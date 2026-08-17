Chuyển động mới từ nền hành chính số

Thực hiện lộ trình triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung của các bộ, ngành Trung ương, Quảng Ninh đang từng bước chuyển việc giải quyết TTHC lên các hệ thống dùng chung trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đây là bước chuyển quan trọng nhằm thống nhất quy trình, tăng khả năng liên thông, đồng bộ dữ liệu và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã bám sát lộ trình triển khai, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, cấp tài khoản quản trị và hỗ trợ cán bộ vận hành hệ thống mới. Đến nay, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã triển khai giải quyết TTHC trên hệ thống phần mềm của 11 bộ, ngành, gồm: Nông nghiệp và Môi trường; Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; Xây dựng; Nội vụ; Tư pháp; Dân tộc và Tôn giáo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cùng với việc chuyển các quy trình lên hệ thống dùng chung, Quảng Ninh chủ động tham gia các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về Hệ thống điều phối giải quyết TTHC, Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị. Tỉnh cũng tham mưu thành lập Tổ thường trực hỗ trợ 24/7, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời xử lý sự cố, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, thông suốt. Đặc biệt, từ ngày 29/5/2026, khi Cổng dịch vụ công quốc gia và các hợp phần gồm: Hệ thống điều phối giải quyết TTHC, Hệ thống thanh toán trực tuyến tập trung và Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị được triển khai, yêu cầu đặt ra đối với các địa phương không chỉ là chuyển đổi công cụ, mà còn phải thích ứng với một phương thức giải quyết TTHC thống nhất trên phạm vi cả nước.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, để hỗ trợ quá trình chuyển đổi, Trung tâm đã phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng tài liệu, video hướng dẫn, tờ rơi tuyên truyền và duy trì việc theo dõi, hỗ trợ trong quá trình vận hành. Trung tâm cũng tham mưu UBND tỉnh báo cáo các bộ, ngành về việc kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu về đất đai, doanh nghiệp, hộ tịch với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, từng bước nâng cao khả năng liên thông và sử dụng dữ liệu trong giải quyết hồ sơ.

Việc chuyển đổi hệ thống được thực hiện trong bối cảnh khối lượng hồ sơ phát sinh lớn, đồng thời Quảng Ninh đang vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, nhờ chủ động chuẩn bị về hạ tầng, quy trình và nhân lực, công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC vẫn duy trì kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp đã tiếp nhận và giải quyết gần 426.000 hồ sơ. Trong số gần 412.000 hồ sơ đã giải quyết, có gần 406.000 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, đạt 98,5%. Quá trình tiếp nhận, xử lý được thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, hệ thống dùng chung của các bộ, ngành và các phần mềm chuyên ngành.

Đáng chú ý, chuyển đổi hệ thống được Quảng Ninh gắn với số hóa và tái sử dụng dữ liệu, qua đó từng bước giảm yêu cầu người dân, doanh nghiệp phải cung cấp lại những giấy tờ, thông tin đã có trong hệ thống. Toàn tỉnh đã số hóa hơn 404.000 hồ sơ đầu vào, đồng thời trả gần 408.000 kết quả bản điện tử. Tỷ lệ tái sử dụng giấy tờ, tài liệu đã số hóa đạt 99,6%; phí, lệ phí giải quyết TTHC được chấp nhận thu 100% qua phương thức thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt. Những kết quả này cho thấy quá trình chuyển sang hệ thống giải quyết TTHC dùng chung không chỉ là thay đổi nền tảng kỹ thuật, mà đang tạo điều kiện để Quảng Ninh chuẩn hóa quy trình, tăng cường liên thông dữ liệu và giảm dần các khâu trung gian trong giải quyết hồ sơ. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, hướng tới nền hành chính số vận hành thống nhất, minh bạch và hiệu quả hơn.