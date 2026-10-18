Hơn 1.200 phụ nữ tham gia chương trình “Phụ nữ Hạ Long - Vũ điệu bên bờ di sản”

Sáng 18/10, tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long tổ chức chương trình “Phụ nữ Hạ Long - Vũ điệu bên bờ di sản”, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026) và hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng tại chương trình.

Các đội tham gia nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức.

Tham gia chương trình có hơn 1.200 cán bộ, hội viên phụ nữ đến từ các câu lạc bộ, đội, nhóm trên địa bàn phường. Trong không gian bên bờ di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, các đội cùng trình diễn những tiết mục dân vũ được dàn dựng công phu trên nền nhạc sôi động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự tự tin và năng động của phụ nữ địa phương.

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ lành mạnh, khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần. Đây cũng là dịp để phụ nữ Hạ Long thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống văn hóa, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng thành phố Quảng Ninh.

Thông qua chương trình, phường Hạ Long tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới tự tin, thanh lịch, năng động và giàu bản sắc. Qua đó, góp phần kích cầu du lịch và xây dựng phường Hạ Long “Trọng điểm, kiểu mẫu, giàu mạnh, nghĩa tình, hạnh phúc”.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Các câu lạc bộ, đội, nhóm dân vũ của phường Hạ Long và các đơn vị khách mời tham gia đồng diễn.

Các câu lạc bộ, đội, nhóm trên địa bàn biểu diễn các tiết mục dân vũ.

Các tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, vũ đạo và trang phục rực rỡ, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn, góp phần tôn vinh vẻ đẹp, sự tự tin và tinh thần năng động của phụ nữ Hạ Long bên bờ di sản.

Sự kiện là dịp để tôn vinh vẻ đẹp, vai trò của phụ nữ Hạ Long trong thời kỳ hội nhập, đồng thời góp phần kích cầu du lịch địa phương trong những tháng cuối năm 2026.

Màn đồng diễn sôi động của các đội dân vũ khép lại chương trình “Phụ nữ Hạ Long – Vũ điệu bên bờ di sản".