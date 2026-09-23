Phố Wall neo sát đỉnh kỷ lục khi giá dầu Brent rớt xuống dưới 100 USD/thùng

Trong phiên giao dịch thứ Ba ngày 22/9, thị trường chứng khoán Phố Wall vẫn neo giữ sát mức cao kỷ lục nhờ việc giá dầu Brent giảm trở lại dưới mốc 100 USD/thùng.

Chỉ số S&P 500 hầu như không thay đổi trong phiên sáng, đứng thấp hơn 0,4% so với mức đỉnh lịch sử thiết lập vào tháng trước. Tính đến 10h45 sáng theo giờ miền Đông, chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 220 điểm (tương đương 0,4%), trong khi chỉ số tổng hợp Nasdaq tiếp tục cộng thêm 0,3% vào kỷ lục của chính mình.

Thị trường chứng khoán được hỗ trợ phần nào sau khi giá một thùng dầu thô Brent giảm 0,7%, xuống còn 99,68 USD. Mức giá này đã hạ nhiệt đáng kể so với gần 110 USD của tuần trước, tuy nhiên vẫn đắt đỏ hơn nhiều nếu so với mốc 72 USD trước khi cuộc chiến với Iran nổ ra. Giá dầu liên tục trồi sụt do tâm lý bất định về việc bao giờ xung đột mới cho phép dầu thô chảy tự do trở lại từ Trung Đông đến tay khách hàng toàn cầu.

Đợt sụt giảm giá dầu trong tuần qua đã kéo lợi suất trái phiếu kho bạc trên thị trường trái phiếu xuống, qua đó giải tỏa bớt áp lực đè nặng lên thị trường chứng khoán. Tuần trước, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã vượt mốc 5% lần đầu tiên kể từ năm 2023. Lợi suất ở mức cao làm chậm nền kinh tế bằng cách đẩy chi phí vay tiền của tất cả mọi người lên cao. Lợi suất kỳ hạn 10 năm nhích giảm xuống 4,95% so với mức 4,96% vào cuối ngày 21/9, dù vẫn cao hơn rất nhiều mức 3,97% trước khi chiến tranh với Iran bùng nổ.

Nhà giao dịch Michael Pistillo đang làm việc trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán New York (Mỹ) ngày 14/9/2026. Ảnh: AP

Tại Phố Wall, cổ phiếu của các doanh nghiệp gánh hóa đơn nhiên liệu lớn tăng giá, vì giá dầu giảm đồng nghĩa với áp lực chi phí được xoa dịu không chỉ cho chính họ mà còn cho khách hàng. Hãng điều hành tàu du lịch Carnival tăng 1,5% và American Airlines tăng 0,5%, dù cả hai đều thu hẹp đà tăng sau khi giá dầu hồi phục phần nào từ mức đáy hồi đầu phiên.

AutoZone tăng 5,2% sau khi nhà bán lẻ này báo cáo lợi nhuận quý mới nhất vượt kỳ vọng của giới phân tích, dù doanh thu không đạt mục tiêu. Giám đốc điều hành (CEO) Phil Daniele cho biết doanh nghiệp bán phụ tùng ô tô này phải đối mặt với “môi trường bán hàng khó khăn” trong 2 tháng đầu của quý, nhưng tình hình đã cải thiện sau đó và “chúng tôi cảm thấy mình có vị thế tốt để tăng trưởng doanh số” trong năm tài chính sắp tới.

Bob Martin, CEO của Thor Industries, doanh nghiệp chuyên bán xe nhà di động (RV), lại có phần lo lắng hơn khi cho biết chi phí nhiên liệu đắt đỏ, lãi suất cao và lạm phát vẫn ở mức cao đang làm căng thẳng ngân sách của khách hàng, và hoạt động kinh doanh “chưa bao giờ đạt được điểm mà nhiều người trong ngành kỳ vọng” trong năm tài chính vừa qua. Tuy nhiên, cổ phiếu của hãng vẫn tăng 2,2% sau khi công bố mức lợi nhuận quý mới nhất cao hơn kỳ vọng của giới phân tích.

Những báo cáo lợi nhuận mạnh mẽ như vậy là một trong những lý do chính giúp thị trường chứng khoán Mỹ chạm ngưỡng đỉnh lịch sử, bất chấp giá dầu ở mức cao và những lo lắng về việc liệu cổ phiếu ngành trí tuệ nhân tạo (AI) có bị đẩy lên quá cao hay không.

Nhiều doanh nghiệp đang chuẩn bị khép lại sổ sách cho quý III của năm, kết thúc vào tháng 9. Theo FactSet, các nhà phân tích dự báo các công ty trong chỉ số S&P 500 sẽ báo cáo mức tăng trưởng tổng thể gần 29% trong quý này so với cùng kỳ năm trước. Nếu dự đoán này chính xác, đây sẽ là quý thứ ba liên tiếp chỉ số này ghi nhận tăng trưởng vượt mức 25%. Về dài hạn, giá cổ phiếu thường có xu hướng đi theo quỹ đạo lợi nhuận của doanh nghiệp.

Cổ phiếu của On Holding giao dịch tại Mỹ đã vọt tăng 12,4% sau khi công ty giày dép và đồ thể thao Thụy Sĩ này công bố các mục tiêu tài chính cho những năm tới. Hãng cũng thông qua kế hoạch mua lại số cổ phiếu trị giá tới 1 tỷ USD từ nay đến năm 2029. Những đợt mua lại như vậy bơm tiền trực tiếp cho các nhà đầu tư và thúc đẩy hiệu suất trên mỗi cổ phiếu của công ty. Ở chiều ngược lại trên Phố Wall, một số cổ phiếu trong ngành dầu khí bị tổn thất do giá dầu thô sụt giảm. ConocoPhillips giảm 0,7%.

Các ngân hàng cũng sụt giảm, tiếp tục chuỗi ngày ảm đạm kể từ tuần trước - thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất qua đêm mà cơ quan này kiểm soát lần đầu tiên sau ba năm. Khi khoảng cách giữa lãi suất ngắn hạn và dài hạn thu hẹp, các ngân hàng chịu áp lực lớn bởi họ kiếm lời từ chênh lệch lãi suất đó. JPMorgan Chase giảm 3,7% và là mã có sức nặng lớn nhất kéo sụt chỉ số S&P 500.

Tại các thị trường chứng khoán châu Âu và châu Á, các chỉ số đồng loạt nhích tăng trên diện rộng. Cổ phiếu tại Hồng Kông tăng 0,2% và Thượng Hải tăng 0,1% sau khi Alibaba hé lộ các công nghệ chip trí tuệ nhân tạo (AI) mới, bao gồm sản phẩm được gọi là “con chip AI mạnh nhất Trung Quốc”. Sự kiện này diễn ra ngay trước thềm cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ, dự kiến cuộc đua dẫn đầu về công nghệ AI sẽ là chủ đề lớn của cuộc gặp này.