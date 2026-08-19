4 kỳ thủ Quảng Ninh giành 8 HCV Giải VĐ Cờ vua nhóm tuổi Đông Nam Á 2026

Giải vô địch Cờ vua các nhóm tuổi Đông Nam Á năm 2026 vừa kết thúc tại Singapore. Các kỳ thủ Quảng Ninh trong thành phần đội tuyển trẻ quốc gia thi đấu ấn tượng, đóng góp 8 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ vào thành tích chung của đoàn Việt Nam.

Các VĐV Quảng Ninh thi đấu xuất sắc giành 8 HCV tại giải. Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao tỉnh cung cấp

Bốn VĐV của Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao tỉnh Quảng Ninh tham dự giải gồm: Bùi Đức Thiện Anh, Lê Nguyên Phong, Nguyễn Lê Cẩm Hiền và Nguyễn Minh Đức. Các HCV của đoàn giành được ở các nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp, đồng đội...

Trong đó, Bùi Đức Thiện Anh giành 4 HCV, 2 HCĐ ở bảng U10 nam, nổi bật với HCV cá nhân cờ tiêu chuẩn và các HCV đồng đội ở cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp. Lê Nguyên Phong giành 2 HCV, 1 HCĐ ở bảng U10 nam, trong đó có HCV cá nhân cờ chớp và HCV đồng đội cờ chớp cùng Thiện Anh.

VĐV Bùi Đức Thiện Anh (bục số 1) xuất sắc giành HCV cá nhân nội dung Cờ tiêu chuẩn bảng nam U10. Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao tỉnh cung cấp

Ở bảng G20 nữ, Nguyễn Lê Cẩm Hiền giành 2 HCV đồng đội ở nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cùng 1 HCB và 1 HCĐ cá nhân. Kỳ thủ Nguyễn Minh Đức giành 1 HCV đồng đội và 1 HCĐ cá nhân ở nội dung cờ chớp U8 nam.

VĐV Lê Nguyên Phong (áo vàng, bục số 1) đạt HCV cá nhân nội dung Cờ chớp bảng nam U10. Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao tỉnh cung cấp

Giải đấu năm nay quy tụ gần 700 VĐV đến từ 25 liên đoàn, tranh tài ở các nhóm tuổi từ U6 đến U20 cùng một số bảng mở rộng, với ba nội dung: Cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp. Thành tích tại Singapore tiếp tục cho thấy sự tiến bộ của lực lượng cờ vua trẻ Quảng Ninh trên đấu trường khu vực.