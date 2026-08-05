Quảng Ninh hướng tới đăng cai Vòng chung kết Giải Vô địch Golf nghiệp dư thế giới 2027

Sáng 5/8, tại khách sạn FLC Grand Hạ Long (phường Hạ Long), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, FLC Group và Ban Tổ chức Giải Vô địch Golf nghiệp dư thế giới (World Amateur Golfers Championship - WAGC) phối hợp tổ chức Chương trình ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) hướng tới đăng cai Vòng chung kết WAGC World Final năm 2027 tại Quảng Ninh.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thiết lập cơ sở hợp tác giữa các bên để nghiên cứu, đánh giá và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, hướng tới khả năng đăng cai Vòng chung kết WAGC World Final năm 2027 tại Quảng Ninh theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh và Ban Tổ chức Giải Vô địch Golf nghiệp dư thế giới (WAGC) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) hướng tới đăng cai Vòng chung kết WAGC World Final năm 2027.

WAGC là một trong những hệ thống giải golf nghiệp dư uy tín hàng đầu thế giới, được tổ chức thường niên từ năm 1995 với sự tham gia của hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Không chỉ là giải đấu thể thao danh giá, WAGC còn là diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, nhà quản lý và những người yêu golf trên toàn cầu, góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa và du lịch giữa các quốc gia.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Ngọc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, nhấn mạnh, những năm qua, Quảng Ninh từng bước khẳng định vị thế là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô quốc gia, quốc tế. Với hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ; các sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế; hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp cùng các Di sản thế giới như Vịnh Hạ Long, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử và nhiều điểm đến nổi tiếng, Quảng Ninh hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế.

Theo ông Lê Ngọc Thanh, việc nghiên cứu đăng cai Vòng chung kết WAGC World Final năm 2027 không chỉ hướng tới mục tiêu tổ chức thành công một giải đấu thể thao quốc tế, mà còn là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế thể thao gắn với du lịch, kinh tế sự kiện và công nghiệp văn hóa; mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút dòng khách du lịch chất lượng cao, các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu. Đây cũng là cơ hội để Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến của các sự kiện quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương năng động, hội nhập, an toàn và giàu bản sắc, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ thể thao và du lịch quốc tế.

Đại diện FLC Group và Ban Tổ chức WAGC ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) hướng tới đăng cai Vòng chung kết WAGC World Final năm 2027.

Tại chương trình, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, FLC Group và Ban Tổ chức WAGC đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) hướng tới đăng cai Vòng chung kết WAGC World Final năm 2027.

Sau lễ ký kết, các bên đã trao đổi, thảo luận về lộ trình chuẩn bị các điều kiện tổ chức giải, bao gồm cơ sở vật chất, hệ thống sân golf, lưu trú, công tác tổ chức, đối ngoại, an ninh, an toàn, y tế, giao thông, truyền thông và các thủ tục liên quan theo quy định. Việc triển khai sẽ được thực hiện trên tinh thần minh bạch, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Đại diện các bên trao đổi về công tác chuẩn bị các điều kiện hướng tới đăng cai Vòng chung kết WAGC World Final năm 2027 tại Quảng Ninh.

Ban Tổ chức WAGC đánh giá cao năng lực tổ chức sự kiện, hệ thống hạ tầng, chất lượng dịch vụ du lịch cũng như sự chuẩn bị nghiêm túc của tỉnh Quảng Ninh trong quá trình khảo sát và làm việc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức WAGC cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết, hướng tới khả năng đăng cai thành công Vòng chung kết WAGC World Final năm 2027.

Sân Golf FLC - nơi hướng tới đăng cai Vòng chung kết WAGC World Final năm 2027 tại Quảng Ninh.

Việc hướng tới đăng cai Vòng chung kết WAGC World Final năm 2027 được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng các hoạt động thể thao quốc tế tại Quảng Ninh, phát huy lợi thế về hệ thống sân golf, hạ tầng du lịch, cơ sở lưu trú và dịch vụ chất lượng cao; qua đó thúc đẩy phát triển du lịch thể thao, thu hút khách quốc tế và tiếp tục quảng bá hình ảnh Quảng Ninh là điểm đến "Xanh - Thông minh - An toàn" tới bạn bè thế giới.