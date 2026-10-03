Móng Cái 1: Hiệu quả một phong trào

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở phường Móng Cái 1 đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Là địa bàn biên giới, cửa khẩu, phường Móng Cái 1 luôn thực hiện tốt việc phát triển kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển đảo, quản lý xuất nhập cảnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đặc biệt, công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn phường đã được lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất.

Hội CCB phường Móng Cái 1 ra mắt mô hình tự quản Tuyến đường "sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" tại khu Trà Cổ. Ảnh: Thu Hằng (CTV)

Phường huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh biên giới; gắn kết chặt chẽ phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Huy động hiệu quả mọi nguồn lực hỗ trợ công tác an sinh xã hội, chăm lo thiết thực đời sống nhân dân; hỗ trợ phát triển sản xuất, học nghề, giới thiệu việc làm; cảm hóa, giáo dục giúp đỡ người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng.

Tiêu biểu như Hội CCB phường Móng Cái 1 đã duy trì 16 tổ tự quản thu hút 250 cán bộ, hội viên tham gia. Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức ra quân 90 lần với 1.100 lượt hội viên; phối hợp tuần tra 50 lần với 320 lượt hội viên; vệ sinh môi trường 52 lượt với 900 lượt hội viên tham gia. Cuối tháng 9/2026, Hội đã ra mắt 2 mô hình tự quản Tuyến đường "sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" tại khu Trà Cổ và Bình Ngọc.

Đầu tháng 9/2026, Công an phường Móng Cái 1 ra mắt hệ thống camera giám sát thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống gồm nhiều camera AI được lắp đặt đồng bộ tại các vị trí, tuyến đường trọng điểm trên địa bàn, vận hành liên tục 24/24 giờ, truyền dữ liệu trực tiếp về Trung tâm chỉ huy đặt tại trụ sở Công an phường, giúp hỗ trợ lực lượng công an nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa; chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đồng thời phục vụ đắc lực cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy.

Phường đã chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng, quân sự trong công tác đảm bảo an ninh biên giới; nắm bắt thông tin về tình hình biên giới đẩy mạnh công tác phối hợp trong xử lý tin báo, tố giác tội phạm; phối hợp tổ chức các hội nghị chuyên đề tuyên truyền về công tác bảo vệ an ninh biên giới đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khu dân cư, phối hợp tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, quy chế bảo vệ biên giới, phát động sâu rộng phong trào tự quản đường biên, cột mốc; vận động cán bộ, nhân dân nâng cao nhận thức về an ninh biên giới trong tình hình mới hiện nay, phát hiện đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch.

Lực lượng thanh niên phường Móng Cái 1 tham gia "Tổ dân vận đối ngoại" tại Cửa khẩu Bắc Luân II.

Trong năm qua, phường đã tổ chức 28 lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, với trên 8.000 lượt người tham gia; tham gia cảm hóa, giáo dục 32 thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, góp phần hạn chế phát sinh tội phạm. Tăng cường công tác vận động nhân dân giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Toàn phường tập trung xây dựng mới 4 mô hình, gồm: “Biên giới bình yên - phường Móng Cái 1 không xuất nhập cảnh trái phép”, “Cổng trường an toàn giao thông”; “Vì tương lai tươi sáng”; “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy”. Các mô hình bước đầu phát huy hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.

Bí thư Đoàn Thanh niên phường Móng Cái 1 cho biết: Tuổi trẻ toàn phường luôn tiên phong số hóa truyền thông, thể hiện cụ thể qua việc đưa quy định biên giới, xuất nhập cảnh lên mã QR, infographic, cẩm nang điện tử song ngữ Việt - Trung tại cửa khẩu và điểm công cộng; phát huy lợi thế ngoại ngữ hỗ trợ du khách; phối hợp cùng Biên phòng, Công an nắm bắt tư tưởng, vận động cư dân biên giới không tham gia buôn lậu hay xuất nhập cảnh trái phép.

Việc củng cố vững chắc thành tựu của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tạo nền tảng từng bước xây dựng Móng Cái 1 trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch của thành phố Quảng Ninh.