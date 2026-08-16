Vũ Tùng Quân và hành trình đổi màu huy chương

Chỉ trong hai tháng gần đây, VĐV Taekwondo Vũ Tùng Quân (Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao tỉnh) đã giành “cú đúp” HCV quốc gia ở lứa tuổi vô địch và U20. Thành tích ấy không chỉ là dấu mốc trong hành trình sáu năm trưởng thành mà còn cho thấy triển vọng của một VĐV trẻ.

Tháng 6 vừa qua, tại Giải vô địch Taekwondo các CLB quốc gia ở Lai Châu, Quân giành HCV đối kháng trên 87kg nam lứa tuổi vô địch. Một tháng sau, anh tiếp tục giành HCV cùng hạng cân ở nhóm U20 tại Giải vô địch Taekwondo trẻ quốc gia, giải đấu cấp quốc gia cao nhất dành cho VĐV trẻ. Hai tấm HCV liên tiếp cho thấy sự trưởng thành và khả năng khẳng định mình của Quân. Đằng sau thành công ấy là hành trình bắt đầu từ những ngày kiên trì tập luyện, sửa từng động tác.

VĐV Vũ Tùng Quân (bục số 1) giành HCV hạng cân trên 87kg lứa tuổi vô địch tại Giải vô địch Taekwondo các CLB Quốc gia 2026.

Vũ Tùng Quân (sinh năm 2006, ở phường Hà Lầm) được phát hiện và tuyển chọn vào đội Taekwondo Quảng Ninh cuối năm 2020, khi mới 14 tuổi. Qua các bài kiểm tra, đánh giá năng khiếu, ban huấn luyện nhận thấy Quân có nền tảng thể chất cùng những tố chất phù hợp để đào tạo chuyên sâu. Với Taekwondo đối kháng, tốc độ, sức mạnh bùng nổ của chân, độ linh hoạt, nhanh nhẹn và khả năng phối hợp vận động đều là những yếu tố rất quan trọng.

Dẫu vậy, tố chất ban đầu mới chỉ là điều kiện cần. Trong quá trình đào tạo, Quân phải trải qua hàng nghìn lần lặp lại động tác, từ rèn thể lực, bộ pháp, kỹ thuật đòn chân đến nâng cao khả năng đối kháng và tư duy chiến thuật. Mỗi buổi tập là một lần chỉnh khoảng cách, thời điểm ra đòn, khả năng phòng thủ và cách giữ nhịp trước đối phương.

Theo HLV trưởng Taekwondo Quảng Ninh Nguyễn Văn Tuấn, điều đáng ghi nhận ở Quân không chỉ nằm ở nền tảng thể chất mà còn ở sự chăm chỉ, khả năng tiếp thu giáo án và ý thức rèn luyện. Quân biết lắng nghe, kiên trì khắc phục hạn chế. Chính thái độ ấy giúp những tố chất ban đầu dần chuyển hóa thành năng lực thi đấu.

Thành quả đầu tiên đến vào năm 2021, khi Quân giành HCĐ tại Cúp các CLB Taekwondo toàn quốc sau một năm tập luyện miệt mài. Dù chưa vào chung kết, tấm huy chương đầu tiên giúp anh thêm tin vào con đường đã chọn. Một năm sau, HCĐ Giải vô địch trẻ quốc gia tiếp tục ghi nhận sự tiến bộ, đồng thời chỉ ra khoảng cách về kỹ thuật, thể lực và bản lĩnh mà Quân cần nỗ lực vượt qua để đổi màu huy chương.

Từ những dấu mốc ấy, cường độ tập luyện của Quân ngày càng được nâng cao, đi kèm yêu cầu chuyên môn khắt khe hơn. Nhận thấy tiềm năng của học trò, từ năm 2022, bộ môn và ban huấn luyện tạo điều kiện để anh tập huấn, tham gia nhiều giải đấu nhằm tích lũy kinh nghiệm và kiểm chứng năng lực.

Trong quá trình đó, mỗi giải đấu là một “bài kiểm tra” về kỹ thuật, thể lực và bản lĩnh. Qua từng buổi tập và mỗi lần ra thảm, Quân tiến bộ rõ rệt về khả năng xử lý kỹ thuật, sức bền và tâm lý thi đấu. Thắng lợi giúp anh tự tin hơn, thất bại chỉ ra những điểm cần khắc phục, còn chấn thương thử thách nghị lực và khả năng trở lại của VĐV trẻ. Qua đó, Quân dần biết điều chỉnh chiến thuật, kiểm soát nhịp độ và duy trì sự tập trung dưới áp lực cao.

Kiên trì tập luyện, tích lũy, Vũ Tùng Quân (trái) tiến bộ qua từng trận đấu để gặt hái thành công.

Chính sự tích lũy ấy tạo nên bước ngoặt vào năm 2023, khi Quân giành 3 HCV tại các giải trẻ, các CLB và VĐV xuất sắc quốc gia, cùng 1 HCĐ tại Giải vô địch quốc gia. Sau đó, anh tiếp tục đoạt HCB trẻ, HCĐ vô địch quốc gia năm 2024 và HCV hạng 87kg nam U20 tại Giải vô địch các lứa tuổi trẻ quốc gia năm 2025. Từ năm 2021 đến nay, Quân đã giành 6 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ quốc gia. Những con số ấy cô đọng hành trình từ học cách giành huy chương đến duy trì vị thế qua nhiều nhóm tuổi, hạng cân.

Bởi vậy, 2 tấm HCV năm 2026 không chỉ là điểm nhấn thành tích mà còn cho thấy Quân đã khẳng định ưu thế ở nhóm U20 và bước đầu cạnh tranh thành công tại lứa tuổi vô địch. Nói về chặng đường phía trước, HLV Nguyễn Văn Tuấn cho biết: ""Cú đúp" HCV năm 2026 giúp Quân trở thành một trong những VĐV được Taekwondo Quảng Ninh lựa chọn, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Dù thử thách còn lớn, chúng tôi kỳ vọng Quân tiếp tục tiến bộ, gặt hái thêm nhiều thành công".