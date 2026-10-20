Quản lý chó nuôi: Không thể xem nhẹ

Tình trạng chó thả rông tại các tuyến đường, khu dân cư, nơi công cộng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, gây thương tích và lây truyền bệnh dại. Mặc dù công tác tiêm phòng, quản lý vật nuôi đã được quan tâm triển khai, thực tế vẫn còn những bất cập. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường trách nhiệm của chủ vật nuôi, siết chặt quản lý tại cơ sở nhằm bảo đảm an toàn và sức khỏe cộng đồng.

Trên tuyến Quốc lộ 279, đoạn gần Bệnh viện Bãi Cháy, phường Việt Hưng, vẫn xuất hiện tình trạng chó thả rông, đi lại giữa lòng đường mà không có người trông giữ. Trong khi đây là tuyến giao thông có lưu lượng phương tiện lớn, sự xuất hiện bất ngờ của vật nuôi trên đường có thể khiến người điều khiển phương tiện phải phanh gấp, đánh lái tránh, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông.

Chó thả rông trên tuyến QL 279, phường Việt Hưng.

Chị Nguyễn Thị Loan, khu Bãi Cháy 2, phường Bãi Cháy lo ngại: Tôi thường đi làm về qua tuyến đường này vào buổi tối, có lúc gặp chó chạy giữa đường mà không có người trông giữ. Đường đông xe, nếu chó bất ngờ lao ra trước đầu xe thì rất dễ bị giật mình, phanh gấp hoặc ngã. Mong các gia đình quản lý chó nuôi cẩn thận hơn để bảo đảm an toàn cho người đi đường.

Bên cạnh nguy cơ mất an toàn giao thông, việc để chó nuôi tự do đi lại, không có người trông giữ còn tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích cho người dân. Ngày 24/5/2026, tại khu vực S3, chung cư Sunrise, phường Bãi Cháy, đã xảy ra vụ việc người dân bị chó thả rông cắn. Sau khi tiếp nhận đơn đề nghị hỗ trợ của công dân, UBND phường Bãi Cháy đã giao Công an phường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý chung cư và các tổ chức, cá nhân liên quan xác minh, xác định chủ vật nuôi, xem xét trách nhiệm theo quy định.

Những lo ngại về sự an toàn khi chó nuôi không được kiểm soát cũng hiện hữu tại các khu dân cư nông thôn. Chị Chìu Thị Thắm, thôn Cao Thắng, xã Lục Hồn, chia sẻ: Ở thôn chúng tôi, vẫn có tình trạng một số gia đình nuôi chó nhưng chưa quản lý chặt chẽ, thỉnh thoảng chó chạy ra đường, sang nhà hàng xóm hoặc đi lại ở khu vực công cộng mà không có người trông giữ. Điều này khiến người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ, không khỏi lo lắng khi đi bộ, đi học hoặc vui chơi.

Nhân viên thú y phường Phong Cốc tiêm vắc-xin dại cho chó của hộ dân trên địa bàn. Ảnh: Mạnh Linh (phường Phong Cốc)

Cùng với nguy cơ gây tai nạn giao thông, thương tích, việc chó nuôi không được quản lý, kiểm soát đúng quy định cũng làm gia tăng mối lo về lây truyền bệnh dại. Đây là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng. Theo thông tin của Bộ NN&MT, đến giữa tháng 9/2026, cả nước ghi nhận 195 ca bệnh dại trên động vật và 47 trường hợp tử vong ở người do bệnh dại.

Tại Quảng Ninh, nhận thức rõ nguy cơ này, thành phố đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống bệnh dại, trọng tâm là rà soát, quản lý đàn chó, mèo và tổ chức tiêm phòng định kỳ. Các địa phương chủ động tuyên truyền, vận động người dân đưa vật nuôi đi tiêm phòng. Đồng thời thống kê, tiêm bổ sung cho những trường hợp mới phát sinh, chưa được tiêm hoặc đã hết thời gian miễn dịch. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố, tình hình bệnh dại trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, việc quản lý đàn vật nuôi vẫn cần duy trì thường xuyên, nhất là khi số lượng chó, mèo tại các hộ gia đình có sự biến động.

Dù vậy, tiêm phòng không đồng nghĩa với việc đã loại trừ hoàn toàn nguy cơ mắc và lây truyền bệnh dại ở vật nuôi. Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, vắc xin phòng dại có hiệu quả bảo vệ cao nhưng không tuyệt đối, đặc biệt khi vật nuôi không được tiêm đúng quy trình hoặc tiêm nhắc lại đúng thời hạn.

Vì vậy, việc đã tiêm phòng không có nghĩa chủ nuôi được lơ là trách nhiệm quản lý vật nuôi. Trách nhiệm này đã được cụ thể hóa trong các quy định pháp luật về quản lý vật nuôi và phòng, chống dịch bệnh. Theo điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Trường hợp để động vật nuôi gây thương tích hoặc thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác có thể bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng theo điểm c khoản 2 Điều 8 của nghị định này.

Đối với công tác phòng bệnh và bảo đảm an toàn khi đưa chó ra nơi công cộng, khoản 2 Điều 8 Nghị định số 204/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/8/2026 nêu rõ, phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với hành vi không tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng; không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

Chế tài đã rõ, song để phòng ngừa những nguy cơ mất an toàn, quan trọng hơn là thực hiện hiệu quả công tác quản lý ngay từ cơ sở. Các địa phương cần tăng cường quản lý đàn chó, mèo, tổ chức tiêm phòng theo quy định, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng chó thả rông tại khu dân cư, nơi công cộng, tập trung đông người.