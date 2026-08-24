Chiều nay 24/8, QMG ra mắt sản phẩm báo chí mới chào mừng thành phố Quảng Ninh

Chiều nay (24/8), tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh. Trong thời khắc lịch sử đặc biệt quan trọng này, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh tổ chức ra mắt nhiều sản phẩm báo chí truyền thông mới.

Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh sẽ ra mắt độc giả giao diện mới Báo Quảng Ninh điện tử; Chuyên trang Thành phố Quảng Ninh trên Báo Quảng Ninh điện tử; Chuyên trang Thành phố Quảng Ninh trên nền tảng Truyền hình số quốc gia VTVgo và các sản phẩm báo chí đặc biệt...

Ấn phẩm sách ảnh "Quảng Ninh - Thành phố Di sản" - một trong những sản phẩm truyền thông mới ra mắt công chúng dịp Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.



Trong đó, giao diện mới của Báo Quảng Ninh điện tử là một bước bứt phá mạnh mẽ về trải nghiệm người dùng. Giao diện được thiết kế hiện đại, bắt mắt, tích hợp đa tiện ích với 85 chuyên mục phong phú. Nhờ tối ưu hóa hạ tầng kỹ thuật, tốc độ truy cập của trang báo điện tử đã tăng thêm 30%. Đặc biệt, QMG tự hào là một trong những cơ quan báo chí địa phương đi đầu trong việc áp dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống quản lý nội dung (CMS), giúp tối ưu hóa quy trình xuất bản và nâng cao tính tương tác.

Tương tự, chuyên trang Thành phố Quảng Ninh trên Báo Quảng Ninh điện tử mang đến một không gian số ấn tượng với 5 chuyên mục đặc sắc gồm: Thành phố hôm nay, Triệu lời chúc, Video, tác phẩm sách ảnh số "Quang Ninh: The Heritage City" và trải nghiệm thực tế ảo "Quảng Ninh 360". Đây là cầu nối giúp độc giả khắp nơi có thể khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ và những chuyển động của thành phố một cách trực quan.

Công tác chuẩn bị cho lễ ra mắt sản phẩm báo chí mới của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh chào mừng thành phố Quảng Ninh đã sẵn sàng.

Chuyên trang Thành phố Quảng Ninh trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo đánh dấu sự kết nối, hợp tác chặt chẽ giữa QMG với Đài Truyền hình Việt Nam. Chuyên trang mang đến kho video đặc sắc, hình ảnh sắc nét được phân chia thành 9 chuyên mục gồm Miền di sản, Vị ngon đất mỏ, Sắc màu Quảng Ninh, Nhịp sống Vùng Mỏ, Thợ mỏ vào ca, Biển trời Đông Bắc, Quảng Ninh xưa và nay, Văn học nghệ thuật, Podcast. Sự hợp tác này mở ra không gian truyền thông số không giới hạn, đưa hình ảnh đất và người Quảng Ninh đến gần hơn với khán giả trong nước và quốc tế.

Ấn phẩm đặc biệt "Quảng Ninh - Thành phố di sản" và sách ảnh song ngữ Việt - Anh "Quảng Ninh - Thành phố di sản" được trưng bày tại trụ sở Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

Cùng với đó là các sản phẩm báo chí đặc biệt được đầu tư công phu: Phim tài liệu "Quảng Ninh - Hành trình khát vọng" gồm 3 tập, tái hiện sinh động chặng đường hơn 60 năm lịch sử phát triển của Quảng Ninh; Ấn phẩm đặc biệt "Quảng Ninh - Thành phố di sản" dày 120 trang với gần 60 bài viết chuyên sâu, phát hành với số lượng 4.500 cuốn; Sách ảnh song ngữ Việt - Anh "Quảng Ninh - Thành phố di sản" dày 200 trang với 500 hình ảnh, đồ họa đặc sắc, phát hành với số lượng 500 cuốn; Series chương trình chính luận nghệ thuật gồm 5 chương trình "Quảng Ninh - Khát vọng vươn mình cùng đất nước" kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2026.

Các giao diện, sản phẩm truyền thông mới là bước đổi mới trong cách làm báo, hành trình chuyển đổi số và mở rộng không gian kết nối với công chúng; thể hiện quyết tâm của những người làm báo Quảng Ninh không ngừng đổi mới để phục vụ công chúng tốt hơn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và đồng hành cùng tỉnh trong chặng đường phát triển.

Từ giao diện Báo Quảng Ninh điện tử mới, chuyên trang số, phim tài liệu, ấn phẩm đặc biệt, sách ảnh, chương trình chính luận nghệ thuật đến không gian truyền hình số... cùng hướng về hành trình đã qua, những giá trị đang có và khát vọng Quảng Ninh hướng tới tương lai. Đó cũng là cách mà QMG chào mừng Thành phố Quảng Ninh bằng những sản phẩm báo chí được đầu tư về nội dung, hình thức và công nghệ; bằng trách nhiệm của những người làm báo trước dấu mốc quan trọng của quê hương.