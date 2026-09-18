Khai mạc Lễ hội trăng rằm – Thu Fest 2026

Tối 18/9, tại Hồ nhạc nước - Khu đô thị Vịnh biển Hạ Long Marina, phường Bãi Cháy phối hợp cùng BIM Group và Thành đoàn Quảng Ninh tổ chức khai mạc chương trình Lễ hội trăng rằm – Thu Fest 2026.

Đến dự và chung vui Lễ hội có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn; Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành, địa phương và lãnh đạo phường Bãi Cháy.

Các đại biểu Trung ương Đoàn và đại biểu lãnh đạo thành phố Quảng Ninh dự chương trình.

Là năm thứ 2 được tổ chức, Lễ hội Trăng rằm - Thu Fest 2026 diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, mang đậm nét văn hóa truyền thống kết hợp với sự sáng tạo hiện đại, mang đến không gian vui chơi đa dạng cho thiếu nhi và cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn, tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, tặng quà Trung thu cho các bạn nhỏ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, tặng quà cho các em thiếu nhi.

Tại khu vực ẩm thực, gần 50 gian hàng giới thiệu các món ăn, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm như bày mâm cỗ Trung thu, làm đèn ông sao, làm bánh Trung thu, nhảy sạp, kéo co... thu hút đông đảo người dân, du khách và các em thiếu nhi tham gia.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình nghệ thuật “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.

Điểm nhấn của Lễ hội là chương trình nghệ thuật “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” được tổ chức tại sân khấu khu vực Hồ nhạc nước Halobayshow. Chương trình được xây dựng với nhiều tiết mục ca, múa, nhảy dành cho thiếu nhi, gồm hai phần “Vui hội trăng rằm” và “Tự hào măng non thành phố Quảng Ninh”.

Các bạn nhỏ giao lưu với cầu thủ Nguyễn Hai Long - tuyển thủ Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, người con của quê hương Quảng Ninh.

Trong chương trình, các em thiếu nhi còn được tham gia các hoạt động giao lưu, nhận quà và thưởng thức màn trình diễn Mai Hoa Thung - múa lân sư rồng, diễu hành ánh sáng với hơn 120 xe mô hình cùng chương trình nhạc nước HaloBay Show…

Màn trình diễn Mai Hoa Thung - múa lân sư rồng hấp dẫn trong chương trình.

Màn múa lân nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của các bạn nhỏ.

Một trong những nội dung được các em thiếu nhi chờ đợi là phần giao lưu với cầu thủ Nguyễn Hai Long - tuyển thủ Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, người con của quê hương Quảng Ninh. Không chỉ trò chuyện, chia sẻ về hành trình theo đuổi bóng đá, Hai Long còn trực tiếp hướng dẫn và giao lưu tâng bóng cùng các em nhỏ, đồng thời trao quà cho đại diện thiếu nhi tham dự chương trình.

Hàng vạn người dân và du khách đến chung vui, hoà vào không khí lễ hội Trung thu tại Lễ hội trăng rằm- Thu Fest 2026.

Các bạn thiếu nhi chăm chú theo dõi chương trình.

Đặc biệt, nhân dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn ĐBQH thành phố, Thành Đoàn Quảng Ninh, Tập đoàn BIM Group dành 42 phần quà động viên các em thiếu nhi tiêu biểu vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đây là tình cảm, tấm lòng sẻ chia của tập thể các thầy cô giáo, các em học sinh và các đơn vị, doanh nghiệp, chính quyền địa phương dành tặng cho các em thiếu nhi, nhằm tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vươn lên trong học tập.

Các đại biểu phát quà kẹo bánh cho các bạn nhỏ tới dự chương trình.

Lễ hội trăng rằm - Thu Fest 2026 là dịp để gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em tiếp tục nỗ lực trong học tập và cuộc sống.

Màn diễu hành ánh sáng với hơn 120 xe mô hình được trang trí rực rỡ sắc màu Trung thu thu hút rất đông người dân, du khách đón xem.

Đây cũng là dịp để thiếu nhi, người dân và du khách cùng trải nghiệm không khí Tết Trung thu trong một không gian văn hóa, vui chơi cộng đồng tại khu vực trung tâm Bãi Cháy.

Chương trình nhạc nước HaloBay Show làm mãn nhãn người dân, du khách.

Lễ hội trăng rằm - Thu Fest 2026 sẽ tiếp tục diễn ra vào tối mai 19/9 với nhiều hoạt động hấp dẫn. Trong đó đáng chú ý là phá cỗ chiếc bánh trung thu khổng lồ có trọng lượng gần 200kg; nghi thức thắp sáng trăng rằm bằng trống hội và màn rước đèn tập thể của hàng nghìn em thiếu nhi.... Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh QTV1 của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, ứng dụng VTVgo, livestream trên fanpage Báo và PTTH Quảng Ninh.