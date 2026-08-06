Pencak Silat Quảng Ninh tập huấn tại Thái Lan

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, đoàn huấn luyện viên, vận động viên môn Pencak Silat thuộc Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh sang Thái Lan tập huấn từ ngày 1-30/8.

Theo quyết định, đoàn có 13 thành viên gồm 1 huấn luyện viên và 12 vận động viên. Trưởng đoàn là HLV Nguyễn Thái Linh.

Tham gia tập huấn gồm các VĐV giỏi, có thành tích tốt ở các giải quốc gia và quốc tế gần đây, gồm: Nguyễn Xuân Trúc, Nguyễn Quang Vinh, Đỗ Quang Hiếu, Đỗ Quang Huy, Nguyễn Quang Thành, Lê Thành Trung, Nguyễn Hồng Sơn, Đào Hải Nam, Bùi Đình Quyết, Hoàng Đắc Thịnh, Lê Quang Hưng và Trịnh Minh Tùng.

Thầy trò HLV Nguyễn Thái Linh giành nhiều thành tích tại Giải VĐ trẻ Quốc gia 2026.

Đây là đợt tập huấn nước ngoài quan trọng của đội tuyển Pencak Silat Quảng Ninh, tạo điều kiện để các HLV, VĐV tiếp cận phương pháp huấn luyện tiên tiến, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu quốc gia, quốc tế trong thời gian tới.

Thời gian qua, Pencak Silat Quảng Ninh liên tục đạt thành tích cao. Năm 2026, đội tuyển giành 3 HCV tại Giải Vô địch trẻ quốc gia và 1 HCB tại Giải vô địch châu Á. Trước đó, năm 2025, môn này tiếp tục duy trì vị thế chủ lực với nhiều huy chương tại các giải quốc gia, đóng góp quan trọng cho thể thao Quảng Ninh.