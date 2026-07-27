Phát triển đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp FDI

Thực hiện chủ trương kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, Quảng Ninh đang đẩy mạnh xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Từ sự đồng thuận của doanh nghiệp, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự địa phương, những đơn vị tự vệ đầu tiên đã lần lượt được thành lập, góp phần mở rộng thế trận quốc phòng toàn dân ngay trong các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh.

Là địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp FDI trong Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà, xã Quảng Hà được xác định là một trong những địa phương trọng điểm trong công tác phát triển lực lượng tự vệ tại doanh nghiệp. Ngay từ khi triển khai chủ trương, Ban CHQS xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cộng đồng doanh nghiệp. Trên cơ sở rà soát thực tế, cơ quan quân sự địa phương phân loại các doanh nghiệp đủ điều kiện, trực tiếp làm việc với chủ doanh nghiệp, người đại diện hợp pháp để trao đổi, giải đáp những nội dung liên quan đến việc thành lập, tổ chức và hoạt động của lực lượng tự vệ.

Ban CHQS xã Quảng Hà tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập các tiểu đội tự vệ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Ảnh: Đơn vị cung cấp

Thượng tá Vũ Kim Chung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Quảng Hà, cho biết: "Quá trình triển khai được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Ban CHQS xã đã trực tiếp hướng dẫn các chủ doanh nghiệp, người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp về quy trình, thủ tục thành lập đơn vị tự vệ; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, thu thập thông tin, phân loại các doanh nghiệp FDI và những doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng trong khu công nghiệp đủ điều kiện thành lập đơn vị tự vệ để làm cơ sở khảo sát, triển khai”.

Từ cách làm bài bản đó, từ đầu năm đến nay, nhiều doanh nghiệp FDI trên địa bàn xã Quảng Hà đã lần lượt thành lập các tiểu đội tự vệ, tiêu biểu như Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long, Công ty TNHH Công nghệ kỹ thuật Ngân Hà, Công ty TNHH KCN Hải Hà Việt Nam và Công ty TNHH Ecotextile Việt Nam. Việc các doanh nghiệp chủ động phối hợp thành lập đơn vị tự vệ không chỉ thể hiện sự chấp hành nghiêm các quy định của Luật Dân quân tự vệ, mà còn tạo nền tảng để từng bước xây dựng lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Tại phường Việt Hưng, các tiểu đội tự vệ tại các công ty TNHH MTV Nến Nghệ thuật AIDI Việt Nam, Công ty TNHH Điện tử Vạn Lực Việt Nam, Công ty TNHH Bao bì Ánh Dương Việt Nam và Công ty TNHH MTV VINA NEW TARPS cũng đã lần lượt được thành lập theo đúng quy định của Luật Dân quân tự vệ.

Trung tá Trần Văn Hòa, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Việt Hưng, cho biết: "Chúng tôi xác định việc thành lập đơn vị tự vệ mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng là xây dựng được lực lượng thực sự có chất lượng, hoạt động nền nếp và phát huy vai trò ngay tại doanh nghiệp. Vì vậy, Ban CHQS phường sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác huấn luyện, giáo dục chính trị, hướng dẫn thực hiện đúng các quy định của Luật Dân quân tự vệ, góp phần xây dựng lực lượng tự vệ ngày càng vững mạnh”.

Đến nay Quảng Ninh đã thành lập 16 đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, từng bước hình thành lực lượng tự vệ rộng khắp trong khu vực doanh nghiệp FDI. Thượng tá Nguyễn Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết: "Việc thành lập các đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là bước cụ thể hóa chủ trương kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh. Đây không chỉ là yêu cầu thực hiện Luật Dân quân tự vệ, mà còn góp phần mở rộng lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo môi trường ổn định để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển lâu dài trên địa bàn tỉnh".

Sau khi được thành lập, các đơn vị tự vệ đã từng bước xây dựng nền nếp hoạt động, tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật theo quy định; đồng thời sẵn sàng phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ an ninh, an toàn doanh nghiệp, tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy và xử lý các tình huống xảy ra tại cơ sở. Thực tiễn cho thấy, việc phát triển lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp FDI không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương, mà còn tạo môi trường đầu tư ổn định, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa doanh nghiệp với địa phương, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.