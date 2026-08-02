Công bố mùa giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026

Chiều 2/8, tại phường Bãi Cháy, Ban Tổ chức Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long đồng hành cùng Li-Ning công bố mùa giải 2026, dự kiến thu hút khoảng 18.000 vận động viên, trong đó có 5.000 vận động viên quốc tế. Giải diễn ra từ ngày 20-22/11, ngày thi đấu chính thức 22/11.

Tiếp nối thành công của những mùa giải trước, giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long tiếp tục khẳng định uy tín khi là giải chạy duy nhất tại Việt Nam được Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics) cấp Nhãn Thế giới - World Athletics Label Road Race. Đây là sự ghi nhận đối với chất lượng tổ chức và tiêu chuẩn quốc tế của giải, đồng thời mở ra cơ hội thu hút ngày càng nhiều vận động viên đỉnh cao và cộng đồng chạy bộ quốc tế đến với Hạ Long.

Ban Tổ chức công bố mùa giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 đồng hành cùng Li-Ning.

Phát biểu tại lễ công bố, PGS.TS Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc Công ty DHA Việt Nam, đơn vị sở hữu và tổ chức giải, cho biết việc tiếp tục được chứng nhận Nhãn Thế giới - World Athletics Label là minh chứng cho cam kết theo đuổi sự chuyên nghiệp, đẳng cấp; khẳng định chất lượng tổ chức và tiêu chuẩn quốc tế của giải được công nhận bởi cơ quan quản lý điền kinh hàng đầu thế giới, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ marathon toàn cầu.

PGS.TS Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc Công ty DHA Việt Nam, phát biểu tại lễ công bố mùa giải 2026.

Theo Ban Tổ chức, mùa giải 2026 dự kiến thu hút khoảng 18.000 vận động viên, trong đó có khoảng 5.000 vận động viên quốc tế, đông nhất trong 11 mùa giải tổ chức. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 4 cự ly tiêu chuẩn gồm: 42,195km; 21,0975km; 10km và 5km.

Điểm xuất phát và về đích được đặt tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh trên đường Trần Quốc Nghiễn. Đường chạy được thiết kế, tối ưu hóa và tổ chức đóng cả 2 chiều, vừa bảo đảm an toàn, tạo điều kiện để các vận động viên nâng cao thành tích, vừa mang đến trải nghiệm đặc biệt khi sải bước giữa không gian cảnh quan kỳ vĩ của Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh trên đường Trần Quốc Nghiễn sẽ là điểm xuất phát và về đích của giải đấu năm nay.

Đáng chú ý, mùa giải 2025 đã ghi dấu ấn với thành tích 2 giờ 13 phút 57 giây của vận động viên Kennedy Kiprop Chelimo ở cự ly 42,195km, phá kỷ lục của giải và đưa Halong Bay Heritage Marathon trở thành “The Fastest Race in the Region” - đường chạy nhanh nhất khu vực. Thành tích này tiếp tục khẳng định tiềm năng của cung đường Hạ Long trong việc tổ chức các giải chạy có tính cạnh tranh cao, thu hút các vận động viên quốc tế.

Cung đường Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long mang đến trải nghiệm đặc biệt cho các vận động viên khi chạy giữa không gian cảnh quan kỳ vĩ.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết và sự chuyên nghiệp của Ban Tổ chức trong việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giải đấu, từng bước khẳng định uy tín trong cộng đồng chạy bộ trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại Lễ công bố mùa giải.

Theo Ban Tổ chức, để duy trì tiêu chuẩn Nhãn Thế giới, mùa giải 2026 tiếp tục nâng cấp các quy chuẩn vận hành, từ hệ thống y tế, cứu hộ, bảo đảm an toàn đường đua đến công tác chăm sóc trải nghiệm cho vận động viên. Tại lễ công bố, Cúp Doanh nghiệp Rồng Xanh (Green Dragon Cup) cũng được giới thiệu, là sân chơi dành riêng cho cộng đồng doanh nghiệp nhằm tăng cường kết nối, giao lưu và lan tỏa tinh thần thể thao.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 dự kiến thu hút khoảng 18.000 vận động viên tham gia tranh tài.

Với quy mô dự kiến khoảng 18.000 vận động viên cùng sự tham gia của du khách trong nước và quốc tế, Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long đồng hành cùng Li-Ning được kỳ vọng tiếp tục trở thành sản phẩm du lịch thể thao đặc sắc của Quảng Ninh.