Phường Hà Lầm phải đổi mới tư duy, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân

Ngày 29/7, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Hà Lầm. Cùng đi có các đồng chí: Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra công tác tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người dân tại Trạm Y tế phường Hà Lầm.

Báo cáo với Đoàn công tác, lãnh đạo phường Hà Lầm cho biết, từ ngày 1/7/2025 đến nay, mặc dù còn không ít khó khăn trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định mới, song phường đã chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh hỏi thăm tình hình nhân dân đến khám bệnh tại Trạm Y tế phường Hà Lầm.

Cụ thể, Trạm Y tế phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức sau sắp xếp, duy trì hoạt động thông suốt, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân. Từ 1/1/2026 đến giữa tháng 6/2026, Trạm đã thực hiện trên 17.000 lượt khám chữa bệnh. Sau khi sáp nhập các trường học, phường hiện có 4 trường công lập. Số lượng cán bộ quản lý giảm 37,5% so với trước khi sắp xếp. Sau sắp xếp, phường còn 14 khu phố, giảm 36,4% so với trước khi sắp xếp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra tại Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc.

Kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Công tác đầu tư công được tập trung chỉ đạo, nhiều công trình hạ tầng đô thị, hạ tầng dân sinh được đẩy nhanh tiến độ; góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, trật tự xây dựng tiếp tục được siết chặt; phường tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, GPMB và xử lý các dự án chậm tiến độ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Chuyển đổi số, cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh.

Cùng với đó, an sinh xã hội được bảo đảm đầy đủ, kịp thời; chất lượng giáo dục, y tế từng bước được nâng lên; các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi; quốc phòng - an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng địa bàn không ma túy đạt nhiều kết quả tích cực. Những kết quả đạt được góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trò chuyện với người dân phường Hà Lầm.

Qua khảo sát thực tế tại Trạm Y tế phường, Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc và khu phố Cao Thắng 6, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền phường Hà Lầm trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí nhấn mạnh, tại kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là vấn đề đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả cấp ủy, chính quyền địa phương toàn tỉnh. Đối với phường Hà Lầm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu vấn đề quan trọng nhất là phải nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hà Lầm.

Do đó, cấp ủy, chính quyền và mỗi cán bộ, công chức phải đổi mới tư duy, đổi mới phương thức làm việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Đặc biệt, cần quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thông qua đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và tự đào tạo; tăng cường giáo dục lý luận chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hà Lầm.

Đồng chí cũng yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất, hiệu quả; đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đến từng đảng viên và nhân dân. Đồng thời, phát huy vai trò của người có uy tín, cán bộ hưu trí trong xây dựng khối đại đoàn kết ở khu dân cư; tổ chức tốt cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố, lựa chọn được những người thực sự có uy tín, tâm huyết, trách nhiệm; qua đó góp phần xây dựng các khu dân cư bình yên, hạnh phúc.

Liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phường đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc liên quan đến đất đai.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác chụp ảnh với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hà Lầm.

Đối với lĩnh vực giáo dục và y tế, đồng chí yêu cầu nghiên cứu ngay dự án xây dựng trạm y tế mới, bảo đảm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục để nâng cao hiệu quả hoạt động; chủ động rà soát, đề xuất bổ sung đội ngũ giáo viên phù hợp với nhu cầu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị phường chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn; tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh; chủ động nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.