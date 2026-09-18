Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp thành phố năm 2026

Sáng 18/9, UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức cuộc diễn tập Phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) quy mô cấp thành phố năm 2026 tại Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tổ hợp công nghệ Thành Công Việt Hưng.

Các đại biểu tham dự tại buổi diễn tập.

Các lực lượng tham gia buổi diễn tập.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố Quảng Ninh xảy ra 91 vụ cháy lớn, nhỏ khác nhau, không có thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 1,6 tỷ đồng. Chính vì vậy, việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn, nhất là tại các cơ quan, doanh nghiệp, chung cư nhà cao tầng, các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, hộ gia đình…

Các phương tiện hiện đại được huy động để tham gia chữa cháy.

Tình huống giả định được đưa ra: Do sự cố thiết bị điện gây cháy tại hệ thống máy nén khí Xưởng lắp ráp thuộc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tổ hợp công nghệ Thành Công Việt Hưng. Khu vực xảy ra cháy có nhiều chất dễ cháy như vỏ bao bì, màng bọc nylon, gỗ, cao su nên đám cháy nhanh chóng phát triển, ngọn lửa lan nhanh ra các khu vực xung quanh, gặp hỗn hợp xăng dầu tại khu vực trạm bơm nhiên liệu bên trong nhà xưởng gây ra vụ nổ lớn. Vụ nổ đã làm sụp đổ một phần cấu kiện khiến 4 người bị thương, mắc kẹt bên trong; đám cháy bùng lên dữ dội, khói khí độc dày đặc chặn lối thoát nạn của 4 công nhân đang làm công tác bảo trì bảo dưỡng trên mái nhà xưởng; đồng thời đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của hơn 80 người đang làm việc bên trong nhà xưởng.

Các lực lượng tổ chức chữa cháy tại các toà nhà, khu vực xảy ra đám cháy.

Ngay khi xảy ra sự cố, các lực lượng đã triển khai 4 giai đoạn diễn tập thực binh:

Giai đoạn 1: Lực lượng PCCC cơ sở triển khai chữa cháy, CNCH ban đầu, báo cháy cho Công an thành phố.

Giai đoạn 2: Phòng PC07 điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường; tham mưu UBND thành phố huy động các lực lượng (Quân đội, Y tế, Công an xã/phường...).

Giai đoạn 3: Các lực lượng phối hợp chi viện trên địa bàn thành phố Quảng Ninh tập kết đầy đủ, tổ chức chữa cháy, cứu người, bắt đối tượng trộm cắp, chuẩn bị tổng tấn công.

Giai đoạn 4: Huy động lực lượng chi viện của Công an TP Hải Phòng (xe thang, robot chữa cháy) và Công an thành phố Lạng Sơn tổng tấn công dập tắt hoàn toàn đám cháy, dập cháy tràn xăng và khắc phục hậu quả.

Robot chữa cháy được huy động từ Công an TP Hải Phòng.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, chương trình diễn tập phương án chữa cháy, CNCH với việc huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tổ hợp công nghệ Thành Công Việt Hưng đã thành công tốt đẹp; bảo đảm các yêu cầu và nội dung kế hoạch đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Cuộc diễn tập Phương án chữa cháy và CNCH quy mô cấp thành phố năm 2026 huy động sự tham gia của 608 cán bộ chiến sĩ, công nhân viên của 23 đơn vị (gồm 589 người thuộc các lực lượng trên địa bàn thành phố Quảng Ninh và 19 CBCS chi viện của Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Lạng Sơn), cùng 67 phương tiện các loại (như xe chỉ huy, xe chữa cháy cần vươn, xe thang, xe chữa cháy, xe téc nước, robot chữa cháy, xe trạm bơm, xe cứu thương, flycam trinh sát...).

Buổi diễn tập nhằm nâng cao trách nhiệm, nhận thức về công tác PCCC và CNCH, tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ quy mô lớn, phức tạp; vận hành cơ chế thông tin chỉ huy, điều hành và rèn luyện kỹ năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, các lực lượng trên địa bàn thành phố và lực lượng chi viện của các địa phương lân cận.

Cứu người từ trên cao bằng xe thang dây.

Để công tác PCCC phát huy hiệu quả trong thực tiễn khi có tình huống cháy, nổ xảy ra, Công an thành phố Quảng Ninh đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố và UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới; tăng cường công tác PCCC đối với nhà nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh; tăng cường các biện pháp cấp bách PCCC rừng. Đồng thời củng cố và kiện toàn lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, lực lượng dân phòng ở các khu dân cư.

Các tầng lớp nhân dân cần nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về công tác PCCC và tích cực tham gia các hoạt động PCCC và CNCH để bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình khi có sự cố cháy xảy ra.

Công an thành phố Quảng Ninh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, diễn tập phương án.

Nhân dịp này, Công an thành phố Quảng Ninh cũng đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện diễn tập Phương án chữa cháy, CNCH có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tổ hợp công nghệ Thành Công Việt Hưng.