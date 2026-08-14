Khai mạc môn Điền kinh - Việt dã Đại hội TDTT tỉnh Quảng Ninh 2026

Sáng 14/8, tại Khu Liên hợp thể thao tỉnh, phường Tuần Châu, đã diễn ra khai mạc môn Điền kinh - Việt dã, thuộc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026.

Đông đảo các VĐV về tranh tài môn Điền kinh - Việt dã, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh 2026.

Giải thu hút 35 địa phương với 254 VĐV tranh tài môn Điền kinh; 27 địa phương với 134 VĐV tham gia môn Việt dã.

Các nội dung được bố trí thi đấu ở Sân Điền kinh, Khu Liên hợp thể thao tỉnh trên đường chạy chuyên dụng. Công tác chuyên môn được điều hành bởi 32 trọng tài do Ban Tổ chức điều động.

Đại diện Ban Tổ chức trao cờ chào mừng các đoàn về tranh tài.

Giải có 35 địa phương tranh tài ở môn Điền kinh; 27 địa phương tranh tài ở môn Việt dã.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV môn Điền kinh bước vào tranh tài, tranh 32 bộ huy chương, gồm 14 nội dung nam, 14 nội dung nữ và 4 nội dung tiếp sức hỗn hợp nam - nữ. Các VĐV tranh tài ở các cự ly chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m đến các cự ly dài; nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ và các nội dung tiếp sức.

Ở môn Việt dã có 8 bộ huy chương, gồm cá nhân và đồng đội nam, nữ ở hai cự ly 5km và 10km. Thành tích đồng đội được tính theo tổng thứ hạng của 3 VĐV ở từng nội dung.

Các VĐV nam tranh tài ở nội dung 100m.

VĐV nữ thi đấu nỗ lực, tăng tốc về đích ở cự ly 100m.

Các VĐV thi ở môn nhảy cao.

Theo kế hoạch, các nội dung thi đấu sẽ diễn ra từ 14-19/8 tại khu vực Cung Thể thao, Khu Liên hợp thể thao. Đây là một trong những hoạt động thể thao chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời là dịp đánh giá phong trào TDTT và công tác đào tạo VĐV ở cơ sở, qua đó phát hiện, tuyển chọn những gương mặt có triển vọng bổ sung cho các đội tuyển của tỉnh.