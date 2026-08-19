Phường Móng Cái 1 đoạt nhất toàn đoàn môn Việt dã Đại hội TDTT tỉnh

Sáng 19/8, tại Khu Liên hợp thể thao tỉnh, phường Tuần Châu, môn Việt dã tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026 đã kết thúc với vị trí Nhất toàn đoàn thuộc về phường Móng Cái 1.

Môn Việt dã thu hút 134 VĐV của 27 địa phương, tranh 9 bộ huy chương cá nhân và đồng đội nam, nữ ở hai cự ly 5km và 10km. Thành tích đồng đội được tính theo tổng thứ hạng của 3 VĐV ở từng nội dung.

Các VĐV nam bước vào thi đấu các nội dung Chung kết trong sáng 19/8.

Kết quả, BTC đã trao 9 bộ huy chương cho các VĐV, các đoàn giành thành tích xuất sắc. Ở nội dung toàn đoàn, phường Móng Cái 1 giành 2 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ, xếp nhất toàn đoàn. Phường Cẩm Phả xếp thứ nhì với 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ; phường Quang Hanh đứng thứ ba với 2 HCV.

Ở các nội dung cá nhân, Vũ Hải Toàn (phường Quang Hanh) thi đấu nổi bật khi giành cả hai HCV 5km và 10km nam. Ở nội dung nữ, Lê Thị Thanh Quỳnh (đặc khu Cô Tô) về nhất cự ly 5km; Bùi Thị Nguyệt (phường Yên Tử) giành HCV 10km và HCB 5km.

BTC trao giải toàn đoàn cho các đội có thành tích xuất sắc nhất.

Ở các nội dung đồng đội, phường Cẩm Phả giành HCV 5km nam và 10km nữ; phường Móng Cái 1 giành HCV 5km nữ và 10km nam.