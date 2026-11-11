Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn kiểm tra sản xuất tại Công ty Than Uông Bí

Sáng 11/11, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ Dự án Khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch, điều kiện sinh hoạt của công nhân tại Khu tập thể Yên Dưỡng và làm việc với Công ty Than Uông Bí - TKV về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn kiểm tra tiến độ triển khai dự án, điều kiện tổ chức thi công và công tác bảo đảm an toàn lao động tại Dự án Khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch (Công ty Than Uông Bí).

Tại Dự án Khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch, Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công, điều kiện tổ chức sản xuất và công tác bảo đảm an toàn lao động. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026), đồng chí đã thăm hỏi, tặng quà, động viên công nhân đang làm việc tại dự án tiếp tục phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, thi đua lao động sản xuất, bảo đảm an toàn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra điều kiện ăn ở, sinh hoạt tại Khu tập thể Yên Dưỡng; trực tiếp thăm hỏi công nhân, kiểm tra khu nhà ăn, chất lượng bữa ăn công nghiệp và công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, qua đó nắm bắt điều kiện sinh hoạt, chăm lo đời sống người lao động.

Trong 10 tháng năm 2026, Công ty Than Uông Bí duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực. Sản lượng than khai thác đạt trên 1,62 triệu tấn, bằng 87,9% kế hoạch năm; than tiêu thụ trên 1,27 triệu tấn, đạt 96% kế hoạch; doanh thu đạt 2.323 tỷ đồng, bằng 91,3% kế hoạch. Tiền lương bình quân đạt 21,95 triệu đồng/người/tháng, trong đó lao động hầm lò đạt trên 27 triệu đồng/người/tháng.

Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn thăm hỏi, tặng quà, động viên công nhân Công ty Than Uông Bí nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than.

Cùng với đẩy mạnh sản xuất, Công ty tập trung đầu tư các dự án khai thác hầm lò, tăng cường cơ giới hóa và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành. Sản lượng than khai thác bằng cơ giới hóa trong 10 tháng đạt trên 327.000 tấn, bằng 86,3% kế hoạch; dự kiến cả năm đạt 395.000 tấn, vượt 4% kế hoạch. Công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống người lao động tiếp tục được chú trọng, tạo nền tảng để Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả Công ty Than Uông Bí đạt được trong 10 tháng năm 2026. Đồng chí yêu cầu Công ty tập trung hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026, nhất là sản lượng than sạch, mét lò đào và tiến độ các dự án đầu tư; chủ động xây dựng kế hoạch năm 2027 sát với điều kiện thực tế. Cùng với đó, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than, gắn với chăm lo đời sống người lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, công nhân phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn thăm hỏi, tặng quà, động viên cán bộ, công nhân Phân xưởng Đời sống - Phục vụ 2 tại Khu tập thể công nhân Yên Dưỡng.

Tổng Giám đốc TKV cũng yêu cầu Công ty tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, nâng cao năng suất lao động; tăng cường quản lý kỹ thuật, kiểm soát chặt chẽ công tác thông gió, môi trường hầm lò, bảo đảm an toàn sản xuất. Đối với các dự án trọng điểm, cần phối hợp với các ban chuyên môn của Tập đoàn tháo gỡ khó khăn về thủ tục, mặt bằng, nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân, sớm đưa các công trình vào hoạt động hiệu quả. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, ăn ở, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tạo động lực hoàn thành các mục tiêu sản xuất, kinh doanh, xây dựng Công ty phát triển bền vững.