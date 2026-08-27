Quảng Ninh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 từ ngày 3/9

Do thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9/2026 trùng với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, BHXH Quảng Ninh điều chỉnh thời gian chi trả, bảo đảm quyền lợi và tạo thuận lợi cho người hưởng.

Theo đó, đối với người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân, BHXH Quảng Ninh sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngày 3/9/2026, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Trường hợp chưa nhận được tiền do thông tin tài khoản kê khai chưa chính xác, người hưởng cần liên hệ với cơ quan BHXH hoặc Bưu điện để được kiểm tra, điều chỉnh thông tin, bảo đảm nhận chế độ trong tháng.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tại Khu phố 4A, phường Cao Xanh nhận chế độ tháng 5/2026 tại nhà văn hóa khu phố.

Đối với người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, Bưu điện sẽ tổ chức chi trả tại các điểm chi trả từ ngày 4/9 đến hết ngày 6/9/2026.

Cơ quan BHXH Quảng Ninh khuyến khích người đang nhận lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt có nhu cầu chuyển sang hình thức nhận qua tài khoản ATM liên hệ với cơ quan BHXH hoặc Bưu điện gần nhất để được hướng dẫn thực hiện. Hình thức này giúp người hưởng nhận tiền thuận tiện, nhanh chóng và an toàn hơn.

Trong quá trình nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, nếu có khó khăn, vướng mắc, người hưởng có thể liên hệ các số điện thoại: 0867.741.311; 0904.060.290; 0939.784.888 để được hỗ trợ, giải quyết.

Theo số liệu của ngành BHXH, hiện Quảng Ninh có 129.855 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trong đó 120.754 người nhận chế độ qua tài khoản ATM, đạt 93% tổng số người hưởng.