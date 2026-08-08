Ra mắt CLB Cung thuật truyền thống

Ngày 8/8, tại Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh, Câu lạc bộ (CLB) Cung thuật truyền thống Hạ Long Xạ Nghệ chính thức ra mắt, tạo thêm sân chơi văn hóa, thể thao cho những người yêu thích cung thuật, đặc biệt là thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Cung thuật truyền thống Hạ Long Xạ Nghệ.

Tại chương trình, Ban chủ nhiệm CLB ra mắt; đại diện Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh trao quyết định thành lập CLB Hạ Long Xạ Nghệ cho Chủ nhiệm CLB. Chương trình có sự tham gia giao lưu của các thành viên CLB Cung thuật Hà Nội cùng đông đảo bạn trẻ đến trải nghiệm.

Bà Bùi Thị Vân Anh, Giám đốc Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh trao quyết định thành lập CLB Hạ Long Xạ Nghệ cho chủ nhiệm CLB.

Trong khuôn khổ lễ ra mắt diễn ra phần thi đấu cung thuật, tạo không khí sôi nổi, đồng thời là dịp để các thành viên giao lưu, thể hiện kỹ năng. Thông qua các hoạt động trải nghiệm và luyện tập, CLB hướng tới xây dựng cộng đồng những người yêu thích cung thuật, từng bước đưa bộ môn này đến gần hơn với thanh thiếu nhi và người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Bộ môn Cung thuật truyền thống thu hút các bạn trẻ đến trải nghiệm bởi sự độc đáo và đại diện cho tinh thần thượng võ của dân tộc.

Chương trình kết hợp trải nghiệm cung thuật và các trang phục cổ của Việt Nam.

Việc thành lập CLB Hạ Long Xạ Nghệ tại Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh góp phần tạo thêm một sân chơi văn hóa, thể thao lành mạnh cho thanh thiếu nhi và những người yêu thích cung thuật truyền thống.