí: Cơ giới hóa đồng bộ các khâu sản xuất

Trong điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu, địa chất mỏ diễn biến phức tạp, diện sản xuất ngày càng thu hẹp, việc đẩy mạnh cơ giới hóa đang trở thành giải pháp quan trọng để ngành Than nâng cao năng suất, cải thiện điều kiện làm việc và bảo đảm an toàn cho người lao động. Với định hướng đầu tư thiết bị đồng bộ, phù hợp điều kiện địa chất và đặc thù từng khu vực khai thác, Công ty Than Uông Bí đang từng bước tạo chuyển biến trong cơ giới hóa các khâu sản xuất, từ khai thác than, đào lò, đến vận tải trong hầm lò.

Một trong những dấu ấn nổi bật trong quá trình đổi mới công nghệ của Than Uông Bí là việc đưa dây chuyền cơ giới hóa vào khai thác tại các diện sản xuất phù hợp. Hiện nay, công ty đang duy trì 2 lò chợ cơ giới hóa, gồm lò chợ 2ANSH khai thác tại vỉa 12, mức -150/+20 và lò chợ cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ đang trong quá trình chuyển diện, lắp đặt tại mức -20/+20 vỉa 7(42) mỏ Tràng Bạch.

Việc duy trì lò chợ cơ giới hóa, đồng thời tiếp tục đầu tư, lắp đặt dây chuyền đồng bộ hạng nhẹ tại diện sản xuất mới cho thấy nỗ lực của Công ty Than Uông Bí trong việc mở rộng phạm vi ứng dụng công nghệ, từng bước thay thế phương thức khai thác thủ công bằng thiết bị cơ giới. Đặc biệt, việc lựa chọn giải pháp cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ thể hiện sự chủ động trong tính toán phương án công nghệ, bảo đảm thiết bị phù hợp với điều kiện địa chất, chiều dày vỉa và đặc điểm không gian khai thác.

Lò chợ cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ của Công ty Than Uông Bí.

Cơ giới hóa khai thác không chỉ góp phần nâng cao mức độ tập trung sản xuất, mà còn giảm sức lao động trực tiếp của công nhân tại những vị trí nặng nhọc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Khi các khâu trong dây chuyền được tổ chức đồng bộ, việc khai thác, thu hồi và vận chuyển than được thực hiện liên tục, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị, ổn định sản lượng và cải thiện điều kiện làm việc dưới hầm lò.

Không chỉ tập trung ở khâu khai thác, Than Uông Bí còn chú trọng cơ giới hóa công tác đào lò - khâu có ý nghĩa quyết định đối với việc chuẩn bị diện sản xuất và duy trì năng lực khai thác lâu dài của mỏ.

Hiện công ty đang vận hành 1 dây chuyền đào lò cơ giới hóa sử dụng máy đào lò combai EBH-45. Cùng với đó là 2 dây chuyền đào lò bán cơ giới hóa, sử dụng xe khoan CMJ-14 kết hợp máy xúc ZCY-45. Việc đưa các thiết bị chuyên dụng vào từng công đoạn giúp giảm đáng kể khối lượng công việc thủ công, hỗ trợ nâng cao năng lực đào chống lò, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc cho thợ mỏ.

"Máy đào lò combai EBH-45 cho phép cơ giới hóa công đoạn đào phá đất đá, góp phần nâng cao tính liên tục của quá trình thi công. Đối với các dây chuyền bán cơ giới hóa, việc kết hợp xe khoan CMJ-14 với máy xúc ZCY-45 giúp tăng mức độ cơ giới hóa ở những công đoạn chủ yếu, từ khoan tạo lỗ đến xúc bốc đất đá. Sự kết hợp giữa các thiết bị phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế giúp công ty chủ động hơn trong tổ chức thi công, nâng cao hiệu quả sử dụng lao động và thiết bị" - ông Đỗ Ánh, Phó Giám đốc Công ty Than Uông Bí cho biết.

Trong bối cảnh các đường lò ngày càng xuống sâu, điều kiện địa chất có nhiều yếu tố phức tạp, việc cơ giới hóa đào lò còn mang ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm tiến độ chuẩn bị sản xuất. Đào lò nhanh, đồng bộ và an toàn sẽ tạo điều kiện mở diện khai thác, duy trì sản lượng ổn định, đồng thời nâng cao khả năng chủ động trong kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp.

Cùng với khai thác và đào lò, Công ty Than Uông Bí đang chú trọng tổ chức công tác vận tải trong hầm lò theo hướng tăng cường cơ giới hóa, phù hợp với đặc điểm từng tuyến và điều kiện sản xuất. Các phương tiện được sử dụng gồm máng cào, băng tải và goòng dung tích 3 tấn, phục vụ vận chuyển than, đất đá và vật tư trong quá trình sản xuất.

Tuyến băng tải vận tải than từ Tràng Bạch (Công ty Than Uông Bí) ra cảng Điền Công (Công ty Kho vận Đá Bạc).

Việc kết hợp nhiều hình thức vận tải giúp công ty linh hoạt trong tổ chức sản xuất, đáp ứng yêu cầu vận chuyển tại các khu vực có điều kiện địa hình, tiết diện đường lò và khoảng cách khác nhau. Trong đó, hệ thống máng cào, băng tải góp phần cơ giới hóa quá trình vận chuyển than, giảm sức lao động thủ công và tăng khả năng vận chuyển liên tục. Goòng 3 tấn tiếp tục phát huy hiệu quả tại những tuyến vận tải phù hợp, hỗ trợ luân chuyển sản phẩm và vật tư phục vụ sản xuất.

Thực tế cho thấy, cơ giới hóa chỉ phát huy hiệu quả cao khi được triển khai đồng bộ giữa các khâu. Một dây chuyền khai thác hiện đại sẽ khó đạt năng suất tối ưu nếu công tác đào lò, vận tải và các hoạt động phục vụ chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, việc Than Uông Bí từng bước đầu tư thiết bị ở cả 3 lĩnh vực khai thác, đào lò và vận tải đang góp phần hình thành phương thức sản xuất ngày càng hiện đại, giảm sự phụ thuộc vào lao động thủ công.

Trong chiến lược phát triển của ngành Than, cơ giới hóa không đơn thuần là thay thế sức người bằng máy móc, mà còn là quá trình đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, nâng cao năng lực quản trị và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Với Than Uông Bí, những dây chuyền cơ giới hóa đang được duy trì và triển khai là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp thích ứng với điều kiện khai thác ngày càng khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Than Uông Bí cho biết: Thời gian tới, cùng với việc khai thác hiệu quả các thiết bị hiện có, yêu cầu đặt ra đối với công ty là tiếp tục hoàn thiện tính đồng bộ giữa các khâu sản xuất, nâng cao chất lượng công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và đào tạo đội ngũ công nhân vận hành. Bởi hiệu quả của cơ giới hóa không chỉ phụ thuộc vào công nghệ được đầu tư mà còn nằm ở khả năng làm chủ thiết bị, tổ chức sản xuất khoa học và ý thức chấp hành quy trình kỹ thuật, an toàn của người lao động.

Từ những chuyển biến trong cơ giới hóa khai thác, đào lò đến vận tải, Công ty Than Uông Bí đang từng bước khẳng định hướng đi đúng trong đổi mới công nghệ.