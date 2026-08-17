Phường Mạo Khê tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Đại hội TDTT tỉnh

Sau khi môn Điền kinh kết thúc chiều 16/8, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026, đã hoàn thành 15/18 môn thi đấu. Hiện phường Mạo Khê đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.

Theo bảng thành tích của Ban Tổ chức Đại hội, phường Mạo Khê tạm dẫn đầu với 55 huy chương các loại trong đó có 25 HCV. Tiếp theo, xã Hoành Mô xếp thứ hai với 29 huy chương, trong đó có 15 HCV; phường Hà Lầm đứng thứ ba với 39 huy chương, trong đó có 14 HCV. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về phường Hồng Gai và đặc khu Vân Đồn.

Môn Điền kinh kết thúc với giải nhất toàn đoàn thuộc về phường Quang Hanh, giải nhì thuộc về đoàn phường Mạo Khê, giải ba thuộc về đoàn phường Đông Triều.

Kết quả từng môn cho thấy thế mạnh của các địa phương ở nhiều nội dung khác nhau. Phường Mạo Khê nhất toàn đoàn môn bơi trong bể với 13 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ và môn đẩy gậy với 6 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ. Xã Hoành Mô dẫn đầu hai môn thể thao truyền thống là bắn nỏ với 5 HCV và kéo co với 6 HCV.

Trong nhóm các môn võ, phường An Sinh nhất toàn đoàn môn võ cổ truyền với 6 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ; phường Hà Lầm dẫn đầu môn Pencak Silat với 4 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ. Phường Hồng Gai nhất toàn đoàn môn Taekwondo với 4 HCV, 6 HCB, 3 HCĐ; đặc khu Vân Đồn đứng đầu môn Vovinam với 5 HCV, 5 HCB, 9 HCĐ. Ở các môn bóng và vợt, phường Hà Lầm nhất toàn đoàn môn cầu lông với 4 HCV, 2 HCB; phường Cửa Ông dẫn đầu môn bóng bàn với 2 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ. Phường Mông Dương vô địch bóng đá nữ, còn phường Móng Cái 2 giành chức vô địch bóng đá nam.

Đối với các môn cờ, phường Hồng Gai nhất toàn đoàn môn cờ tướng với 4 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ; phường Cẩm Phả dẫn đầu môn cờ vua với 4 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ. Ở môn Điền kinh vừa kết thúc, phường Quang Hanh giành ngôi nhất toàn đoàn với 5 HCV.

Sau môn Điền kinh, BTC sẽ tiếp tục tổ chức 3 môn thể thao khác trong khuôn khổ Đại hội TDTT 2026.

Theo Thông báo số 381/TB-BTC ngày 31/7/2026 của Ban Tổ chức, ba môn còn lại của Đại hội gồm Việt dã, Pickleball và bóng chuyền hơi. Môn Việt dã diễn ra từ ngày 18 đến 19/8 tại Cung Thể thao, Khu Liên hợp thể thao tỉnh, phường Tuần Châu. Môn Pickleball được tổ chức từ ngày 20 đến 23/8 tại Hội trường C, Cung Thể thao, Khu Liên hợp thể thao tỉnh.

Môn bóng chuyền hơi được tổ chức tại Cung Thể thao, Khu Liên hợp thể thao tỉnh, phường Tuần Châu. Thời gian thi đấu cụ thể sẽ được Ban Tổ chức thông báo riêng tới các đơn vị, địa phương.